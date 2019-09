Eintracht Frankfurt: Ante Rebic wechselt im Tausch für Andre Silva zu Milan

Spektakulärer Tausch-Deal bei Eintracht Frankfurt! Ante Rebic verlässt die SGE in Richtung AC Milan, dafür kommt Andre Silva an den Main.

Der kroatische Vize-Weltmeister Ante Rebic wird den Bundesligisten wohl in Richtung verlassen. Im Gegenzug soll am Montag der portugiesische Nationalspieler Andre Silva von den Rossoneri zu den Hessen wechseln. Das bestätigte Sportvorstand Fredi Bobic nach dem Frankfurter 2:1-Sieg gegen .

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Die Vereine sind sich einig. Wenn alles funktioniert, ist Andre Silva morgen einen Adlerträger und Rebic in Mailand", sagte Bobic bei Sky . Der 23 Jahre alte Andre Silva sei "ein toller Spieler, er wird eine ganz andere Note reinbringen. Wir wollten ja immer mit zwei Stürmern spielen." Rebic werde zunächst für zwei Jahre nach ausgeliehen, weitere Details sollen am Montag folgen. Silva soll dann auch den Medizincheck in Frankfurt absolvieren, bei ihm ist zunächst ebenfalls eine zweijährige Leihe angedacht.

Rebic hatte den Anfang der Begegnung noch in Frankfurt verfolgt, war dann aber aufgebrochen. "Er fliegt gerade nach Mailand, er hat noch einen Tritt in den Hintern bekommen, und dann konnte er gehen", sagte Bobic mit einem Augenzwinkern: "Es ist sein großer Wunsch, nach Italien zu gehen. So ist es im Fußball eben. Ante hat hier drei überragende Jahre gehabt. Wahrscheinlich die besten seiner Karriere. Aber er hat eine Phase gehabt, wo er sehr launisch war und vielleicht ein wenig zu sehr gedrängt hat auf diesen Wechsel."

Silva war 2017 für 38 Millionen Euro vom nach Mailand gewechselt, konnte die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen. Vergangene Saison war er an den verliehen, baute dort nach gutem Start mit sieben Toren in den ersten sieben Ligaspielen allerdings ab. Silvas Vertrag in San Siro läuft noch bis 2022.

Eintracht Frankfurt: Abschied von Ante Rebic hatte sich abgezeichnet

Rebic hatte in der Saison 2016/17 als Leihspieler bei der Eintracht unter Vertrag gestanden, danach verpflichteten die Frankfurter den Stürmer fest. Mit zwei Final-Treffern besaß Rebic 2018 maßgeblichen Anteil am DFB-Pokalsieg der Eintracht gegen Bayern München (3:1). Trotz lukrativer Angebote entschied er sich im folgenden Sommer aber für einen Verbleib am Main.

In den vergangenen Wochen hatte sich ein Abschied allerdings abgezeichnet. Der 25-Jährige legte häufig eine lustlose Einstellung an den Tag, vor allem beim Play-off-Hinspiel bei in der vergangenen Woche enttäuschte er auf ganzer Linie. Im Hinspiel am Donnerstag wirkte Rebic engagierter, flog kurz vor der Halbzeit aber mit Rot vom Platz.

Nach Luka Jovic ( ) und Sebastien Haller ( ) würde damit auch der letzte Verbliebene der Frankfurter "Büffelherde", die in der vergangenen Saison für Furore gesorgt hatte, die Eintracht verlassen.