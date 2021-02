Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Andre Silva reagiert auf Bayern-Gerüchte, Younes fühlt sich in Top-Form

Frankfurts Andre Silva reagiert auf die Gerüchte aus München und will sich weiter mit Lewandowski messen. Alle News und Gerüchte zur Eintracht.

Die Nachrichten zu Eintracht Frankfurt heute am Donnerstag. Alle aktuellen News und Gerüchte zu Silva, Younes und Co. könnt Ihr hier nachlesen.

Alles Wissenswerte zu den Hessen, was in den letzten Tagen passiert ist, gibt es hier nochmal gesammelt für Euch:

Eintracht Frankfurt, News: Andre Silva reagiert auf Bayern-Gerüchte



Quelle: Getty Images

Eintrachts Torjäger Andre Silva hat auf Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum FC Bayern reagiert. Robert Lewandowski hatte den 25-Jährigen als einen potentiellen Nachfolger genannt. "Es ist ein Zeichen, dass die Dinge gut laufen", bezog Silva nun bei der Bild Stellung.

"Aber ich bin bodenständig und kenne das Geschäft. Ich muss arbeiten und meine Treffsicherheit weiter unter Beweis stellen", führte der Portugiese weiter aus. In der aktuellen Saison hat Silva bereits 18 Tore geschossen. Im letzten Spiel gegen die Münchner fehlte er jedoch wegen einer Rückenverletzung. "Als zweitbester Torschütze hätte ich liebend gern gegen Bayern und Robert Lewandowski gespielt", verriet der Torjäger.

"Meine Statistik ist ordentlich und je mehr Tore man schießt, desto besser fühlt man sich. Aber Bremen wird genauso kompliziert wie jedes Spiel in der Bundesliga. Wir haben neulich gesehen, wie Bayern Punkte in Bielefeld liegen gelassen hat", meinte er mit Blick auf das kommende Spiel am Wochenende. Mit 42 Punkten steht die Eintracht auf Platz vier und würde bis zum Ende der Saison auch gerne auf einem Champions-League-Platz bleiben.

Younes fühlt sich in Top-Form bei Eintracht Frankfurt: "Jeder hat an mich geglaubt"

Amin Younes fühlt sich bei Eintracht Frankfurt in Top-Form. Für seine aktuell guten Leistungen dankt er jedoch auch seinem Verein. "Ich bin nach Frankfurt gekommen, hatte tolle Gespräche und jeder hat an mich geglaubt. Und ich habe die nötige Zeit bekommen", sagte der 27-Jährige im Interview mit Sky Sport News.

"Aber momentan würde ich schon sagen, dass ich in einer sehr, sehr guten Form bin und gefühlt auch in der bisher besten Form meiner Karriere", meinte Younes über sich selbst. Am Wochenende erzielte er gegen den FC Bayern ein Traumtor. Am Ende reichte der Treffer zum 2:1-Sieg für die Frankfurter.



Quelle: Getty Images

Der Deutsch-Libanese wurde im Sommer von der SSC Neapel ausgeliehen. Die Hessen besitzen nach der Saison die Möglichkeit, den Mittelfeldspieler zu kaufen. Nach seinem Wechsel fühlte sich der Ex-Nationalspieler sofort gut aufgenommen. "Mir wurde das Gefühl gegeben: 'Wir gehen das jetzt von Schritt zu Schritt an. Wir gucken, dass du die Spiel-Fitness bekommst, dass wir dich auf ein gutes Niveau wieder kriegen', auch mit der Achillessehnenverletzung, die ich hatte", beschrieb er seine Anfangszeit in Frankfurt.

Besonders Trainer Adi Hütter, der nach der Bayern-Gala seinen Spieler als "Weltklasse" bezeichnete, habe ihm viel Vertrauen geschenkt. "Das macht Spaß und gibt mir ein Riesenvertrauen. Das möchte ich dann auch zurückzahlen", sagte der Spielmacher über seinen Coach.

Ben Manga übernimmt wohl den Posten als Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt

Frankfurts Chefscout Ben Manga soll den Posten als Sportdirektor von Bruno Hübner nach dieser Saison bei Eintracht Frankfurt übernehmen. Dies berichten Sky und Sport1, nachdem die Zusammenarbeit von Hübner und der Eintracht im Sommer enden wird.

Nach 10 Jahren bei den Hessen soll der Vertrag von Hübner nicht mehr verlängert werden. Manga, der bei den Adlern bisher als Chefscout und Kaderplaner tätig war, soll "zeitnah" seinen neuen Vertrag bekommen. Die Aufgaben des 47-Jährigen sollen dann jedoch nicht die gleichen wie von Hübner werden. Sportvorstand Fredi Bobic plant, die Position auf verschiedene Personen zu verteilen.

Zuvor war der Scout bereits bei Alemannia Aachen, der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart tätig. Als Spieler stand er bei Fortuna Düsseldorf, Alemannia Aachen und dem Karlsruher SC unter Vertrag. Die Gerüchte um Manga und Schalke 04 wären durch die News damit vom Tisch.

Happy birthday, boys! 🎉🥳



Our chief scout Ben Manga turns 4️⃣7️⃣ today! 🎁

Former Eagle Ralf Falkenmayer celebrates his 5️⃣8️⃣th birthday today! 🎂#SGE pic.twitter.com/D97Pvwtj3L — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) February 11, 2021

Eintracht Frankfurt News: Der kommende Spielplan der Hessen