DFB Pokal heute live im TV: Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC St. Pauli im Fernsehen und im LIVE STREAM?

Die 2. Runde im DFB-Pokal steht an und Leipzig bekommt es mit St. Pauli zu tun. Wer überträgt das Bundesliga-Duell heute?

RB Leipzig empfängt in der 2. Runde des DFB-Pokals am Dienstag den FC St. Pauli. Das Bundesliga-Duell zwischen dem Champions-League-Teilnehmer und dem Aufsteiger wird um 18 Uhr angepfiffen.

Wer auf eine Übertragung von Leipzig gegen St. Pauli im Free-TV gehofft hat, wird leider enttäuscht. Weder ARD noch ZDF zeigen die Partie live.

Stattdessen benötigt Ihr in jedem Fall ein Abo bei Sky, um Leipzig gegen St. Pauli heute live zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel live und exklusiv, sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz.

Übrigens: Zwei Partien aus der 2. Runde im DFB-Pokal sind aber sehr wohl im Free-TV zu sehen. Heute wird Wolfsburg gegen Dortmund bei der ARD gezeigt, am Mittwoch könnt Ihr das Gastspiel des FC Bayern bei Mainz 05 live im ZDF verfolgen.

DFB Pokal heute live im TV: Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC St. Pauli im LIVE STREAM und live im Fernsehen?

Spiel RB Leipzig - FC St. Pauli Sender Sky / Sky Go / WOW

RB Leipzig vs. FC St. Pauli heute live im TV und im LIVE STREAM: Die Daten zum Spiel

Datum Dienstag, 29. Oktober 2024 Uhrzeit 18 Uhr Wettbewerb DFB-Pokal, 2. Runde Spielort Red Bull Arena (Leipzig)

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC St. Pauli im LIVE STREAM und live im TV? Die aktuelle Form

In der Champions League läuft es diese Saison noch gar nicht rund für Leipzig: Während RB seine vier letzten Bundesligaspiele allesamt gewinnen konnte, unterlagen die Leipziger zwischendrin in der Königsklasse sowohl Juventus Turin (2:3) als auch dem FC Liverpool (0:1).

Die starke Form in der Liga beschert der Mannschaft von Marco Rose aktuell aber immerhin Platz zwei im deutschen Oberhaus, punktgleich mit Tabellenführer Bayern München.

St. Pauli konnte indes aus den letzten vier Spielen vier Punkte holen. Ende September feierten die Hamburger mit dem überraschenden 3:0 in Freiburg den ersten und bisher einzigen Saisonsieg in der Liga. Nach Niederlagen gegen Mainz und in Dortmund holte Pauli zuletzt immerhin einen Punkt beim 0:0 gegen Wolfsburg.

Leipzig gegen St. Pauli heute live im TV und im STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Leipzig:

Bei Leipzig gibt es satte sechs Veränderungen gegenüber dem 3:1-Sieg gegen Freiburg am Samstag. Für Gulacsi, Lukeba, Haidara, Nusa, Openda und Sesko spielen heute Vandevoordt, Klostermann, Bitshiabu, Vermeeren, Poulsen und Silva von Anfang an.

Vandevoordt - Klostermann, Orban, Bitshiabu - Geertruida, Kampl, Vermeeren, Baumgartner, Henrichs - Poulsen, Silva

St. Pauli setzt auf folgende Aufstellung:

Bei Pauli nimmt Trainer Blessin zwei Wechsel im Vergleich zum 0:0 gegen Wolfsburg vor: Im Mittelfeld beginnt Wagner anstelle von Boukhalfa, in der Offensive wird Sinani von Afolayan ersetzt.

Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Wagner, Treu - Afolayan, Eggestein, Guilavogui

DFB Pokal live im TV: Wo wird RB Leipzig vs. FC St. Pauli heute übertragen? Die Bilanz gegeneinander

Überraschenderweise hat St. Pauli im direkten Vergleich mit Leipzig bisher die Nase vorne. Drei Siegen der Kiezkicker steht nur einer von RB gegenüber, zudem gab es ein Unentschieden.

Den einzigen Sieg gegen St. Pauli holte Leipzig im allersten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Vereinen: Im November 2014 gewann RB in der 2. Bundesliga klar mit 4:1, die Torschützen damals: Yussuf Poulsen, ein Eigentor von John Verhoek und zweimal Terrence Boyd.

Die drei darauf folgenden Duelle gewann St. Pauli jeweils mit 1:0, die jüngste Begegnung ist erst ein paar Wochen her: Ende September erkämpfte St. Pauli zuhause gegen Leipzig ein 0:0.

Duelle insgesamt 5 Siege St. Pauli 3 Siege Leipzig 1 Unentschieden 1 Bisher letztes Duell FC St. Pauli vs. RB Leipzig 0:0 (Bundesliga, 22. September 2024)

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC St. Pauli heute im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zum DFB Pokal