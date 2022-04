FC Bayern München heute, News und Gerüchte: FCB wollte wohl BVB-Transfer torpedieren, Lewandowski-Berater in Barcelona?

Der FC Bayern München heute am Donnerstag nach dem Gewinn der zehnten Meisterschaft in Folge. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 28. April.

FC Bayern: Lewandowski-Berater Zahavi wohl zu Gesprächen in Barcelona

Ein Transfer von Robert Lewandowski vom FC Bayern München zum FC Barcelona im kommenden Sommer wird offenbar immer wahrscheinlicher. Wie der Barca-nahe Journalist Gerard Romero berichtet, kam es zwischen dem Berater des Polen, Pini Zahavi, und Barca-Verantwortlichen um Sportdirektor Mateu Alemany zu einem Treffen in der katalanischen Hauptstadt.

Demnach hätten sich beide Seiten am Mittwochabend in einem Restaurant in Barcelona getroffen, um über eine Zusammenarbeit im kommenden Sommer zu reden.

Zuletzt hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass Lewandowski von dem Transfer-Veto der Bayern enttäuscht sei. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte am vergangenen Sonntag bei Sky90 erklärt, den Stürmer auf keinen Fall im kommenden Sommer abzugeben.

Lewandowski erzielte in der aktuellen Spielzeit 48 Treffer in 43 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister. Zudem legte er sechs weitere Tore auf. Sein Vertrag beim FC Bayern ist noch bis Juni 2023 datiert.

FC Bayern wollte offenbar Schlotterbeck-Wechsel zum BVB torpedieren

Der FC Bayern München wollte offenbar auf der Zielgeraden den unmittelbar bevorstehenden Wechsel von Nationalspieler Nico Schlotterbeck zu Borussia Dortmund verhindern. Das berichtet die Bild.

Nach meinen Informationen wollten die Bayern in den letzten Tagen nochmal beim Schlotterbeck-Deal dazwischen grätschen, hätten ein deutlich höheres Gehalt bezahlt. Er hält aber sein Wort und geht zum #BVB https://t.co/HEj9Ihl0Eq — Sebastian Kolsberger (@SKolsberger) April 27, 2022

Demnach haben die FCB-Veranwortlichen in den letzten Tagen noch einmal beim 22-Jährigen angeklopft und ihm sogar ein deutlich höheres Gehalt als der BVB geboten. Doch Schlotterbeck, der den Dortmundern seine mündliche Zusage bereits gegeben hat, war nicht bereit, sein Wort zu brechen.

Die Borussia soll 20 Millionen Euro an den SC Freiburg für Schlotterbeck überweisen.

Bayern, News: Gomez über FCB-Aus unter Guardiola

Ex-Bayern-Stürmer Mario Gomez hat im Zuge seines Experten-Engagements für Amazon Prime Einblicke über sein Aus beim deutschen Rekordmeister 2013 sowie sein Verhältnis zum damaligen FCB-Trainer Pep Guardiola gegeben.

Ihm sei damals bereits früh klar gemacht worden, dass nicht mehr mit ihm geplant werde. Guardiola hätte diese Entscheidung allerdings nicht getroffen. "Das war gar nicht seine Entscheidung, die fiel weit vorher. Mir wurde quasi durch die Blume vermittelt, Pep Guardiola braucht keinen Stürmer", sagte Gomez.

Vielmehr sei der ehemalige Nationalstürmer mit dem Spanier gut klar gekommen, nachdem dieser im Sommer 2013 den FC Bayern übernommen hatte. "Als er dann da war, hat er mir gesagt: 'Ich hatte Messi, und darum habe ich ohne Stürmer gespielt. Und jetzt nehme ich das Material, das da ist. Und wenn du da bist, bist du ein Teil der Truppe'", schilderte Gomez die Situation.

Zu diesem Zeitpunkt hätte er mit dem Kapitel München allerdings schon abgeschlossen gehabt. "Da war schon klar, dass ich den Verein verlassen werde", erklärte Gomez weiter.

