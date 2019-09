Premier League: Javier Hernandez steht vor Wechsel zum FC Sevilla

Javier Hernandez kommt bei West Ham kaum noch zum Zug. Nun steht er vor einem Wechsel ins spanische Oberhaus.

Der spanische Erstligist könnte sich laut Sky Sport News kurz vor dem Ende der Transferperiode mit Angreifer Javier Hernandez von verstärken. Zwischen beiden Vereinen laufen demnach die Verhandlungen wegen eines Verkaufs des Mexikaners.

"West Ham und ich haben beschlossen, dass es einfacher wäre, wenn ich gehe", so Chicharito bereits vor einigen Wochen. Bei den Hammers steht er nur noch ein Jahr unter Vertrag. "Ich habe einen Agenten in . Er ist derjenige, der sich darum kümmert", ergänzte der 31-Jährige nun über einen möglichen Wechsel nach .

Dass der Abschied von Chicharito bei West Ham erwünscht ist, ist kein Geheimnis. Durch die Verpflichtung Sebastian Hallers (kam für eine hohe Ablöse von ) ist er von einem Stammplatz unter Trainer Manuel Pellegrini noch weiter entfernt.

Javier Hernandez spielte auch für Real und

Ein Transfer nach Spanien scheiterte bereits im Januar, als West Ham dem ehemaligen -Stürmer keine Freigabe erteilen wollte. Der hatte zu dem Zeitpunkt auf ein Leihgeschäft gehofft, worauf sich der Premier-League-Klub allerdings nicht einlassen wollte.

In London kommt der mexikanische Nationalspieler auf 16 Tore und eine Vorlage in 55 Ligaspielen. Der frühere Angreifer von und Manchester United ging zwischen 2015 und 2017 für in der Bundesliga auf Torejagd.