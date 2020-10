FC Bayern München: David Alaba offenbar ein Thema bei Juventus Turin

David Alabas Zukunft beim FC Bayern München ist weiter ungewiss. Nun soll mit Juventus Turin ein prominenter Name interessiert sein.

Defensivspezialist David Alaba (28) vom deutschen Rekordmeister hat offenbar das Interesse von geweckt. Das berichtet das italienische Portal Tuttosport am Samstag.

Demnach will der Serie-A-Klub die offensichtlichen Verhandlungsschwierigkeiten zwischen den Münchnern und der Alaba-Seite ausnutzen, um den österreichischen Nationalspieler von einem Transfer nach zu überzeugen. Der Verein um Superstar Cristiano Ronaldo und Star-Coach Andrea Pirlo schielt allem Anschein nach auf einen ablösefreien Transfer im kommenden Sommer.

Der Vertrag von Alaba läuft noch bis Ende Juni 2021. Ob der mittlerweile hauptsächlich auf der Position des Innenverteidigers eingesetzte Österreicher sein Arbeitspapier in München verlängert, ist offen. Sollte dies nicht geschehen, könnte er den FCB im Sommer 2021 ablösefrei verlassen.

Mehr Teams

FC Bayern München: Elf Millionen Euro Grundgehalt für Alaba zu wenig

Die Münchner bieten Alaba angeblich elf Millionen Euro plus sechs Millionen an leistungsabhängigen Boni. Dies soll dem Spieler zu wenig sein. In den Verhandlungen schielt der Berater des Linksfußes auf ein Einknicken der Klub-Seite.

Wo der Abwehrchef von Bayern-Trainer Hansi Flick in der kommenden Saison 2021/22 seine Schuhe schnüren wird, steht also weiter in den Sternen. Bei Juve soll der Name des Nationalspielers "einer der Namen sein, die Juve am meisten reizen", so der Bericht. Aber auch mit Ex-FCB-Coach Pep Guardiola und die beiden Schwergewichte aus , und Barcelona, wurden bereits mit Alaba in Verbindung gebracht.

Quelle: Imago Images / Thomas Frey

FC Bayern München: Alaba wichtiger Teil des Triple-Teams

Alaba lief in der laufenden Saison 2020/21 zweimal für den Rekordmeister auf. In der letzten Spielzeit holte er mit seinem Arbeitgeber das Triple aus -Meisterschaft, und UEFA .

Alaba spielt seit 2008 für den FC Bayern, als er von nach kam. Nach einer halbjährigen Leihe zur TSG im Jahr 2011 etablierte sich der Linksfuß mit der Zeit im Kader der Münchner und gilt mittlerweile als einer der großen Leistungsträger.