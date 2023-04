"Definitiv auf dem Zettel": Alphonso Davies vom FC Bayern soll ein Kandidat bei Manchester City sein

Die Citizens haben angeblich auf Bayern-Star Alphonso Davies geworfen.

WAS IST PASSIERT? Manchester City denkt über eine Verpflichtung von Bayern Münchens Abwehrspieler Alphonso Davies nach. Das berichtet Sky. Der englische Meister habe den Kanadier "definitiv auf dem Zettel" heißt es. Es sei denkbar, dass City zur kommenden Saison einen Vorstoß bei Davies unternehme.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 22-Jährige steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag. Gespräche wegen einer vorzeitigen Verlängerung soll es bereits geben. Spekulationen um ein Interesse namhafter Vereine an Davies tauchen aber immer wieder auf. Vorzugsweise wird dabei Spaniens Rekordmeister Real Madrid genannt. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Münchner den Leistungsträger abgeben.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Davies wechselte 2015 von den Edmonton Strikers zum MLS-Klub Vancouver Whitecaps, wo er erste Profiluft schnupperte. Im Januar 2019 verpflichtete ihn der FCB für 14 Millionen Euro Ablöse. Davies war damals noch Linksaußen, wurde aber zügig zum Linksverteidiger umgeschult und entwickelte sich auf dieser Position zu einem der besten Spieler der Welt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison lief Davies für die Bayern in 36 Pflichtspielen auf, dabei gelangen ihm 3 Tore und 8 Assists. Bei der Weltmeisterschaft in Katar absolvierte er für Kanadas Nationalmannschaft alle drei Partien über die volle Distanz und markierte einen Treffer.

WIE GEHT ES WEITER? Am Mittwochabend haben die Citizens ab 21 Uhr Gelegenheit, sich live von Davies' Qualitäten zu überzeugen. Dann tritt Manchester zum Rückspiel im Viertelfinale der Champions League in der Allianz Arena an.