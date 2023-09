DFB-Team: Hansi Flick ernennt Ilkay Gündogan zum neuen Kapitän

Bei ManCity trug der Mittelfeldspieler bereits die Kapitänsbinde, das tut er nun auch bei der Nationalelf.

WAS IST PASSIERT? Hansi Flick hat Ilkay Gündogan neun Monate vor der Heim-EM überraschend zum Kapitän ernannt. Das teilte der Bundestrainer vor dem Länderspiel gegen Japan am Samstag in Wolfsburg mit.

WAS WURDE GESAGT? Gündogan wird gemeinsam mit Joshua Kimmich ein "Führungsduo" bilden. "Das gibt uns neue Energie, die wir gebrauchen können", sagte Flick.

"Ich freue mich über das Vertrauen. Das ist eine große Ehre für mich, diese noch junge Mannschaft auf den Platz führen zu dürfen", sagte Gündogan, der sich "der Verantwortung" bewusst ist.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Kader für das Spiel gegen Japan haben Thomas Müller (121) und Kimmich (79) mehr Länderspiele absolviert als Gündogan (67). Vor seiner schweren Verletzung war Manuel Neuer DFB-Kapitän. "Manu muss erst einmal gesund werden. Wir hoffen, dass er bald zurückkommt. Aber das ist eine Sache der Zukunft", sagte Flick.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty