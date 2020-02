FC Chelsea vs. FC Bayern München heute live im Free-TV sehen? So wird die Champions League übertragen

FC Chelsea gegen FC Bayern München, Achtelfinale in der Champions League! Aber läuft der Kracher aus London heute auch live im Free-TV?

Der tritt am Dienstag zum Achtelfinal-Hinspiel in der beim an. Anstoß an der Stamford Bridge ist heute um 21 Uhr.

Für Bayern-Fans ist der Name Chelsea natürlich mit bösen Erinnerungen verknüpft. Denn es waren bekanntlich die Blues, die 2012 im "Finale dahoam" den Traum des FCB vom Champions-League-Titel in der heimischen Arena platzen ließen. Didier Drogba rettete Chelsea zunächst in die Verlängerung und verwandelte später im Elfmeterschießen dann auch den entscheidenden Versuch zum Triumph der Engländer.

Frank Lampard war damals noch als Spieler dabei, heute trifft er als Chelsea-Trainer auf die Bayern. Und die sind trotz der jüngsten Probleme beim 3:2-Zittersieg gegen Schlusslicht Paderborn in der der Favorit aufs Weiterkommen. Die Blues haben zwar eine talentierte Mannschaft, lassen die letzte Konstanz in dieser Saison aber noch vermissen.

Mehr Teams

Kann man Chelsea gegen Bayern heute live im Free-TV schauen? Welche Sender übertragen die Champions League am Dienstag? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen dazu, ob Ihr Chelsea gegen Bayern im frei empfangbaren Fernsehen schauen könnt.

Chelsea gegen FC Bayern heute live im Free-TV? Die Daten zum Achtelfinale der Champions League

Duell FC Chelsea - FC Bayern München Runde Champions-League-Achtelfinale, Hinspiel Datum Dienstag, 25. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Stamford Bridge, London Zuschauer 41.631 Plätze

Wird Chelsea gegen Bayern München heute live im Free-TV übertragen?

Die K.-o.-Phase der Champions League ist in vollem Gange, heute geht es mit zwei spannenden Partien weiter. Darunter auch: Der FC Chelsea empfängt den FC Bayern München. Wird das Achtelfinal-Hinspiel des deutschen Rekordmeisters im Free-TV übertragen?

Die Antwort ist für alle Fans leider enttäuschend: Chelsea gegen Bayern kommt heute nicht live im Free-TV. Kein frei und kostenlos empfangbarer Sender hält nämlich aktuell die Rechte an der Champions League.

Chelsea gegen FC Bayern: Zeigt / überträgt das ZDF die Champions League heute live?

Ihr könnt es Euch denken: Auch im ZDF wird Chelsea gegen Bayern heute nicht live übertragen. War der öffentlich-rechtliche Sender einst jahrelang bei den wichtigen deutschen Partien in der Champions League immer live am Start, läuft die Königsklasse mittlerweile längst nicht mehr im Free-TV, sondern nur noch im Pay-TV.

Auch ARD, RTL, Sport1, Sat1 und Eurosport zeigen daher keine Live-Bilder von Chelsea gegen Bayern.

Chelsea gegen FC Bayern heute live: Seit wann läuft die Champions League nicht mehr im Free-TV?

Bis zum Finale der Saison 2017/18 hat das Free-TV eigentlich so gut wie immer die Champions League live übertragen, zumindest die wichtigsten Spiele. Waren Anfang des Jahrtausends noch RTL und dann Sat1 die Sender, die die Königsklasse im frei empfangbaren Fernsehen zeigen durften, hatte sich zur Saison 2012/13 das ZDF die Rechte gesichert.

Im Zweiten lief pro Spieltag der Gruppenphase immer das Top-Spiel am Mittwoch live, meistens war dabei natürlich eine deutsche Mannschaft beteiligt. In der K.-o.-Phase wurde dann pro Wochenspieltag ebenfalls die beste Partie live beim ZDF im Free-TV gezeigt, das Endspiel logischerweise auch.

Zur Saison 2018/19 hat sich dann allerdings kein Sender aus dem Free-TV mehr die Rechte an der Übertragung der Champions League gesichert. Seitdem sind ZDF und Co. bei der Live-Übertragung des wichtigsten Vereinswettbewerbs der Welt also außen vor.

FC Chelsea gegen FC Bayern heute live im TV sehen: Welcher Sender zeigt / überträgt die Champions League?

Natürlich gibt es dennoch eine Möglichkeit, sich Chelsea gegen Bayern heute live im TV anzuschauen. Allerdings liegt diese nicht beim frei empfangbaren Fernsehen, sondern Ihr müsst dafür bezahlen.

Denn, wie bereits erwähnt: Im Free-TV läuft Chelsea vs. FC Bayern München heute nicht. Im Pay-TV bekommt Ihr das Achtelfinale der Champions League aber live und in voller Länge!

Sky zeigt / überträgt FC Chelsea - FC Bayern München heute live im TV

Chelsea gegen Bayern läuft heute live bei Sky! Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie exklusiv im Einzelspiel und zudem auch in der Konferenz.

Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich seit der Spielzeit 2018/19 die Rechte an der Champions League. Im Achtelfinale läuft pro Tag ein Spiel live und exklusiv in voller Länge bei DAZN, das andere bei Sky.

Heute hat Sky eben den Zuschlag für Chelsea gegen Bayern bekommen. DAZN überträgt dafür das parallel stattfindende Spiel zwischen Napoli und Barcelona live und exklusiv in voller Länge.

Chelsea gegen FC Bayern heute live bei Sky: Alle Infos zur Übertragung im Einzelspiel

Start der Übertragung: Dienstag, 25. Februar, 20.50 Uhr

Dienstag, 25. Februar, 20.50 Uhr Anstoß : Dienstag, 25. Februar, 21 Uhr

: Dienstag, 25. Februar, 21 Uhr Kanal: Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD Kommentator: Wolff Fuss

Chelsea gegen Bayern heute live bei Sky: Alle Infos zur Konferenz

Start der Übertragung : Dienstag, 25. Februar, 19.30 Uhr

: Dienstag, 25. Februar, 19.30 Uhr Anstoß: Dienstag, 25. Februar, 21 Uhr

Dienstag, 25. Februar, 21 Uhr Kanal: Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD Parallelspiel : -

: - Kommentator: Kai Dittmann

Sky empfangt Ihr allerdings nicht gratis. Vielmehr müsst Ihr beim Pay-TV-Sender zunächst ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, um unter anderem Chelsea gegen Bayern heute live zu sehen. Alle Informationen zu den Preisen und Buchungsoptionen gibt es auf der Webseite von Sky.

Chelsea gegen Bayern München heute live: Die Highlights auf DAZN sehen

DAZN ist bei Chelsea gegen Bayern heute zwar nicht live am Start, da Sky sich das Spiel gesichert hat. Dafür zeigt der Streamingdienst die Highlights zum Kracher an der Stamford Bridge.

Ab 23.30 Uhr, also rund 40 Minuten nach Abpfiff, könnt Ihr Euch die besten Szenen von Chelsea gegen Bayern bei DAZN in einer ausführlichen Zusammenfassung anschauen. Voraussetzung dafür ist lediglich ein Abo bei DAZN, für das Ihr entweder 11,99 Euro monatlich zahlt oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro (bei letzterer Option spart Ihr hochgerechnet rund 24 Euro).

Der erste Monat bei DAZN ist für Neukunden zudem kostenlos, Ihr könnt den Service also erst einmal 30 Tage lang gratis testen. Meldet Ihr Euch jetzt an (alle Infos zur Anmeldung gibt es HIER), seht Ihr nicht nur Napoli gegen Barca heute Abend kostenlos im LIVE-STREAM, sondern zum Beispiel auch am Sonntag den Clasico zwischen und Barca oder das Top-Spiel aus zwischen Juventus und .

DAZN zeigt neben der Champions League nämlich auch , , oder sogar die Bundesliga LIVE! HIER gelangt Ihr zum aktuellen Programm von DAZN.

FC Chelsea gegen FC Bayern heute: Die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM im Überblick