Eintracht Frankfurt: Saga um Hinteregger, Haller auch in Gesprächen mit BVB und Bayern? Alle News und Transfergerüchte zur SGE

Haller bleibt großes Thema, auch Bayern und der BVB sind wohl im Spiel. Die Saga um Hinteregger geht indes weiter. Alle News zu Eintracht Frankfurt.

bereitet sich aktuell auf die neue Saison vor, die ähnlich erfolgreich werden soll wie die vergangene. Ob SGE-Trainer Adi Hütter dabei auf Angreifer Sebastien Haller zählen kann, ist weiterhin ungewiss.

Der Franzose hat offenbar bei großes Interesse geweckt und soll sich nun auch in Gesprächen mit dem FC Bayern und befinden. Ebenso unklar bleibt vorerst auch die Zukunft von Martin Hinteregger.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Sonntag.

Eintracht Frankfurt: Spricht Haller auch mit Bayern und BVB? Hütter äußert sich zur Zukunft

Die Berater von Angreifer Sebastien Haller von Eintracht Frankfurt haben angeblich lose Gespräche mit dem und Borussia Dortmund über einen möglichen Wechsel geführt. Das berichtet Sport1.

Der BVB wird ohnehin schon seit längerem mit Haller in Verbindung gebracht, die Bayern sollen laut des Berichts in den Gesprächen durchaus Interesse signalisiert haben. Allerdings habe der Franzose keineswegs Priorität in den Transferplänen des Rekordmeisters.

Das Interesse von West Ham United an Haller ist wohl deutlich konkreter. Zu einem möglichen Abschied des Torjäger sagte Frankfurt-Trainer Adi Hütter zuletzt: "Es ist die Entscheidung des Spielers, wenn er sagt, ich möchte eventuell den Verein verlassen, weil das komplette Paket stimmt."

Augsburg oder Frankfurt? Die Transfersaga um Martin Hinteregger

Bei ihrer wichtigsten Mission des Sommers arbeiten die Fans von Eintracht Frankfurt mittlerweile zweispurig. Da wäre einerseits die digitale Kampagne mit zahlreichen Tweets, die den Hashtag #FreeHinti enthalten. Manche davon versehen mit durchaus kuriosen Fotos: zum Beispiel einem Straßenabschnitt der Tour de France mit aufgeklebtem #FreeHinti.

Und da wäre andererseits die analoge Kampagne: Postkarten, adressiert an die Geschäftsstelle des , beschriftet mit #FreeHinti. Obwohl es beim erfolgreichen Verschicken von Postkarten doch eigentlich keinen Hashtag braucht.

Das Ziel der Mission: die Befreiung des 26-jährigen Innenverteidigers Martin Hinteregger aus Augsburg und in Folge dessen seine feste Transferierung nach Frankfurt.

In der vergangenen Rückrunde spielte Hinteregger bekanntlich per Leihe in Frankfurt und avancierte dort innerhalb kürzester Zeit zum Publikumsliebling. Zu den Klängen von "Hinti Army Now" sah man ihn stets kämpfen und grätschen. "Einfach unbeschreiblich", fasste Hinteregger zusammen.

Und nun? Finden sie wieder zusammen, die Eintracht und ihr Lieblings-Hinti? Seit Dienstag trainiert er ganz normal in Augsburg, wo er noch bis 2021 unter Vertrag steht, während im Hintergrund gepokert wird. Angeblich bietet Frankfurt rund zehn Millionen Euro, angeblich fordert Augsburg rund 13.

zeigt weiter Interesse an Eintracht-Stürmer Ante Rebic

Inter Mailand hat offenbar Stürmer Ante Rebic von Eintracht Frankfurt als Alternative zu Romelu Lukaku von Manchester United ins Visier genommen. Dies berichtet Sky Italia.

Eigentlich gilt Lukaku als Wunschspieler des neuen Inter-Coaches Antonio Conte, wobei bezüglich der Ablösesumme aktuell noch keine Einigung in Sicht scheint und erst erste Gespräche aufgenommen wurden.

Eintracht Frankfurt: Lucas Torros harter Weg zurück in die Normalität

4. Oktober 2018. Gerade wird das Europa-League-Gruppenspiel zwischen Eintracht Frankfurt und abgepfiffen, da sackt Lucas Torro zum Entsetzen seiner Mitspieler mit Tränen in den Augen auf dem Boden des Waldstadions zusammen. Es sind keine Tränen der Freude, auch wenn die Hessen mit dem 4:1 gegen die favorisierten Italiener ein Fußballfest par excellence gefeiert haben. Es sind Tränen der Trauer.

Was zu diesem Zeitpunkt nur der Trainerstab der Eintracht weiß: Lucas Torro, 24, weint um seinen älteren Bruder Pablo. Am Vormittag erst hatte er erfahren, dass Pablo in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verstorben war. Im Schlaf. Mit gerade einmal 28 Jahren.

Bei Goal und SPOX spricht Lucas Torro über seine "harte" erste Saison in und seine Ziele für die kommende Spielzeit. Den ganzen Hintergrundtext gibt es hier.