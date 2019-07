Inter Mailand: Eintracht-Star Ante Rebic als Alternative zu Romelu Lukaku?

Ante Rebic von Eintracht Frankfurt steht bei Inter Mailand offenbar hoch im Kurs, ein erstes Angebot über 30 Millionen Euro wurde aber abgelehnt.

hat offenbar Stürmer Ante Rebic von als Alternative zu Romelu Lukaku von ins Visier genommen. Dies berichtet Sky Italia.

Eigentlich gilt Lukaku als Wunschspieler des neuen Inter-Coaches Antonio Conte, wobei bezüglich der Ablösesumme aktuell noch keine Einigung in Sicht scheint und erst erste Gespräche aufgenommen wurden.

Rebic, der mit der SGE in der vergangenen Saison bis in das Halbfinale der kam, ist deshalb nun wieder in den Fokus gerückt und soll den Nerazzurri bis zu 30 Millionen Euro wert sein.

Ante Rebic soll wohl mindestens 40 Millionen Euro kosten

Laut AS sollen aber mindestens 40 Millionen Euro nötig sein, um die Eintracht-Bosse zu einem Verkauf zu bewegen. Eine Summe, die laut Sky auch zahlen würde.

Noch gibt es nach Informationen von Goal und SPOX aber keinen Kontakt zwischen den Rojiblancos und der Eintracht, wie Atletico-Geschäftsführer Miguel Angel Gil Marin exklusiv bestätigte.

Rebic steht in der Main-Metropole noch bis 2022 unter Vertrag. Er wäre nach Luka Jovic, der für 60 Millionen Euro zu Real Madrid wechselt, der zweite namhafte Abgang in der Offensive.