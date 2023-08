Gegen wen spielt Deutschland als nächstes? Gegner, Daten, Stadien und Termine zu den DFB-Länderspielen im September

Im September stehen wieder Länderspiele an. Auf wen trifft Deutschland und wo finden die Partien statt?

Rund neun Monate vor dem Start der Heim-EM 2024 bestreitet die deutsche Nationalmannschaft im September zwei wichtige Länderspiele.

Nach den meist enttäuschenden Auftritten im Juni, als das DFB-Team in den Partien gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien sieglos blieb, soll es bei den anstehenden Spielen deutlich besser laufen. Darauf hofft natürlich auch Bundestrainer Hansi Flick, der zuletzt in der Kritik stand.

Gegen wen spielt Deutschland nun als nächstes? GOAL verschafft Euch in diesem Artikel einen Überblick über die anstehenden Gegner, Termine und Austragungsorte.

Länderspiele im September: Wann und gegen wen spielt Deutschland als nächstes?

Das erste der beiden nächsten Testspiele ist für Samstag, den 9. September (20.45 Uhr) angesetzt. Dabei trifft die DFB-Elf auf Japan und es kommt zur Neuauflage des Gruppenspiels bei der WM 2022 in Katar, als die Japaner mit 2:1 gewannen und damit den Grundstein für das eigene Weiterkommen und Deutschlands Vorrunden-Aus legten.

Getty Images

Drei Tage später - am Dienstag, den 12. September (21 Uhr) - kommt es dann zum Duell mit Vize-Weltmeister Frankreich. Kylian Mbappé und Co. sind der wohl größte Gradmesser für die DFB-Elf seit dem frühen WM-Aus. Mit einem Sieg gegen die Franzosen könnte die deutsche Mannschaft also ein wichtiges Signal aussenden.

Wo finden die nächsten Länderspiele von Deutschland statt? Orte und Stadien

Das Testspiel gegen Japan am 9. September wird in Wolfsburg stattfinden. Die Volkswagen-Arena, Heimstätte von Bundesligist VfL Wolfsburg, bietet Platz für knapp 29.000 Zuschauer.

imago images

Die Partie gegen Frankreich am 12. September wird indes in Dortmund ausgetragen. Im Signal-Iduna-Park finden bis zu 81.365 Zuschauer Platz - der Rahmen für eine herausragende Atmosphäre ist also geboten.

Gegner, Termine, Orte: Die nächsten Länderspiele von Deutschland im Überblick

Spiel Datum / Uhrzeit Ort Deutschland - Japan Samstag, 9. September 2023 / 20.45 Uhr Wolfsburg (Volkswagen-Arena) Deutschland - Frankreich Dienstag, 12. September 2023 / 21 Uhr Dortmund (Signal-Iduna-Park)

Deutschland bei den nächsten Länderspielen: Wer steht im Kader des DFB-Teams?

Wen Bundestrainer Hansi Flick in den Kader für die nächsten beiden Länderspiele beruft, steht aktuell (Stand 18. August 2023) noch nicht fest.

Vermutlich wird das Aufgebot Ende August oder Anfang September vom DFB bekanntgegeben. Sobald das der Fall ist, tragen wir den Kader natürlich an dieser Stelle nach.