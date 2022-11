Cristiano Ronaldo legt mit Kritik an Manchester United nach

Weitere Auszüge aus Ronaldo brisantem Interview sind veröffentlicht worden. Wieder attackiert der Portugiese seinen Klub und Experten.

WAS IST PASSIERT? Am Montagabend wurden weitere Teile des brisanten Interviews von Cristiano Ronaldo aus der TV-Show Piers Morgan Uncensored veröffentlicht. Darin übt CR7 erneut scharfe Kritik an seinem aktuellen Klub Manchester United. Ronaldo gab unter anderem an, dass er wegen familiärer Probleme nicht an der Saisonvorbereitung teilnehmen konnte. Damals hieß es, der Portugiese möchte seinen Abgang von den Red Devils erzwingen. Doch nun erklärt CR7, dass seine neugeborene Tochter ums Überleben kämpfte.

WAS WURDE GESAGT? Ronaldo erklärte: "Der Vorstand und der Präsident von Manchester United haben irgendwie nicht geglaubt, dass etwas schief läuft. Ich habe mich schlecht gefühlt. Es ist schmerzhaft, weil sie mir nicht geglaubt haben. Wir haben eine Woche im Krankenhaus verbracht, aber sie haben an meinen Worten gezweifelt. Ich musste für meine Familie da sein."

Zudem kritisierte Ronaldo die Glazer-Familie, der der Verein gehört und die den United-Fans seit langer Zeit schon ein Dorn im Auge ist. "Die Besitzer des Klubs, die Glazers... sie kümmern sich nicht - ich meine professionell, sportlich. Es kümmert sie nicht. Ich habe nie mit ihnen gesprochen, nie! Es gibt einige Dinge im Verein, die ManUnited nicht helfen, das Top-Niveau zu erreichen wie zum Beispiel City, Liverpool und jetzt Arsenal. Meiner Meinung nach ist es schwer. Es wird schwer für Manchester sein, in den nächsten zwei, drei Jahren an der Spitze zu stehen."

Zudem warf Ronaldo Ex-Profi und TV-Experte Gary Neville vor, ihn nur deshalb zu kritisieren, um selbst mehr Ruhm zu erlangen: "Es ist nicht einfach zuzuhören, wenn Ex-Kollegen oder Mannschaftskameraden dich kritisieren und sie dabei nur eine Sichtweise sehen. Es ist einfach zu kritisieren. Ich weiß nicht, ob man einen Job im Fernsehen hat, um zu kritisieren, um berühmter zu werden. Ich verstehe das wirklich nicht. Es ist schwer, wenn man sieht, dass Leute, die mit einem die Umkleidekabine teilten, einen auf diese Weise kritisieren."

Auf die Frage, ob TV-Experten wie Neville nur deshalb über Ronaldo sprechen, um selbst mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, antwortete er: "Ich denke, dass sie das ausnutzen, denn sie sind nicht dumm. Ich bin der Mann mit den meisten Followern der Welt. Das kommt nicht von ungefähr."

DIE REAKTIONEN: Noch am Montag hat Manchester United auf Ronaldos Rundumschlag-Interview in Form einer Pressemitteilung reagiert. Der Klub hält sich im Moment noch bedeckt, Medienberichten zufolge ist man mit der Situation jedoch äußerst unzufrieden.

Im Raum soll dabei eine saftige Geldstrafe für den Portugiesen stehen. Einem Bericht der englischen Zeitung Metro zufolge soll er mindestens eine Million Pfund zahlen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Spielzeit kommt der 37-Jährige auf 1051 Einsatzminuten, in denen er drei Tore erzielen konnte sowie zwei Assists verzeichnet. In der vergangenen Saison hingegen war Ronaldo der Top-Scorer der Red Devils. In 39 Partien schoss CR7 24 Tore.