Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Manchester United scharf auf Andre Silva, Matthäus bringt Hütter in Gladbach ins Gespräch

Andre Silva soll den nächsten namhaften Verehrer haben und Adi Hütter wird als Rose-Nachfolger gehandelt. Alle News und Gerüchte zur Eintracht.

Bundesligist Eintracht Frankfurt am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zur SGE vom Tage.

Eintracht Frankfurt, Transfers: Gerüchte über United-Interesse an Andre Silva

Englands Rekordmeister Manchester United soll sich ernsthaft mit einem Transfer von Eintracht Frankfurts Torjäger Andre Silva beschäftigen. Das berichtet Sky. Mit 18 Treffern in 20 Spielen weckt der Stürmer bei mehreren Spitzenklubs Begehrlichkeiten - unter anderem eben auch bei den Red Devils.

Der Preis des 25-Jährigen Portugiesen soll bei über 30 Millionen Euro liegen. Damit wäre die Tormaschine der Eintracht günstiger als beispielsweise Erling Haaland, um dessen Verpflichtung sich United auch Gedanken macht. Auch Atletico Madrid zeigte in der vergangenen Transferperiode Interesse an Silva.

Zuletzt waren Spekulationen aufgekommen, wonach die Eintracht Andre Silva im Sommer teuer verkaufen könnte, um mit dem Erlös den von Real Madrid ausgeliehen Luka Jovic wieder fest zu verpflichten.

Eintracht Frankfurt, News: Adi Hütter lobt Martin Hinteregger

Eintracht-Trainer Adi Hütter hat seinen Abwehrspieler Martin Hinteregger gelobt. Zur Leistung des 28-Jährigen beim jüngsten 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln sagte der Coach: "Martin war ein absoluter Chef in der Abwehr." Der Innenverteidiger gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte satte 103 Ballkontakte.

Nach dem Abgang David Abrahams ist Hinteregger auch ein Kandidat für das Kapitänsamt bei den Adlern, zumal er seinen beiden 21-jährigen Nebenleute in der Defensive gut anleitet: "Er hat die beide Jungen neben ihm hervorragend geführt, hat gefühlt jeden Zweikampf gewonnen“, schwärmte Hütter.

Neben Hinteregger kommen für Trainer Hütter auch Makoto Hasebe, Sebastian Rode oder Kevin Trapp als neue Mannschaftsführer Frage. Deshalb will er allen vier Kandidaten eine Chance geben, sich zu zeigen.

🎙️ #Hütter:

„Es wird bis zum Sommer keine eindeutige Kapitäns-Entscheidung geben. Wir schauen uns das in den nächsten Wochen in Ruhe an. Wir haben mit Hasebe, Rode, Trapp oder auch Hinteregger viele Kandidaten, die für das Amt in Frage kämen.“

––––––#SGE #SCFSGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 19, 2021

Eintracht Frankfurt News: Matthäus empfiehlt Marsch und Hütter als Rose-Nachfolger

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Jesse Marsch von Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurts Adi Hütter als Nachfolger von Trainer Marco Rose bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach ins Gespräch gebracht. Er sei davon überzeugt, dass diese beiden Namen "auf der Liste ganz weit oben stehen", schrieb er in seiner Sky-Kolumne "So sehe ich das".

Das seien aber "bestimmt nicht die einzigen Trainer", die Gladbachs Sportdirektor Max Eberl "auf dem Radar hat. Auch der Name Kohfeldt fällt in diesem Zusammenhang immer wieder", so Matthäus. Aber: "Marsch und Hütter kommen genau wie Rose aus der RB-Schule. Marsch ist bereit für den nächsten Schritt, nachdem er jahrelang in Salzburg tolle Arbeit abgeliefert hat. Hütter hat sogar schon in der Bundesliga bewiesen, was er mit ähnlichen Möglichkeiten und einem Top-Manager an seiner Seite zu leisten im Stande ist."

Gladbach muss sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen, da Rose von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch macht und im Sommer zu Vizemeister Borussia Dortmund wechselt.



