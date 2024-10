Viertligist Kickers Offenbach fordert im DFB-Pokal heute Zweitligist Karlsruhe heraus. Wo wird das Spiel live übertragen?

Am Dienstag und am Mittwoch gehen die Spiele der 2. Runde im DFB-Pokal über die Bühne. Die Offenbacher Kickers, der einzig verbliebene Regionalligist im Wettbewerb, hat dabei heute den Karlsruher SC zu Gast.

Der KSC geht als Top-Team der 2. Bundesliga als klarer Favorit ins Spiel, aber vor allem zuhause ist Offenbach durchaus eine Überraschung zuzutrauen. In der Regionalliga Südwest rangieren die Kickers aktuell auf Platz drei und träumen vom Aufstieg in die 3. Liga.

Übertragen wird Offenbach vs. KSC heute live und exklusiv bei Sky. Nur mit einem Abo bei dem Pay-TV-Sender könnt Ihr die Partie live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht, weder bei der ARD noch beim ZDF.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen aber zwei andere Spiele aus der zweiten Pokalrunde live: Heute läuft das Duell zwischen Wolfsburg und Dortmund bei der ARD, das ZDF überträgt am Mittwoch dann Mainz gegen Bayern.

Wer zeigt / überträgt Kickers Offenbach vs. KSC (Karlsruhe) heute im LIVE STREAM und live im TV?

Spiel Kickers Offenbach - Karlsruher SC Sender Sky / Sky Go / WOW

Kickers Offenbach vs. KSC (Karlsruhe) heute live im TV und im LIVE STREAM: Die Daten zum Spiel

Datum Dienstag, 29. Oktober 2024 Uhrzeit 18 Uhr Wettbewerb DFB-Pokal, 2. Runde Spielort Stadion am Bieberer Berg (Offenbach)

Wer zeigt / überträgt Offenbach gegen KSC live im Stream und TV? Die aktuelle Form

Offenbach, das in Runde eins Mitte August Zweitligist Magdeburg 2:1 besiegt hatte, schwächelte zuletzt etwas. In der Liga konnten die Kickers von den vergangenen vier Spielen nur eines gewinnen, die jüngsten beiden Ergebnisse waren eine 2:3-Niederlage in Villingen und ein 1:1 zuhause gegen Gießen.

Getty

Die Hessen müssen daher aufpassen, den Anschluss nach ganz oben nicht zu verlieren. Als Dritter hat man derzeit sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer FSV Frankfurt.

Karlsruhe hat in der 2. Bundesliga von den vergangenen fünf Spielen nur eins gewonnen. Am Wochenende kassierte der KSC eine bittere 1:3-Heimniederlage gegen Hertha BSC. Die Badener hatten sich in der 1. Runde des DFB-Pokals übrigens mit 5:0 bei Regionalligist Lotte durchgesetzt.

Offenbach gegen KSC heute live im TV und im STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Offenbach:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn wird die Aufstellung bekanntgegeben.

Der KSC setzt auf folgende Aufstellung:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn wird die Aufstellung bekanntgegeben.

Wo läuft Kickers Offenbach vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im TV und im LIVE STREAM? Die Bilanz gegeneinander

Karlsruhe und Offenbach sind bisher schon 53-mal aufeinandergetroffen. Die Kickers haben dabei mit 25 Siegen die Nase vorne, der KSC ging lediglich 18-mal als Sieger vom Platz. Zehn Duelle endeten unentschieden.

Das bis dato letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften war übrigens ebenfalls ein Zweitrundenspiel im DFB-Pokal. Kurios: Es fand fast auf den Tag genau vor zehn Jahren statt, am 28. Oktober 2014. Und: Offenbach, damals ebenfalls Regionalligist, setzte sich zuhause mit 1:0 gegen den Zweitligisten KSC durch.

Ohnehin hat Offenbach von den vier bisherigen Pokalduellen mit Karlsruhe drei gewonnen.

Duelle insgesamt 53 Siege Offenbach 25 Siege KSC 18 Unentschieden 10 Bisher letztes Pflichtspiel Kickers Offenbach vs. Karlsruher SC 1:0 (DFB-Pokal, 2. Runde, 28. Oktober 2014)

Wer zeigt / überträgt Kickers Offenbach vs. Karlsruhe (KSC) heute live im TV und im LIVE STREAM? Nützliche Links zum DFB-Pokal