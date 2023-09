Deutschland, Aufstellung: Wie spielt das DFB-Team heute gegen Japan?

Deutschland trifft am Samstag in einem Testspiel auf Japan. Welche Aufstellung schickt Hansi Flick dabei auf den Platz?

Für die deutsche Nationalmannschaft stehen die nächsten beiden Testspiele auf dem Weg zur Heim-EM 2024 an. Ehe es am Dienstag gegen Frankreich geht, trifft das DFB-Team zunächst heute (Samstag, 9. September) in Wolfsburg auf Japan.

Anpfiff der Neuauflage des Gruppenspiels bei der WM 2022 ist um 20.45 Uhr. Das DFB-Team um Bundestrainer Hansi Flick will dabei nicht nur eine gute Leistung zeigen, sondern auch unbedingt einen Sieg einfahren, nachdem es bei den jüngsten Testspielen im Juni lediglich ein Unentschieden und zwei Niederlagen gab.

Welches Personal schickt Flick dabei gegen Japan von Beginn an auf den Platz? Hier bei GOAL bekommt Ihr alle wichtigen Informationen zur Aufstellung von Deutschland heute.

Deutschland, Aufstellung heute: Die Startelf gegen Japan

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn (also gegen 19.45 Uhr) wird die Aufstellung der DFB-Elf bekanntgegeben. Sobald sie raus ist, könnt Ihr sie Euch an dieser Stelle anschauen.

Deutschland, Aufstellung: Wie könnte das DFB-Team gegen Japan spielen?

Im Tor wird ziemlich sicher Marc-André ter Stegen stehen, der in Abwesenheit des weiterhin verletzten Manuel Neuer die Nummer eins im DFB-Team ist.

Davor wird Flick nach dem Experimentieren mit der Dreierkette im Juni nun wieder zu einer Viererkette zurückkehren. Dabei könnte Joshua Kimmich gegen Japan als Rechtsverteidiger agieren. Das Abwehrzentrum dürften Niklas Süle und Antonio Rüdiger bilden, links darf wohl Robin Gosens beginnen.

Im Mittelfeld steht der neue Kapitän Ilkay Gündogan im Fokus, der vermutlich gemeinsam mit Emre Can die Doppelsechs bilden wird. Die offensive Dreierreihe könnte am Samstag aus Serge Gnabry, Florian Wirtz und Leroy Sané bestehen. Und ganz vorne startet wahrscheinlich Kai Havertz, nachdem Dortmunds Niclas Füllkrug wegen einer Sehnenreizung nicht zur Verfügung steht.

Die mögliche Aufstellung von Deutschland heute gegen Japan:

ter Stegen - Kimmich, Süle, Rüdiger, Gosens - Gündogan, Can - Gnabry, Wirtz, Sané - Havertz

Es fehlen: Füllkrug (Sehnenreizung), Musiala (Aufbautraining)

Deutschland Aufstellung heute: Wie hat das DFB-Team gegen Kolumbien gespielt?

Am 20. Juni setzte es für Deutschland in Gelsenkirchen eine 0:2-Niederlage gegen Kolumbien.

Luis Diaz brachte die Gäste seinerzeit kurz nach der Halbzeitpause in Führung, in der 82. Minute sorgte Juan Cuadrado dann per Elfmeter für die Entscheidung.

Aufstellung: So spielte Deutschland beim 0:2 gegen Kolumbien

Tor ter Stegen Abwehr Thiaw, Can, Rüdiger Mittelfeld Wolf, Goretzka, Musiala, Gosens - Sané, Gündogan Angriff Havertz

Deutschland, Aufstellung: Wie sah die Startelf gegen Polen aus?

Am 16. Juni traf Deutschland in Warschau auf Polen. Dabei unterlag die DFB-Elf den Gastgebern mit 0:1.

Das entscheidende Tor glückte Jakub Kiwior, der in der 31. Minute Deutschlands Torhüter Marc-André ter Stegen überwinden konnte.

Aufstellung von Deutschland: So spielte das DFB-Team gegen Polen

ter Stegen - Kehrer, Thiaw, Rüdiger - Hofmann, Kimmich, Can, Henrichs - Musiala, Wirtz - Havertz

Deutschland, Aufstellung heute gegen Japan: Die Ergebnisse der DFB-Elf im Jahr 2023