Deutschland ist aktuell nicht gerade in Top-Form und in einem Jahr ist die EM 2024. Stellt sich die Frage: Ist das DFB-Team automatisch qualifiziert?

Das DFB-Team bekleckert sich aktuell nicht mit Ruhm - einem 3:3 gegen die Ukraine folgte ein 0:1 in Polen. Der Druck vor dem Duell am Dienstag gegen Kolumbien auf Bundestrainer Hansi Flick nimmt zu, schließlich findet in ziemlich genau einem Jahr die EM 2024 statt.

Angesichts der aktuellen Leistungen stellt sich da natürlich die Frage, würde sich Deutschland für die Endrunde im kommenden Jahr überhaupt qualifizieren oder was muss passieren, damit die DFB-Elf bei der EURO 2024 dabei ist?

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, ob Deutschland schon automatisch für die EM 2024 qualifiziert ist.

EM 2024: Die Europameisterschaft im Überblick

Turnier UEFA EURO 2024 Austragungsort Deutschland Datum 14. Juni 2024 - 14. Juli 2024 Teilnehmer 24

Ist Deutschland automatisch für die EM 2024 qualifiziert?

Deutschland wird die EM 2024 als offizieller Gastgeber ausrichten. Und was wäre eine EM im eigenen Land, wenn das eigene Team gar nicht daran teilnehmen darf? Richtig: Es wäre sehr ärgerlich und man wäre auch kein richtiger Gastgeber.

Und deshalb ist Deutschland automatisch für die EM 2024 qualifiziert, denn der Gastgeber bzw. Ausrichter eines großen Turniers wie EM oder WM darf immer ohne vorherige Qualifikation daran teilnehmen.

Was macht das DFB-Team während der EM-Qualifikation 2024?

Deutschland bestreitet also vor der EM 2024 kein klassisches Qualifikationsspiel, während sich die anderen 23 Nationen erst noch für das Turnier in Deutschland qualifizieren müssen. Doch was macht das DFB-Team währenddessen?

Die deutsche Nationalmannschaft hat während den Quali-Spielen der anderen Nationen nicht etwa spielfrei, sondern bestreitet gleichzeitig Test- und Freundschaftsspiele, wie aktuell gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien.