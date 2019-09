Marseille-Präsident bestätigt: Luiz Gustavo vor Transfer zu Fenerbahce

Marseille und Fenerbahce haben sich auf einen Transfer von Luiz Gustavo verständigt. OM hat bereits einen Ersatz im Visier.

Der ehemalige Bundesligaprofi Luiz Gustavo steht unmittelbar vor einem Transfer von zum türkischen Erstligisten . Das bestätigt OM-Präsident Jacques-Henri Eyraud am Sonntagabend am Rande des 1:0-Erfolgs in der gegen AS Saint-Etienne.

Bei Canal+ sagte Eyraud: "Jeder weiß, was ich von diesem Spieler halte. Ich mag ihn wirklich. Im Januar hatte er ein großes Angebot aus , aber da musste er bleiben. Jetzt gab es ein neues Angebot und er möchte uns verlassen. (…) Er ist ein toller Profi und im Moment ist er bereits in der ."Gustavo habe zuvor ein Angebot zur Verlängerung an der Cote d'Azur abgelehnt.

Fenerbahce: Luiz Gustavo steht in Marseille noch bis 2021 unter Vertrag

Der Brasilianer, der in für , den und den spielte, steht in Marseille noch bis 2021 unter Vertrag. Angeblich haben sich Olympique und Fenerbahce auf eine Ablöse in Höhe von sechs Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler geeinigt. Gustavo soll einen Zweijahresvertrag in Istanbul unterzeichnen.

Marseille hat derweil einen Ersatz für den 32-Jährigen an der Angel: Valentin Rogier soll kurz vor dem Schließen des Transferfensters vom Ligarivalen kommen.