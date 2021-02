Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Jovic muss sich "noch gedulden", Hütter schwärmt von Teamleistung bei Sieg gegen den FC Bayern

Luka Jovic muss sich in Frankfurt noch gedulden und Coach Adi Hütter lobt die Mannschaft für die Leistung beim Sieg gegen Bayern. Alle Eintracht-News.

Die Nachrichten zu Eintracht Frankfurt heute am Freitag. Alle aktuellen News und Gerüchte zu Silva, Younes und Co. könnt Ihr hier nachlesen.

Alles Wissenswerte zu den Hessen, was in den letzten Tagen passiert ist, gibt es hier nochmal gesammelt für Euch:

Eintracht Frankfurt, News - Trainer Adi Hütter über Luka Jovic: "Muss sich noch gedulden"

Im Winter kehrte Luka Jovic von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt zurück. Bei den Hessen zählte der Serbe bislang jedoch nicht zur Stammformation: In sieben Partien stand der 23-Jährige lediglich einmal in der ersten Elf. Dennoch sprangen bereits drei Treffer heraus.

Cheftrainer Adi Hütter bewertete im Gespräch mit der Neuen Züricher Zeitung die Situation des Rückkehrers. "Wenn ein Spieler fast eineinhalb Jahre nicht gespielt hat, kann er nicht von heute auf morgen wieder auf sein altes Niveau kommen", betonte der 51-Jährige und fügte an: "Außerdem agieren wir derzeit meistens mit nur einer Spitze, und André Silva hat in 21 Spielen 18-mal getroffen. Wir haben überlegt, mit zwei Angreifern zu spielen, aber jetzt etwas zu verändern, wäre nicht klug".

Der österreichische Fußballehrer werde nunmal "an Ergebnissen gemessen, und solange das so funktioniert, muss Luka sich noch gedulden".

Jovics Leihe bei der Eintracht geht noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit. Bei den Königlichen steht der serbische Nationalspieler bis 2025 unter Vertrag.

Die Chancen auf einen langfristigen Verbleib in Frankfurt bezeichnete Sportdirektor Bruno Hübner im Gespräch mit der Sport Bild zuletzt als "minimal".

Eintracht Frankfurt, News - Trainer Adi Hütter schwärmt von Leistung gegen Bayern: "FCB noch nie so unterlegen gesehen"

Adi Hütter, Trainer von Eintracht Frankfurt, hat von der Leistung seiner Mannschaft beim Sieg gegen den FC Bayern geschwärmt: "Ich kann mich nicht erinnern, dass Bayern München einmal so klar unterlegen war wie bei uns in der ersten Halbzeit", sagte der Österreicher gegenüber der NZZ.

Die ersten 45 Minuten gegen den Tabellenführer seien "top" gewesen: "Wir waren spielerisch stark, gut im Anlaufen, hatten überzeugende Umschaltmomente. Also alles, was mein Herz berührt", erklärte Hütter und ergänzte: "Wenn das die Bayern wären, würden alle sagen 'Ja, die großartigen Bayern'. Und unsere Siege waren nicht gestohlen, die waren hoch verdient."

Die Eintracht gewann zuletzt fünf Spiele in Folge und schob sich dadurch bis auf Platz vier der Tabelle. Den Ursprung für den momentanen Erfolg sieht Hütter im Sieg im Dezember in Augsburg, durch den die Hessen Selbstvertrauen aufgebaut und dieses mit ins neue Jahr genommen hätten: "Zuvor hatten wir eine Serie von Unentschieden gehabt, das 3:3 gegen Gladbach, als wir in den letzten Minuten zwei Gegentore bekamen, war der schwierigste Moment."

Die Verpflichtung von Amin Younes, der gegen Bayern eine überragende Leistung zeigte, habe dem Spiel der Eintracht "unglaublich gutgetan. Einen Spielertypen wie ihn hatten wir vorher nicht. Er ist belebend für unsere Offensive", betonte Hütter.

