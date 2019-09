Ex-Dortmunder Mkhitaryan wechselt von Arsenal zur Roma

Der frühere Dortmunder -Profi Henrikh Mkhitaryan verlässt den nach anderthalb Jahren und wechselt zu in die italienische . Die Gunners leihen den armenischen Nationalspieler für ein Jahr an die Roma aus.

Offensivspieler Mkhitaryan war im Sommer 2016 vom BVB für 42 Millionen Euro zu gewechselt und im Januar 2018 für 34 Millionen zu Arsenal weitergezogen. Für die Londoner schoss er in 39 Premier-League-Spielen neun Tore.

All the best in Italy, @HenrikhMkh 🇮🇹