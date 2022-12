FC Bayern München: Alphonso Davies offenbar im Visier von Real Madrid

Macht Real Madrid bei Bayerns Alphonso Davies ernst? Wie es scheint, sind die Madrilenen an dem Kanadier dran.

WAS IST PASSIERT? Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, ist Real Madrid an einer Verpflichtung von Bayern Münchens Alphonso Davies interessiert. Demnach will man den 22-jährigen Kanadier im Sommer 2024 in die spanische Hauptstadt locken, ein Jahr bevor dessen Vertrag in München ausläuft.

Dem Vernehmen nach sehen die Königlichen in Davies die Zukunft auf der linken Seite und er könnte Teil des Umbruchs bei Real werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits vor wenigen Monaten wurde Real Madrid Interesse an Davies nachgesagt. Der spanische Meister verfügt mit Ferland Mendy nur über einen gelernten Linksverteidiger im Kader.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Marktwert von Davies liegt aktuell bei 70 Millionen Euro, beim deutschen Rekordmeister steht er noch bis 2025 unter Vertrag. In der laufenden Saison stand der kanadische Nationalspieler 19 Mal für die Bayern auf dem Platz und konnte dabei ein Tor und vier Assists verzeichnen. Auch bei der WM in Katar war der pfeilschnelle Linksfuß mit von der Partie und erzielte einen Treffer.

