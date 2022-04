FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Neuer Kandidat für die Süle-Nachfolge?

Der FC Bayern München heute am Mittwoch nach dem Gewinn der zehnten Meisterschaft in Folge. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 27. April.

Bayern, News: Markus Babbel bringt Max Eberl beim FCB ins Gespräch

Ex-Bayern-Spieler Markus Babbel bringt den ehemaligen Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, für ein Engagement beim deutschen Rekordmeister ins Gespräch. "Es ist naheliegend, wenn so ein Mann auf dem Markt ist, dass er bewusst oder unbewusst in die Spekulationen kommt", sagte Babbel bei Blick-TV.

Das liege vor allem an der zum Teil heftigen Kritik an FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, den Babbel jedoch im selben Atemzug in Schutz nahm. "Wenn man sich mal die Kritik anschaut, scheint es so, als sei der Kader grottenschlecht. Das stimmt aber nicht. Es ist wahnsinnig viel Qualität und wahnsinnig viel Potenzial da", so der 49-Jährige.

Trotzdem würde es immer wieder Vorwürfe an Salihamidzic geben, "wenn der FC Bayern aus der Champions League oder aus dem DFB-Pokal ausscheidet. Als sie das Triple gewonnen haben, war es aber der Trainer, nicht Hasan, der die Mannschaft zusammengestellt hatte", sagte Babbel.

Eberl war Anfang des Jahres wegen eines Erschöpfungssyndroms als Gladbach-Manager zurückgetreten. In der Vergangenheit wurde der 48-Jährige immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

FCB, Gerücht: Bayern heiß auf Ajax-Talent Timber?

Mit Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui stehen bereits zwei Akteure von Ajax Amsterdam auf der Wunschliste des FC Bayern. Verschiedenen Medienberichten zufolge sind die Gespräche mit beiden Spielern weit fortgeschritten, eine Einigung ist absehbar.

Wie die Sport Bild berichtet, könnte jedoch noch ein dritter Amsterdamer künftig das Münchner Trikot tragen. Demnach haben die Scouts des deutschen Rekordmeisters Innenverteidiger Jurrien Timber ins Visier genommen.

Dem Bericht zufolge sollen die Bayern-Verantwortlichen von den Qualitäten des 20-Jährigen beeindruckt sein. Timber absolvierte in dieser Saison insgesamt 40 Pflichtspiele für Ajax Amsterdam. Dabei gelangen ihm drei Treffer und ein Assist.

FC Bayern: Privat-Treffen zwischen Hasan Salihamidzic und Erling Haaland?

Hat sich BVB-Torjäger Erling Haaland mit dem FC Bayern getroffen? Die Bild-Zeitung will von einem geheimen Treffen erfahren haben.

Demnach fand Anfang März ein stundenlanges Gespräch in der Villa von FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic statt. Haaland war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in München, um seine Muskelverletzung behandeln zu lassen.

Auf Nachfrage des Mediums habe der FC Bayern keine Aussage getroffen, was wiederum bedeutet, dass sie das Treffen nicht dementieren.

