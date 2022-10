Gruppe H bei der WM 2022: Spielplan, Tabelle, Ergebnisse, Teams – alle Infos zur Vorrunde bei der Weltmeisterschaft

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar beginnt am 20. November. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Vorrundengruppe H.

32 Nationalteams in acht Gruppen zu vier Mannschaften spielen vom 20. November bis zum 18. Dezember bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar um den Titel.

Los geht es mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador, einem Spiel aus der Gruppe A. Als letztes greifen am 24. November die Teams aus der Gruppe H ins Turniergeschehen ein.

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zur Gruppe H bei der WM 2022: Spielplan, Tabelle, Ergebnisse und die Teams dieser Vorrundengruppe.

WM 2022: Welche Teams sind in Gruppe H?

Die Gruppe H bilden je ein Team aus Europa. Südamerika, Asien und Afrika. Angeführt wird die Gruppe von Portugal, dem Europameister von 2016. Superstar Cristiano Ronaldo wird wohl seine letzte WM bestreiten. Obwohl es für ihn bei Manchester United nicht rund läuft, kann er in der Nationalmannschaft viel bewirken. Mit ihm und weiteren bei europäischen Top-Klubs unter Vertrag stehenden Spielern ist Portugal Favorit dieser Gruppe.

Dahinter zeichnet sich ein ausgeglichenes Rennen um Platz zwei zwischen Uruguay, Südkorea und Ghana ab - mit leichten Vorteilen für Uruguay. Platz zwei ist deshalb so wichtig, weil auch er zum Einzug ins Achtelfinale berechtigt.

Gruppe H bei der WM 2022: Die Tabelle

PLATZ LAND SPIELE PUNKTE TORE 1 Portugal 0 0 - Uruguay 0 0 - Südkorea 0 0 - Ghana 0 0 -

WM 2022, Gruppe H: Der Spielplan

Am 24. November steigen am 1. Spieltag folgende Paarungen: Uruguay vs. Südkorea und Portugal vs. Ghana.

Vier Tage später treffen Portugal und Uruguay im vermeintlichen "Endspiel" um den Gruppensieg sowie Ghana und Südkorea aufeinander. Zeitgleich beginnen am 2. Dezember die abschließenden Gruppenspiele zwischen Südkorea und Portugal sowie Uruguay und Ghana.

Gruppe H bei der WM 2022: Das sind die Spiele und Ergebnisse

DATUM SPIELTAG PAARUNG ERGEBNIS 24. November, 14 Uhr 1 Uruguay - Südkorea - 24. November, 17 Uhr 1 Portugal - Ghana - 28. November, 11 Uhr 2 Südkorea - Ghana - 28. November, 14 Uhr 2 Portugal - Uruguay - 2. Dezember, 16 Uhr 3 Südkorea - Portugal - 2. Dezember, 16 Uhr 3 Ghana - Uruguay -

WM 2022, Gruppe H: Welche Gegner könnten im Achtelfinale warten?

Für die beiden Tabellenersten der Gruppe H geht es nach einer kurzen Verschnaufpause mit dem Achtelfinale weiter. In diesem kommt der Gegner auf jeden Fall aus der Gruppe G mit Brasilien, der Schweiz, Serbien und Kamerun.

Der Erste der Gruppe H spielt am 6. Dezember (20 Uhr) gegen den Zweiten der Gruppe G, der Zweite der Gruppe H bekommt es am 5. Dezember (20 Uhr) mit dem Sieger der Gruppe G zu tun.