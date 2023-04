Am Mittwoch findet die Partie FC Bayern München vs. Manchester City statt. Wer zeigt / überträgt die Champions League im TV und LIVE-STREAM?

In dieser Woche gehen in der Champions League die Rückspiele des Viertelfinales über die Bühne. Im Zuge dessen steigt am Mittwoch etwa das Aufeinandertreffen FC Bayern München vs. Manchester City. Die Begegnung in der Allianz Arena beginnt um 21 Uhr.

Der FC Bayern München unterlag vor einer Woche bei Manchester City mit 0:3. Deshalb benötigt die Elf von Thomas Tuchel ein Fußballwunder. Zuvor siegte der FCB im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain auswärts und anschließend vor heimischer Kulisse.

Die Mannschaft von Pep Guardiola kam hingegen zum Auftakt der K.-o.-Phase bei RB Leipzig nicht über ein Unentschieden hinaus. Danach machten die Citizens mit einem Kantersieg im Rückspiel das Weiterkommen perfekt.

Am Mittwoch finden in der Champions League zwei Rückspiele des Viertelfinales statt. Doch wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Manchester City im TV und LIVE-STREAM? GOAL hat alle Details hierzu, zum TICKER und zu den Startformationen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Manchester City im TV und LIVE-STREAM? – Die Eckdaten

Spiel: FC Bayern München vs. Manchester City Datum: Mittwoch, 19. April 2023 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

FC Bayern München vs. Manchester City heute live im TV

Die seit der Champions League 2021/22 gültigen Ausstrahlungsrechte sehen vor, dass DAZN Euch den Löwenanteil der Aufeinandertreffen exklusiv ins Haus liefert. Außerdem hält Prime Video die alleinigen Rechte für die meisten weiteren Partien der Königsklasse. Im Endeffekt könnt Ihr Euch nur das Finale im Free-TV anschauen. Doch wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Manchester City im TV und LIVE-STREAM?

FC Bayern München vs. Manchester City live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Ihr könnt das Rückspiel zwischen dem FCB und den Citizens bei DAZN verfolgen. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einer Übertragung in voller Länge und einer Konferenz mit der Partie Inter Mailand vs. Benfica Lissabon entscheiden.

Unabhängig von Euer Auswahl benötigt Ihr ein Abo. Ihr könnt Euch etwa für Unlimited Jahres- und Monatsverträge entscheiden. Dafür müsst Ihr monatlich 29,99 Euro oder 39,99 Euro bezahlen. Ihr könnt Euch auf der Webseite des Streaming-Anbieters einen Überblick zu den anderen Optionen verschaffen. Überdies versorgt Euch der Dienstleister hier mit weiterführenden Informationen:

Der Abo-Abschluss nimmt nur wenige Augenblicke in Anspruch. Anschließend sollten die Eigentümer von internetfähigen TV-Geräten die kostenfreie App herunterladen. Alternativ hilft Euch ein HDMI-Kabel weiter. Denn: Damit könnt Ihr Eure Fernseher mit einem PC oder Notebook verbinden. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Ausstrahlung aus der Allianz Arena auf:

Übertragungsbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter vor Ort: Max Siebald

FC Bayern München vs. Manchester City im LIVE-STREAM

DAZN stellt sein komplettes Angebot als LIVE-STREAM bereit. Daher könnt Ihr das Rückspiel FC Bayern München vs. Manchester City grundsätzlich von überall aus mitverfolgen. Wenn Ihr einen stabilen Internetzugang zur Verfügung habt, könnt Ihr es zusätzlich mit Tablets und Smartphones angehen.

Außerdem kooperiert der Streaming-Anbieter mit der Plattform OneFootball. Dort müsst Ihr keinen Vertrag abschließen und müsst stattdessen 3,49 Euro pro Spiel auf den Tisch legen. Zudem benötigt Ihr die Gratis-App.

FC Bayern München vs. Manchester City heute live im TICKER

Wenn Ihr nichts ausgeben wollt, hilft Euch der TICKER von GOAL weiter. Damit informieren wir Euch zu allen nennenswerten Ereignissen in der Allianz Arena.

FC Bayern München vs. Manchester City: Die Aufstellungen zur Champions League

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.