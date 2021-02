Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Hütter soll Ausstiegsklausel haben, Hübner fordert Chance für Younes im DFB-Team - alles zur SGE

Trainer Hütter soll eine Ausstiegsklausel haben und Hübner fordert eine Chance für Younes beim DFB. Alle News und Gerüchte zu Eintracht Frankfurt.

Bundesligist Eintracht Frankfurt am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zur SGE vom Tage.

Eintracht Frankfurt, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Eintracht Frankfurt, News: Hübner fordert Chance für Younes im DFB-Team

Sportdirektor Bruno Hübner vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt hofft auf eine Rückkehr von Mittelfeldspieler Amin Younes in die Nationalmannschaft. "Ich finde, dass er eine Chance in der Nationalmannschaft verdient hätte", sagte der 60-Jährige in einer virtuellen Presserunde. In der DFB-Elf gebe es zwar viele schnelle Spieler, "aber keinen, der im Eins gegen Eins so unangenehm sein kann".

Younes habe "außergewöhnliche Fähigkeiten mit seinen Dribblings, seinen kurzen Haken und kleinen Übersetzungen", sagte Hübner weiter. Von daher könne "jede Mannschaft, auch die Nationalelf, froh sein, so einen Spieler zu haben".

Bild: Getty

Der 27-Jährige war im vergangenen Sommer von der SSC Neapel nach Frankfurt gewechselt. Der Eintracht habe genau so ein Spieler gefehlt, "mit dem man im Zentrum durch die Dribbelstärke Überzahl bekommt, sodass man auch die Räume für Kostic schafft", sagte der zum Saisonende scheidende Sportdirektor.

Quelle: SID

Eintracht Frankfurt, News: Andre Silva und Erik Durm wieder fit

Bundesligist Eintracht Frankfurt kann im Auswärtsspiel bei Werder Bremen wieder auf Torjäger Andre Silva und Außenverteidiger Erik Durm bauen. "Es ist eine erfreuliche Nachricht, dass beide wieder im Training sind", sagte Trainer Adi Hütter auf der virtuellen Pressekonferenz: "Sie sind beide mehr als nur Alternativen. Es steht einem Einsatz am Freitag nichts im Wege." Beim überraschenden 2:1 gegen Bayern München hatten die beiden Stammspieler leicht angeschlagen gefehlt.

Trotz des Erfolgs gegen den Tabellenführer und insgesamt neun Siegen aus den letzten zehn Ligaspielen mahnt Hütter im Champions-League-Rennen zur Demut. "Man muss ruhig und geduldig sein", sagte der 51-Jährige: "Wenn es so sein sollte, wäre es der absolute Wahnsinn. Wir sehen die Chance und die Möglichkeit, aber dann müssen wir genauso weitermachen, wie wir es bis jetzt getan haben."

🎙️ #Hütter

„Erik Durm und @andrevsilva19 sind beide im Training und mehr als eine Alternative. Sie haben das heutige intensive Training absolviert und es gut gemacht. Deswegen steht einem Einsatz nichts im Wege.“

––––––#SGE #SVWSGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 24, 2021

Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in Bremen wird Hütter auf den gelbgesperrten Evan Ndicka verzichten müssen, dafür wird wohl Routinier Makoto Hasebe in die Dreierabwehrkette rücken.

Der Österreicher erwartet von Werder nach der 0:4-Niederlage in Hoffenheim eine Reaktion. "Dahingehend sind wir gewarnt", sagte er: "Geschenkt wird uns auch von Bremen nichts. Wir müssen auch dort an unsere Leistungsgrenze gehen."

Quelle: SID

Eintracht Frankfurt, Transfers: Chancen auf einen Verbleib von Luka Jovic "minimal"

Eintracht Frankfurt muss sich wohl auf einen Abgang von Luka Jovic (23) am Saisonende einstellen. Das erklärte Sportdirektor Bruno Hübner. Bei Andre Silva ist Hübner allerdings optimistischer.

Die Chancen auf einen längerfristigen Verbleib von Jovic in Frankfurt seien "minimal", sagte Hübner gegenüber der Sport Bild. "Wenn er sich jetzt wieder in den Vordergrund spielt, kommen ganz andere Klubs ins Rennen." Jovic wurde im Januar von Real Madrid ausgeliehen, das Leihgeschäft läuft allerdings im Sommer aus.

Bild: Getty

Eintracht Frankfurt, Transfers: Trainer Adi Hütter hat wohl Ausstiegsklausel - Wechsel nach Gladbach?

Trainer Adi Hütter besitzt bei Eintracht Frankfurt offenbar eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Das berichtet jedenfalls die Sport Bild.

Demnach kann der 51-Jährige die Hessen, an die er noch bis 2023 gebunden ist, für eine feste Summe von drei Millionen Euro vorzeitig verlassen.

Bild: Getty

Hütter wurde seit Bekanntgabe des Wechsels von Marco Rose zu Borussia Dortmund immer wieder mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht und ist dort wohl einer der möglichen Wunschkandidaten.

Inwiefern Hütter Interesse daran hat, die Eintracht für Gladbach zu verlassen, ist bislang nicht bekannt.

Eintracht Frankfurt, News: Die Top-Scorer bei den Hessen