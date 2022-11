Manchester United: Red Devils prüfen offenbar Vertragsauflösung von Cristiano Ronaldo

Manchester United prüft nach dem Skandal-Interview von Cristiano Ronaldo mögliche rechtliche Schritte gegen den Portugiesen.

WAS IST PASSIERT? Manchester United hat sich erneut zu den viel diskutierten Aussagen von Superstar Cristiano Ronaldo geäußert. Am Freitag veröffentlichte der Klub ein Statement zum Skandal-Interview des Portugiesen. Laut The Athletic prüft der Verein nun sogar eine Vertragsauflösung.

WAS WURDE GESAGT? United habe "angemessene Schritte als Reaktion auf das jüngste Medieninterview" des 37-Jährigen eingeleitet, hieß es in einem Statement. Bis dieser Prozess abgeschlossen sei, werde man keine weiteren Kommentare abgeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Cristiano Ronaldo hat in einem Interview mit dem britischen Reporter Piers Morgan mit Manchester United abgerechnet. Der Angreifer schoss gegen den aktuellen Trainer Erik ten Hag, Ex-United-Coach Ralf Rangnick und United selbst.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Dem Bericht von The Athletic zu Folge hat jeder Spieler in der Premier League eine spezielle Klausel in seinem Arbeitspapier. Die Spieler seien laut der Klausel verpflichtet, "alle rechtmäßigen Anweisungen eines autorisierten Offiziellen des Klubs zu befolgen und in Übereinstimmung mit ihnen zu handeln". Zudem sei es untersagt, "etwas zu schreiben oder zu sagen, was den Verein in Verruf bringen oder Schaden für den Verein verursachen könnte.“ Dementsprechend wolle der Verein nun die Möglichkeit der Vertragsauflösung prüfen.