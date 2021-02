Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld? Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Die Begegnung Bayern München gegen Arminia Bielefeld schließt den 21. Spieltag ab. Goal erklärt, wie das Spiel am Montag übertragen / gezeigt wird.

Nach dem Weltpokal ist vor der Bundesliga: Der FC Bayern München darf am Montagabend Arminia Bielefeld empfangen. Anstoß in der Allianz Arena ist um 20.30 Uhr.

Für den FC Bayern München ist das Spiel gegen den Aufsteiger eine Rückkehr in die Realität: Nach dem Weltpokal bei sommerlichen Temperaturen, bei welchem man gegen Mannschaften aus Afrika und Mittelamerika spielen musste, kommt jetzt der Underdog aus Ostwestfalen vorbei.

Dieser findet sich mehr als deutlich in der Außenseiterrolle wieder: Zuletzt gab es zwei Niederlagen, unter anderem gegen den 1. FC Köln. Die nächsten Wochen werden für die Bielefelder nicht leichter: Nach dem Spiel gegen die Bayern warten der VfL Wolfsburg und der BVB (Borussia Dortmund).

Können die Bayern ihren Triumphzug am oberen Ende der Tabelle fortführen oder sammelt Bielefeld wichtige Punkte im Abstiegskampf? Goal erklärt, wer das Spiel am Montag zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Montag? So läuft die Partie FC Bayern München - DSC Arminia Bielefeld ab

Begegnung FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld Datum Montag | 15.02.2021 Wettbewerb Bundesliga | 21. Spieltag | 4. Spieltag der Rückrunde Anstoß 20.30 Uhr Ort Allianz Arena | München Geschätzter Marktwert FC Bayern München: 829 Millionen Euro | Arminia Bielefeld: 51 Millionen Euro

Quelle: Getty Images

Wer überträgt / zeigt FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld: Die Übertragung der Bundesliga im TV

Der FC Bayern München ist nun also offiziell Weltmeister und konnte sechs Titel gewinnen - auch für die Titelverteidigung in der Bundesliga sieht es aktuell ebenfalls sehr gut aus. Wenig verwunderlich, dass viele Fans sich die Spiele des Rekordmeisters anschauen möchten.

Erster Gegner ist also Arminia Bielefeld, allerdings werden sich viele Anhänger:innen beider Mannschaften Sorgen machen: Wird das Spiel meines Lieblingsvereins überhaupt im TV übertragen?

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga am Montag nicht im TV zu sehen!

Die Antwort wird viele Fans schockieren: Nein, kein TV-Sender überträgt die Bundesliga am Montag. Sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV konnte sich kein Fernsehsender die Rechte an der Übertragung sichern, weshalb unter anderem auch Sky und das ZDF leer ausgehen.

Das sind zwar erst einmal schlechte Nachrichten, allerdings sollte man als Fan den Kopf nicht hängen lassen! Es gibt nämlich eine Alternative, und die hat es in sich.

DAZN überträgt die Bundesliga: FC Bayern vs. Arminia Bielefeld kostenlos verfolgen

Streaminganbieter DAZN überträgt in dieser Saison ebenfalls die Bundesliga - inklusive der Montagsspiele. Jedes einzelne der fünf Montagsspiele ist auf der Plattform zu sehen - zur Freude vieler Fans.

Der größte Anbieter auf dem deutschen Sportmarkt ist bei Anhänger:innen jeglicher Sportarten sehr beliebt, zu vereinzelten Eigenschaften kommen wir in diesem Artikel noch. Unter anderem präsentieren wir euch eine Möglichkeit, mit der ihr die Bundesliga am Montag kostenlos verfolgen könnt.

FC Bayern München empfängt Arminia Bielefeld: So läuft die DAZN-Übertragung ab

Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Moderation: Daniel Herzog

FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld: So seht ihr die Bundesliga auf dem Fernseher

Ihr seid es gewohnt, die Bundesliga auf dem Fernseher zu verfolgen und wollt dies auch beim Bayern-Spiel gegen Bielefeld tun? Kein Problem, das kann auch dank DAZN zur Realität werden!

Wenn ihr nämlich einen Smart-TV, also einen modernen Fernseher mit Internetanschluss besitzt, könnt ihr das Spiel mit der kostenlosen DAZN-App auch darauf verfolgen. App herunterladen, Konto einrichten / anmelden und passenden LIVE-STREAM auswählen.

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld? Die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen

DAZN, DAZN, DAZN: Der junge Streamingdienst aus Ismaning (seit 2016 auf dem Markt) hat in kurzer Zeit die Welt der Sportübertragungen revolutioniert und zeigt bereits jetzt mit über 8.000 LIVE-Events im Jahr das größte Angebot aller Sportstreamingplattformen in Deutschland.

Dabei zeigt DAZN nicht nur Unmengen an Sport, besonders in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Preise konnte die Plattform von Anfang an viele Pluspunkte bei den Fans sammeln - wie genau schauen wir uns in den nächsten Abschnitten an.

FC Bayern vs. Arminia Bielefeld: So seht ihr die Bundesliga kostenlos

Besonders beliebt: Der Probemonat von DAZN. Der Streamingdienst bietet einen Monat lang sein gesamtes Programm kostenlos an. 30 Tage lang Spitzensport, ohne einen Cent bezahlen zu müssen? DAZN macht's möglich!

Dabei ist der Probemonat nicht nur umsonst, er ist auch unverbindlich. Heißt: Wenn der Probemonat abläuft und ihr im Anschluss kein kostenpflichtiges Abonnement fortführen wollt, könnt ihr ganz einfach rechtzeitig kündigen.

So günstig ist die Bundesliga: FC Bayern gegen Arminia Bielefeld nur auf DAZN zu sehen

DAZN hat euch am Haken, ihr wollt also weiterhin massenweise LIVE-Sport auf der Plattform verfolgen? Dann müsst ihr nach Ablauf des Probemonats dafür bezahlen, allerdings sind das im Vergleich zu Konkurrenz fast schon Peanuts - es ist also verdammt wenig!

DAZN bietet euch sogar zwei Optionen an, die sich in Laufzeit und Kosten unterscheiden. Wichtig: Das gezeigte Programm ist bei beiden Varianten gleich, genau wie beim Probemonat, ihr verpasst also nichts.

Monatsabo Monatliche Kündigung möglich Monatliche Abbuchung 11,99 Euro pro Monat Jahresabo Jährliche Kündigung möglich Jährliche Abbuchung 119,99 Euro pro Jahr

Wir suchen für die kommende Saison noch BundesfreiwilligendienstlerInnen für unser NLZ und unsere Arminis, schaut doch mal rein: https://t.co/CPmjZIavXS pic.twitter.com/C22fgmqD1J — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) February 11, 2021

Die Aufstellungen von FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld: So laufen die Teams der Bundesliga auf

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Teams ihre Aufstellungen, woraufhin diese hier eingetragen werden. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal auf die Begegnung vorbereitet zu sein.

Quelle: Getty Images