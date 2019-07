Eintracht Frankfurt in Europa-League-Quali gegen Tallinn

Eintracht Frankfurt startet in der Qualifikation zur Europa League gegen den estnischen Vertreter Flora Tallinn.

startet seine Europacup-Saison nach dem furiosen Siegeszug ins Halbfinale der mit einem kleinen Gegner. In der zweiten Qualifikationsrunde trifft der Bundesligist am 25. Juli und 1. August auf Flora Tallinn.

Dem estnischen Rekordmeister genügte nach seinem 2:0-Heimsieg am Donnerstag bei Radnicki Nis aus ein 2:2, um sich das Duell zu verdienen.

Im Erfolgsfall müsste die Eintracht noch die dritte Qualifikationsrunde (8./15. August) überstehen, um danach via Play-offs in die Gruppenphase einzuziehen. In der Vorsaison waren die Frankfurter im Halbfinale am späteren Titelgewinner gescheitert.