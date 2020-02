Wer zeigt / überträgt Deontay Wilder vs. Tyson Fury live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung

In Las Vegas kommt es zum Mega-Kampf im Boxen zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Wer wird WBC-Champion im Schwergewicht? Weltmeister Deontay Wilder und Herausforderer Tyson Fury kämpfen im Mainfight in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Las Vegas gegeneinander. Los geht's ab 3 Uhr.

Es ist das Re-Match beider Schwergewichtsboxer. Bereits 2018 trafen Deontay Wilder und Tyson Fury in Los Angeles aufeinander. Der Fight? Hochgradig spannend. Beide Boxer standen kurz vor dem Knock-Out. Am Ende behielt dennoch Wilder seinen Schwergewichtsgürtel, die Punktrichter werteten den Kampf nach dem Ende als Unentschieden.

Wer gewinnt am Wochenende in Las Vegas? Sicher ist: Gelingt es beiden Fightern, an ihr letztes Aufeinandertreffen anzuknüpfen, dann dürfen sich die Fans auf einen der intensivsten Boxkämpfe in diesem Jahr freuen.

Boxen: Deontay Wilder oder Tyson Fury 2 - wir verraten Euch in diesem Artikel, wer den Boxkampf live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury: Der Boxkampf im Detail

Boxen: Wer zeigt / überträgt Deontay Wilder vs. Tyson Fury im live im TV?

Eine spannende Boxnacht steht bevor: Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2! Das Duell der beiden Boxer verspricht Spannung pur. Wollt Ihr live dabei sein? Dann aufgepasst.

Ihr habt lange darauf gewartet, nun ist es soweit. Wilder vs. Fury 1 war dramatisch. Das Re-Match kommende Woche verspricht ein Spektakel zu werden. #DAZNfightclub pic.twitter.com/QrNGH72Z4v — DAZN DE (@DAZN_DE) February 12, 2020

Erst einmal die schlechte Nachricht: Kein deutscher TV-Sender zeigt den Kampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury live im Fernsehen. Weder RTL noch Sky noch andere deutsche Sportsender übertragen den Boxfight live und in voller Länge.

DAZN zeigt / überträgt Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2 heute Nacht im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN ist Eure einzige Anlaufstelle, wenn Ihr den Fight zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury live sehen wollt. Doch DAZN ist ein reiner Streamingdienst und zeigt den Boxkampf dementsprechend ausschließlich im LIVE-STREAM. Ihr müsst aber trotzdem nicht auf einen spannenden Boxabend auf Eurem TV-Gerät verzichten.

DAZN bringt Euch den Boxsport auf Euren Smart-TV! Die kostenlose App des Streamingdienstes ist auf nahezu allen modernen Fernsehern verfügbar. Schaut dafür doch einfach mal im App-Store Eures TV-Gerätes vorbei und sucht nach der DAZN-App.

Sobald Ihr sie gefunden habt, könnt Ihr die Anwendung installieren, Euch beim Streamingdienst anmelden und den LIVE-STREAM bei DAZN zu Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2 auf Eurem Smart-TV genießen.

Boxen: Wer zeigt / überträgt Deontay Wilder vs. Tyson Fury im LIVE-STREAM?

Ihr liebt den Boxsport? Und seid bestenfalls auch noch nachtaktiv? Dann ab zu DAZN. Nur der Streamingdienst überträgt Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2 in voller Länge im LIVE-STREAM. Alle Infos hierzu erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen.

DAZN zeigt / überträgt Deontay Wilder vs. Tyson Fury im LIVE-STREAM

Ihr wollt Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2 live und in voller Länge? Dann aufgepasst: DAZN zeigt den kompletten Mainfight in voller Länge im LIVE-STREAM. Ihr bekommt bei DAZN allerdings nicht nur den Hauptkampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury 2, sondern auch die Vorkämpfe.

Um 3 Uhr beginnt der Streamingdienst in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit der Übertragung. Für den Boxkampf in Las Vegas schickt DAZN folgendes Team an die Mikrofone:

Kommentator: Jan Platte

Experte: Jon Healy

DAZN zeigt / überträgt Deontay Wilder vs. Tyson Fury live und kostenlos: Alle Infos zum Streamingdienst

Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr den Boxkampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury vollkommen kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen. Wie das geht? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat beim Streamingdienst und nutzt die komplette DAZN-Programmvielfalt - so auch den Stream zu Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2 - gratis.

Handy, Tablet, Laptop/Computer, Playstation 4, Smart-TV und Co. - ladet Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl herunter:

Der Fight zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury ist längst nicht das einzige Highlight bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt jährlich mehr als 8.000 Livesport-Events in voller Länge im LIVE-STREAM. Boxen, Tennis, Radsport, Motorsport - das alles und noch viel mehr bekommt Ihr bei DAZN.

Reicht Euch das nicht aus, bringt Euch der Streamingdienst Spitzenfußball vom Allerfeinsten auf Eure Bildschirme. Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und viele Top-Ligen und Top-Wettbewerbe mehr. Der Gratismonat bei DAZN? Lohnt sich definitiv.

Hier beantworten wir all Eure Fragen zu DAZN:

Wer zeigt / überträgt Boxen heute Nacht live? Deontay Wilder im Portrait

NAME Deontay Wilder KAMPFNAME The Bronze Bomber GEBURTSDATUM 22. Oktober 1985 (34 Jahre alt) NATIONALITÄT USA GRÖSSE 2,01 m REICHWEITE 2,11 m SIEGE 42 (bei 43 Kämpfen) KOs 41 NIEDERLAGEN 0 UNENTSCHIEDEN 1

Wer zeigt / überträgt Boxen heute Nacht live? Tyson Fury im Portait