Eintracht Frankfurt heute: Kovac traut SGE die Champions League zu - alle News und Gerüchte

Niko Kovac traut Eintracht Frankfurt den Einzug in die Champions League zu

Trainer Niko Kovac traut seinem früheren Klub Eintracht Frankfurt die Qualifikation für die Fußball-Königsklasse zu. "Ja, der Einzug in die Champions League ist möglich", sagte der Coach der AS Monaco bei Sport1 und fügte beim HR hinzu: "Das wäre einzigartig. Das würde die Eintracht auf eine Ebene heben, die sie noch nicht hatte."

Niko Kovac spricht über das Duell seiner Ex-Klubs #SGEFCB , seinen Höhenflug mit der @AS_Monaco und was er an Frankfurt vermisst

Kovac, mit der Eintracht 2018 sensationell DFB-Pokalsieger, schreibt sich einen Anteil an der positiven Entwicklung zu: "Wir haben damals etwas aufgebaut, was jetzt kontinuierlich weiter gebaut wird." Sportvorstand Fredi Bobic, Sportdirektor Bruno Hübner und Trainer Adi Hütter "machen einen fantastischen Job", ergänzte er.

Seinen Anteil am "Sixpack" des FC Bayern bewege sich dagegen "allerhöchstens im Promille-Bereich", meinte Kovac (49). Nach seiner Entlassung beim Rekordmeister im November 2019 habe sein Nachfolger Hansi Flick den Job "sehr gut zu Ende gebracht. Was Hansi geleistet hat, ist sensationell."

Alle sechs Titel - "das wird in dieser Form so schnell nicht noch einmal passieren", meinte Kovac: "Ich glaube sogar, dass es in Deutschland niemandem mehr gelingen wird, eher in Spanien oder England." Daher hätte Flick "ohne Wenn und Aber" den Titel als Welttrainer verdient gehabt. Bei der Wahl zog der Bayern-Coach überraschend gegen Jürgen Klopp (FC Liverpool) den Kürzeren.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp mit Kampfansage an FC Bayern

Nationaltorhüter Kevin Trapp sieht im Bundesligisten Eintracht Frankfurt das beste Team des bisherigen Jahres. "Was Titel angeht, ist Bayern aktuell die beste Mannschaft, was Leistung und Performance angeht, sind wir es tatsächlich 2021", sagte der 30-Jährige im GQ -Interview. Die Hessen sind als einziger Bundesligist in diesem Jahr noch ungeschlagen.

Zum Erfolgsgeheimnis gehöre ein "enges Verhältnis, dass wir auch viel über private Dinge sprechen. Das finde ich in unserer Mannschaft beeindruckend", sagte Trapp: "Momentan läuft es sehr gut bei uns, und ich muss die Spieler loben, die hintenan stehen, weil keiner da ist, der schlechte Stimmung verbreitet." Davor müsse man den Hut ziehen.

In das Duell mit dem Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr) geht die Eintracht mit Selbstbewusstsein. "Das ist mit eines der schönsten Spiele im ganzen Jahr. Gegen Bayern kann man ja eigentlich nur gewinnen", sagte Trapp: "Wir haben den Ehrgeiz, das Spiel gewinnen zu wollen, und wir wissen, dass wir dazu in der Lage sind."

Eintracht Frankfurt: Niko Kovac dementiert Gespräche mit Filip Kostic

Der frühere Frankfurt- und heutige Monaco-Trainer Niko Kovac hat betont, im letzten Sommer keine Gespräche mit Filip Kostic über einen möglichen Wechsel nach Frankreich geführt zu haben.

"Filip Kostic ist ein toller Spieler, der jeder Mannschaft hilft, aber er war kein Thema für uns und ich habe auch keine Gespräche mit Fredi Bobic geführt", sagte Kovac im Interview mit Sport 1 und führte aus: "Wir hatten auf seiner Position auch schon zwei 23-Jährige und in der heutigen Zeit kann man nicht mehr so viel Geld ausgeben. Wir haben in Frankreich das Problem mit den TV-Geldern, die Hälfte der Einnahmen ist weggebrochen. Filip ist 28, die Eintracht – so war zu lesen - wollte viel Geld, was für einen Spieler wie Kostic okay ist. Aber das ist nicht unsere Prämisse bei Monaco: Wir wollen mit jungen und talentierten Spielern arbeiten und sie entwickeln und wenn sie den Klub verlassen, fangen wir wieder von vorne an."

Kovac war von März 2016 bis Sommer 2018 Trainer in Frankfurt und führte die Hessen zum Sieg im DFB-Pokal. Kurz darauf wechselte er zum FC Bayern, seit letzten Sommer steht der 49-Jährige bei Monaco in der Verantwortung.

