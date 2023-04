FC Bayern vs. Manchester City: Die Champions League im LIVE-TICKER

Die Bayern empfangen ManCity in der Königsklasse. Hier gibt es das mit Spannung erwartete Rückspiel der Titelkandidaten im Ticker.

Der FC Bayern empfängt im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League Manchester City. Anstoß der Partie in der Münchener Allianz Arena ist um 21 Uhr.

Der FCB geht mit der Hypothek einer 0:3-Niederlage im Hinspiel in das zweite Duell mit dem Tabellenzweiten der Premier League. Thomas Tuchels Schützlinge brauchen also im Duell mit Pep Guardiolas Truppe einen hohen Sieg, um den Traum vom ersten Triumph in der Königsklasse seit 2020 aufrechtzuerhalten.

GOAL begleitet die Partie hier im LIVE-TICKER. Hier gibt es die wichtigsten Informationen zur Übertragung der Partie in TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern vs. Manchester City heute live im TICKER: Die Informationen zum Spiel

FC Bayern vs. Manchester City Tore - Aufstellung FC Bayern Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, L. Sané - Choupo-Moting Aufstellung Manchester City Ederson - Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké - Rodrigo, De Bruyne, Gündogan - Bernardo Silva, Haaland, Grealish Gelbe Karte Cancelo (11.), Upamecano (35.) - Ederson (44.)

44. | Ederson lässt sich wiederholt zu viel Zeit und wird nun von Turpin mit dem gelben Karton bestraft.

GELBE KARTE

43. | Da wäre das Abspiel auf Coman wohl die bessere Option gewesen: Sane probiert es aus großer Distanz und schießt flach ein, zwei Meter rechts vorbei.

42. | Coman mit der nächsten Gelegenheit! Erneut können die Hausherren den Ball in der gegnerischen Hälfte erobern, Sane und Coman spielen sich letztlich links an die Box. Der Franzose zieht aus 15 Metern zu zentral ab, Ederson ist da.

39. | Können die Bayern den verschossenen Elfer als weiteren Mutmacher nutzen? Die Münchner spielen weiter nach vorne, Kimmich zieht mal aus 24 Metern ab. Das kann er besser, der Schuss fliegt zwei Meter über den Kasten der Gäste.

37. | Haaland verschießt! Der Norweger hat wohl zu viel Zeit zum Nachdenken und schießt den Ball zentral über die Latte. Die Bayern bleiben im Spi

35. | Für das Handspiel sieht Upamecano zusätzlich Gelb.

GELBE KARTE

35. | Es gibt Elfmeter für Man City! Gündogan hat am linken Strafraumeck zu viel Platz und kommt so frei zum Schuss. Upamecano fälscht den Versuch ganz leicht mit dem Unterarm ab. Der Arm ist etwas ausgestreckt und somit ist die Entscheidung hart, aber nachvollziehbar.

33. | Die Leistung bei den Bayern stimmt. Was fehlt, ist das Führungstor. Der Bundesligist bestimmt die Partie und hatte schon die ein oder andere gute Torchance, Man City beschränkt sich bislang komplett auf die Defensive.

30. | Eine Ecke von der rechten Seite kommt an den kurzen Pfosten, wo Choupo-Moting zwar zum Kopfball kommt, diesen aber nicht wirklich kontrollieren kann. Der Ball fliegt weit drüber.

29. | Da hat Rodri durchaus Glück, dass die Pfeife von Turpin stumm bleibt. Der Spanier stößt kurz vor dem Strafraum den schussbereiten Musiala um, was man durchals als Foul hätte bewerten können.

27. | Die Gäste kommen bislang nicht gefährlich in den Münchner Strafraum. Grealish legt den Ball links zu Ake zurück, der aus 20 Metern abzieht. Ein harmloser Versuch, der weit rechts vorbeikullert.

24. | Wir müssen das Thema Chancenverwertung wieder ansprechen. Erneut vergeben die Bayern eine dicke Chance: Coman bricht links durch und bedient den freien Sane rechts im Strafraum. Der Offensivmann zögert zu lange, findet aber immerhin Goretzka am Strafraumrand. Dieser drischt die Kugel jedoch in die zweite Etage.

23. | Die Bayern machen weiter Druck. Musiala findet Goretzka vor dem Strafraum, der es aus 22 Metern per Dropkick versucht. Der Ball wird zur Bogenlampe abgefälscht, die Ederson aus der Luft fischt.

21. | Nicht schlecht! Sane probiert es bei einem Freistoß nahe des rechten Strafraumecks direkt und visiert das kurze Eck an. Ederson ist da und lenkt den Ball gerade noch zur Ecke.

19. | Der Ärger von Tuchel ist verständlich, denn die Fahne ging viel zu spät hoch. Dennoch beschwert sich der Coach zu lautstark und sieht nun Gelb.

18. | Turpin zeigt Upamecano Rot und erst dann geht die Fahne hoch! De Bruyne schickt Haaland, der kurz vor dem Strafraum von Upamecano per Notbremse gestoppt wird. Die Wiederholung zeigt, dass es durchaus knapp war, doch die Abseitsstellung von Haaland ist die korrekte Entscheidung. Upamecano bleibt auf dem Feld.

17. | Sane muss das 1:0 erzielen! Plötzlich haben die Bayern eine Konterchance, Musiala schickt Sane von der Mittellinie aus auf die Reise. Der Offensivmann ist durch, schießt den Ball dann aber aus 15 Metern rechts am Tor vorbei. Das war die dicke Gelegenheit!

15. | Und jetzt zeigt sich City erstmals offensiv: De Bruyne geht rechts in der Box bis an die Grundlinie, seine Hereingabe ist dann eine Sache für Sommer, der vor Grealish am Ball ist.

14. | Fast 63 Prozent Ballbesitz haben die Bayern bislang, einen Torschuss aber noch nicht. Immer wieder wird Coman gesucht, City schafft es allerdings, die Angriffsversuche schon an der Mittellinie zu unterbinden.

11. | Es gibt Gelb für Joao Cancelo, der an der Seitenlinie gegen Bernardo Silva zu spät kommt und seinem Ex-Kollegen auf den Fuß steigt. Auch wenn das sein erstes Foul ist, das muss Gelb geben.

GELBE KARTE

10. | Und wieder Coman: Der Offensivmann nutzt seinen Tempovorteil gegenüber Ake vollkommen aus und geht bis an die Grundlinie. Sein Flachpass wird noch abgefälscht und landet letztlich beim Gegner.

8. | Da war mehr drin! Pavard spielt einen starken Pass in den Lauf von Coman auf der rechten Seite, der Franzose ist frei durch. Im Zentrum läuft Choupo-Moting mit, für den die Flanke aber unerreichbar ist.

7. | De Ligt geht etwas zu rustikal in das Kopfballduell gegen De Bruyne, der Belgier muss hier erstmal durchatmen. Ein paar Meter daneben muss Tuchel von Schiedsrichter Turpin beruhigt werden, der Coach hat heute viel Dampf auf dem Kessel.

5. | Die Bayern versuchen es mit einem ruhigen Spielaufbau von hinten heraus, City stellt bereits früh zu und hofft auf Fehler der Hausherren. Bislang zeigt sich München konzentriert im Passspiel.

2. | Die Bayern sind sofort da! Coman lässt rechts Ake stehen und bringt dann eine gute Flanke ins Zentrum. Choupo-Moting lauert, Ruben Dias kann aber vorher klären.

1. | Jetzt kann es losgehen.

ANPFIFF

Vor Beginn | Kurios: Der Anstoß verzögert sich, weil Schiedsrichter Turpin nochmal in die Kabine gehen muss. Der Grund dafür ist nicht bekannt.

Vor Beginn | Das Schiedsrichterteam könnte heute auch noch wichtig werden, also blicken wir darauf: Clement Turpin aus Frankreich leitet die Partie und kommt damit zu seinem 42. Einsatz in der Königsklasse. Er pfiff die Bayern in dieser Spielzeit beim 2:0 bei Inter Mailand. Er wird assistiert von Nicolas Danos und Benjamin Pages. Jeremie Pignard ist der vierte Offizielle, Jerome Brisard und Willy Delajod agieren als Videoschiedsrichter.

Vor Beginn | Der Halbfinalgegner des heutigen Gewinners steht bereits fest: Real Madrid setzte sich in beiden Partien gegen den FC Chelsea mit jeweils 2:0 durch und steht somit souverän unter den letzten Vier. Im anderen Halbfinale wird Milan auf den Gewinner zwischen Inter und Benfica treffen. Die Italiener gewannen das Hinspiel mit 2:0 und sind somit klar im Vorteil.

Vor Beginn | Und die Bayern? Beim deutschen Rekordmeister hat sich der Trainerwechsel noch nicht wirklich ausgezahlt: In der Liga gab es sieben Punkte aus drei Spielen, im Pokal schied Bayern gegen Freiburg aus (1:2) und über das Hinspiel in Manchester wurde schon ausreichend gesprochen. Beim 1:1 gegen Hoffenheim am Wochenende zeigte München eine ungenügende Chancenverwertung. Da konnte das Tuchel-Team froh sein, dass der BVB zeitgleich beim 3:3 in Stuttgart patzte.

Vor Beginn | Hinzukommt, dass Manchester City die letzten zehn Pflichtspiele allesamt gewinnen konnte und damit das aktuell formstärkste Team der Königsklasse ist. In diesen zehn Spielen wiesen die Skyblues sogar ein Torverhältnis von 37:5 auf. Das letzte sieglose Spiel gab es im Februar im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League: ein 1:1 in Leipzig.

Vor Beginn | So wird es natürlich schwer, noch das Halbfinale zu erreichen. in der Historie der Champions League gelang es nur vier Mal einem Team, in einem K.o.-Duell mit Hin- und Rückspiel mit solch einer Ausgangsposition noch weiterzukommen: Deportivo La Coruna 2003/04 (5-4 gesamt gegen Milan), Barcelona 2016/17 gegen PSG (6-5 gesamt), der Roma 2017/18 gegen Barcelona (4-4 gesamt, weiter dank Auswärtstorregel) und Liverpool 2018/19 gegen Barcelona (4-3 gesamt).

Vor Beginn | "Schockverliebt" war Bayern-Coach Tuchel in seine Mannschaft nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel. "Ich weigere mich, die Leistung schlecht zu reden, ich habe bis zur 70. Minute eine sehr gute Leistung gesehen, ich bin hochzufrieden", führte der 49-Jährige weiter aus. Tatsächlich hatte der FCB gute Phasen im Spiel, die Tore von Rodri, Bernardo Silva und Haaland fielen jedoch unter anderem nach leichten Fehlern. Am Ende war das 0:3 sogar noch ein glückliches Ergebnis.

Vor Beginn | Auf der anderen Seite vertraut Pep Guardiola der Siegerelf aus dem Hinspiel. In der Liga rotierte der Coach am vergangenen Wochenende (3:1 gegen Leicester), aber Manuel Akanji, Nathan Ake und Ilkay Gündogan kehren für Aymeric Laporte, Kyle Walker und Riyad Mahrez in die Mannschaft zurück.

Vor Beginn | Manchester City probiert es mit folgender Elf: Ederson - Akanji, Ruben Dias, Ake - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland.

Vor Beginn | Können die Bayern ein 0:3 aufholen? Beginnen wir zunächst mit den Aufstellungen, angefangen bei den Münchnern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Goretzka - Sane, Musiala, Coman - Choupo-Moting.

Vor Beginn | Eric Maxim Choupo-Moting ist zurück! Der Stürmer steht nach seiner Knieblessur direkt wieder in der Startelf, gemeinsam mit Jamal Musiala verdrängt er nach dem 1:1 gegen Hoffenheim Thomas Müller und Serge Gnabry auf die Bank. Im Vergleich zum Hinspiel sind es ebenfalls zwei Wechsel: Hier sind Joao Cancelo und Choupo-Moting für Alphonso Davies und Gnabry neu dabei.

Vor Beginn | Die sonstige sportliche Entwicklung spricht dabei auch nicht unbedingt für den FCB. Während Manchester City in der Premier League von Sieg zu Sieg eilt, ist bei den Bayern ordentlich Sand im Getriebe. Zuletzt gab es lediglich ein 1:1 im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim.

Vor Beginn | Die Hypothek für den FC Bayern München könnte kaum größer sein: Das Hinspiel im Etihad Stadium verlor das Team von Thomas Tuchel deutlich mit 0:3. Geht möglicherweise trotzdem noch was für den deutschen Rekordmeister?

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Rückspiel im Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und Manchester City.

FC Bayern vs. Manchester City: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des FC Bayern:

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, L. Sané - Choupo-Moting

Manchester City tritt in dieser Aufstellung an:

Ederson - Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké - Rodrigo, De Bruyne, Gündogan - Bernardo Silva, Haaland, Grealish

FC Bayern vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Bayern München hat die letzten beiden Begegnungen mit Manchester City in der UEFA Champions League verloren – zum ersten Mal verloren die Bayern zwei Spiele in Folge gegen die Citizens, das sind genauso viele Niederlagen wie in den ersten fünf CL-Duellen zusammen (3S 2U).

Unter allen Mannschaften, die in der Champions League mindestens fünf Mal gegen den FC Bayern antraten, ist Manchester City eine von nur drei Mannschaften, die mindestens die Hälfte ihrer Spiele gegen die Bayern gewann (57%, 4 von 7) – die anderen beiden sind der AC Milan (67% - 4 von 6) und Real Madrid (50% - 10 von 20).

Manchester City hat nur eines seiner letzten 20 Spiele gegen deutsche Mannschaften in der UEFA Champions League verloren (16S 3U), und zwar auswärts gegen RB Leipzig in der Gruppenphase 2021/22. In den neun Spielen gegen deutsche Mannschaften in der K.-o.-Phase des Wettbewerbs blieben die Citizens ungeschlagen (8S 1U).

Der FC Bayern München geht mit einem Rückstand von drei Toren in das Rückspiel gegen Manchester City – in der Historie der Champions League gelang es nur vier Mal einem Team, in einem K.o.-Duell mit Hin- und Rückspiel mit solch einer Ausgangsposition noch weiterzukommen: Deportivo La Coruna 2003/04 (5-4 gesamt gegen Milan), Barcelona 2016/17 gegen PSG (6-5 gesamt), der Roma 2017/18 gegen Barcelona (4-4 gesamt, weiter dank Auswärtstorregel) und Liverpool 2018/19 gegen Barcelona (4-3 gesamt).

Seit drei Niederlagen in Folge gegen Thomas Tuchels Chelsea in der Saison 2020/21 - die letzte davon im Finale der UEFA Champions League 2021 - hat Manchester Citys Trainer Pep Guardiola jedes seiner letzten drei Spiele gegen Tuchel gewonnen, ohne dass seine Mannschaft auch nur ein einziges Gegentor kassiert hat (zwei Mal mit 1-0 in der Premier League 2021/22 und 3-0 im Hinspiel dieses Duells).

Der FC Bayern München hat erst zwei Mal beide Spiele in einer Runde der K.o.-Phase der UEFA Champions League verloren, beide Male gegen Real Madrid (Halbfinale 2013/14 und Viertelfinale 2016/17). Die höchste Gesamtniederlage gab es 2013/14, als man gegen die Spanier mit 0-5 verlor, damals noch unter Pep Guardiola.

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat 99 Spiele in der UEFA Champions League gewonnen und ist damit nur noch einen Sieg davon entfernt, der dritte Trainer zu werden, der 100 Siege in diesem Wettbewerb erreicht, neben Carlo Ancelotti (105, ohne einen Sieg am grünen Tisch mit Milan) und Alex Ferguson (102). Er würde diese Zahl in seinem 158. Spiel erreichen, wobei Ancelotti 180 Spiele benötigte und Ferguson 184.

Manchester City hat in dieser Saison die höchste Passquote unter Gegnerdruck aller Teams in der UEFA Champions League (86.4 %). Die Mannschaft von Pep Guardiola hat in dieser Spielzeit auch die meisten Pässe unter Druck gespielt (3802 in neun Spielen).).

Erling Haaland hat in dieser UEFA-Champions-League-Saison 11 Tore für Manchester City erzielt. Das ist bereits sein bestes Ergebnis in einer einzigen Saison, er liegt nur liegt nur einen Treffer hinter dem Saisonrekord eines Premier-League-Spielers in diesem Wettbewerb (Ruud van Nistelrooy, 12 in der Saison 2002/03 für Manchester United).).

Seit Beginn der letzten Saison hat Leroy Sané direkte Torbeteiligungen in der Champions League gesammelt als jeder andere Spieler von Bayern München (17). Obwohl seine Mannschaft kein Tor erzielte, war Sané im Hinspiel im Etihad-Stadion an acht der zwölf Schüsse der Bayern direkt beteiligt (fünf Schüsse und drei Schussvorlagen).

FC Bayern vs. Manchester City heute im TV und LIVE-STREAM: Die Informationen zur Übertragung

X vs. Y FC Bayern vs. Manchester City heute ... im TV - im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL

FC Bayern vs. Manchester City: Der Vorbericht

Thomas Tuchel lachte, als er vor der Münchner "Mission Impossible" zum vermeintlichen Heilsbringer hochstilisiert wurde. "Ein Wunder? Ich?", sagte der Bayern-Trainer angesichts der fast hoffnungslosen Situation vor der unmöglich erscheinenden Aufholjagd gegen Manchester City, "wir werden sehen. Ich werden mein Bestes geben." Dass es reichen wird, konnte und wollte der 49-Jährige allerdings nicht versprechen.

Schließlich spricht vor dem Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch scheinbar alles gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister - allen Beschwörungen von Oliver Kahn zum Trotz. Die schwere Hinspiel-Hypothek, die an Wundern arme Historie der Königsklasse, der bärenstarke Gegner mit "Tormonster" Erling Haaland und Rückkehrer Pep Guardiola - und erst recht die eigene Krise.

"Wir müssen alles reinhauen, um das scheinbar Unmögliche noch möglich zu machen", forderte Vorstandschef Kahn unverdrossen - wohl wissend, dass ein Scheitern auch auf die ohnehin angeschlagenen Bosse zurück fiele. Tuchel bekräftigte kämpferisch: "Es ist erst vorbei, wenn wir nach dem Rückspiel unter der Dusche stehen." Doch obwohl er den FC Bayern nicht "im Niedergang" sieht, wie ein Reporter ketzerisch unkte - viele Argumente hat er nicht.

Da mag City-Teammanager Guardiola noch so vehement vor dem "top, top, top Team" der Münchner warnen. Aus seinen drei Jahren dort (2013-16) wisse er: "Wenn du auch nur ein bisschen passiv bist, wirst du leiden." Doch sind die Tuchel-Bayern wirklich reif für eine magische Nacht?

Die Zweifel sind riesig, erst recht nach dem bitteren 0:3 auf der Insel und der verpatzten Generalprobe gegen Hoffenheim (1:1). Der erschreckend schwache Auftritt habe "nicht dazu beigetragen, dass alle 100 Prozent daran glauben", gab Tuchel zu. Deutlich wahrscheinlicher als ein sensationeller Halbfinal-Einzug ist das dritte vorzeitige Aus in Serie - das gab es zuletzt 2009.

Aber aufgeben? Gibt's nicht! "Wir wissen, dass im Fußball schon ganz andere Dinge passiert sind", sagte Kapitän Thomas Müller, der das Abschlusstraining mit einem Lächeln aufnahm. Der FC Bayern hat in seiner über 60-jährigen Europacup-Historie zwar noch nie einen Rückstand von drei oder mehr Toren wettgemacht - vier anderen Klubs ist es in der Champions League aber gelungen.

Kahn glaubt, das Rezept zu kennen. "Dazu braucht es die totale Überzeugung und den Glauben daran", meinte er und ergänzte vermeintlich optimistisch: "Mit der Unterstützung der Fans in der Arena ist alles machbar. Das habe ich selbst oft genug erlebt." Ein Wunder herbeizureden werde jedoch nicht gelingen, betonte Tuchel: "Nur von einem 4:0 oder 5:1 zu sprechen - ich weiß nicht, ob das angebracht ist."

Ein paar wenige Mutmacher gibt es: Sturmspitze Eric Maxim Choupo-Moting ist wieder fit und könnte die Offensivprobleme beheben. In den jüngsten vier Pflichtspielen glückten nur drei Tore, allesamt erzielt von Abwehrspielern. City verlor unter Guardiola (seit 2016) dreimal mit drei oder mehr Toren Differenz, zuletzt 2018 gegen Liverpool - mit Torschütze Sadio Mane.

Der Senegalese, nach seiner Suspendierung wegen des handfesten Kabinenstreits mit Leroy Sane zurück im Kader, traf sieben Mal gegen die "Himmelblauen" und ist ein Wunderspezialist: 2019 kam er mit den Reds gegen Barcelona nach einem 0:3 im Hinspiel noch weiter.

Wie das geht? Das Ziel sei zunächst, "die erste Halbzeit zu gewinnen und den Glauben zu finden", sagte Tuchel, der die letzte Einheit dick eingemummelt mit Mütze und Schaltuch leitete: "Aber glauben bedeutet nicht, zu träumen. Wir haben Zeit und brauchen uns nicht gehetzt fühlen."

City kommt mit dem Selbstvertrauen von zehn Siegen in Serie, Torgarant Haaland traf in den vergangenen sechs Spielen unglaubliche 14-mal. Kapitän Ilkay Gündogan aber sieht bei den Bayern "vor allem zu Hause die Qualität, gegen jeden Gegner mehrere Tore zu erzielen" und mahnte: "Es gab etliche Comebacks, mit denen absolut niemand gerechnet hatte."

FC Bayern vs. Manchester City heute live im TICKER: Das Spiel im Überblick