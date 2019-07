Kevin Trapp zurück zu Eintracht Frankfurt? Das sagt PSG-Sportdirektor Leonardo

Sportdirektor Leonardo äußerte sich nach dem Test in Nürnberg zu Kevin Trapp. Dabei bestätigte der PSG-Boss den Kontakt zu Eintracht Frankfurt.

Wo liegt die Zukunft von Kevin Trapp? Leonardo, der Sportdirektor von , bestätigt Gespräche mit und kündigt eine Entscheidung an. Der deutsche Nationaltorhüter habe "mehrere Möglichkeiten".

"Wir sind in Gesprächen, es ist noch nichts entschieden", sagte Leonardo nach dem 1:1-Remis der Pariser im Testspiel gegen den auf Nachfrage von Goal und SPOX.

Leonardo über PSG-Keeper Kevin Trapp: "Er hat mehrere Möglichkeiten"

Trapp hatte die vergangene Saison auf Leihbasis in Frankfurt verbracht und erklärt, sich einen dauerhaften Wechsel an den Main vorstellen zu können. Allerdings sind zuletzt noch mehrere Vereine in den Transferpoker um den 29-Jährigen eingestiegen. Der portugiesische Vizemeister gilt als potentieller Abnehmer.

"Er hat mehrere Möglichkeiten. Wir müssen seine Situation prüfen", gab Leonardo zu verstehen. Zu diesen Möglichkeiten zähle auch ein Verbleib bei PSG. "Wir haben mit Kevin und Alphonse (Areola) sehr gute Torhüter. Kevin ist eine sehr wichtige Person, immer gut gelaunt und professionell. Wir müssen reden und schauen, was das Beste für alle ist."

Trapp hat in Paris noch einen Vertrag bis 2020. Für die Frankfurter bestritt er in der abgelaufenen Saison 45 Pflichtspiele. Zwölf Mal spielte er zu Null.