Wer zeigt / überträgt SSC Napoli vs. FC Barcelona live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

In der Champions League empfängt die SSC Napoli am Dienstag den FC Barcelona. Goal verrät, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Im Achtelfinale der treffen am Dienstag (25. Februar) erstmals zwei der bekanntesten europäischen Vereine aufeinander: Die SSC Napoli, die in der letzten Saison bereits in der Gruppenphase gescheitert war, empfängt den , der sich erst im Halbfinale dem geschlagen geben musste. Anstoß der Begegnung ist um 21 Uhr im Stadio San Paolo in Neapel.

Vor , und war Barca als ungeschlagener Gruppensieger ins Achtelfinale der Champions League eingezogen, auch Neapel blieb in der Gruppe E mit dem FC Liverpool, Red Bull Salzburg und dem ohne Niederlage.

In der belegt die SSC Napoli aktuell nur den sechsten Tabellenrang und droht somit die Champions League in der neuen Saison zu verpassen. Unter dem neuen Trainer Gennaro Gattuso, der im Dezember von Vorgänger Carlo Ancelotti übernommen hatte, lief es zuletzt allerdings wieder etwas besser.

Mit zwei Punkten Vorsprung auf hat der FC Barcelona in als Spitzenreiter dagegen noch alle Chancen auf den Meistertitel. Nach der langfristigen Verletzung von Ousmane Dembele und der Knie-OP von Luis Suarez hat der spanische Rekordpokalsieger allerdings mit einigen Personalsorgen zu kämpfen.

Wer zeigt / überträgt SSC Napoli gegen den FC Barcelona im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel einen Überblick über die Live-Übertragung der Champions League.

Champions League: Wer zeigt / überträgt SSC Napoli vs. FC Barcelona heute live? Das Duell in der Übersicht

Duell SSC Napoli - FC Barcelona Datum Dienstag, 25. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Stadio San Paolo, Neapel ( ) Zuschauer 54.726 Plätze

SSC Napoli vs. FC Barcelona: Die Champions League heute live im TV sehen - geht das?

Die Champions League ist seit einigen Jahren komplett in den Händen des Pay-TV. Um die Begegnungen der besten europäischen Vereine zu sehen, waren Zuschauer bis zuletzt auf Sky angewiesen. In dieser Hinsicht gibt es seit der abgelaufenen Saison eine neue Regelung, da inzwischen einige Spiele der Königsklasse auch bei DAZN zu sehen sind.

DAZN zeigt / überträgt Napoli gegen Barca heute live und exklusiv in voller Länge

An dieser Stelle gibt es zunächst schlechte Nachrichten für alle Liebhaber des europäischen Fußballs, die sich auf eine Übertragung der Begegnung im Free-TV gefreut haben. Auch im Achtelfinale gibt es bei den Übertragungsrechten keine Ausnahme, sodass Ihr die Königsklasse heute ebenfalls nur bei den Pay-TV-Anbietern sehen könnt.

Das Hinspiel zwischen der SSC Napoli und dem FC Barcelona läuft diese Woche im LIVE-STREAM bei DAZN, auch das Rückspiel am 18. März wird beim Streamingdienst zu sehen sein. Deshalb müsst Ihr allerdings nicht auf eine Übertragung auf Eurem TV-Gerät verzichten, denn mit wenigen Handgriffen könnt Ihr DAZN auch auf Eurem Fernseher schauen.

Dafür braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die Ihr für alle gängigen Smart-TVs herunterladen könnt. Zudem könnt Ihr den Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen. Alle Infos zum Stream und zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Sky zeigt / überträgt Napoli gegen Barca live im TV - ABER NUR IN DER KONFERENZ

Auf Sky seht Ihr Napoli gegen Barca heute nicht live im Einzelspiel. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie lediglich in der Konferenz, in der ständig zwischen dem San Paolo und der Londoner Stamford Bridge, wo Chelsea den FC Bayern empfängt, hin- und hergewechselt wird. Die vollen 90 Minuten des Auftritts von Messi und Co. in Neapel seht Ihr also nur auf DAZN!

Wer zeigt / überträgt SSC Napoli gegen den FC Barcelona heute im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr die Begegnung zwischen der SSC Napoli und dem FC Barcelona nicht verpassen möchtet, seid Ihr auf DAZN angewiesen. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München hat sich in dieser Saison die Rechte für die Übertragung ausgewählter Spiele der Champions League gesichert und zeigt somit auch das Duell der beiden traditionsreichen Vereine in voller Länge im LIVE-STREAM.

Die Übertragung aus dem Stadio San Paolo beginnt eine Viertelstunde vor dem Anstoß, der um 21 Uhr erfolgen wird. Ab 20.45 Uhr begrüßen Euch somit Moderator Alex Schlüter und Experte Jonas Hummels zu den Vorberichten. Anschließend führt Euch Kommentator Marco Hagemann gemeinsam mit Hummels durch die vollen 90 Minuten.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, braucht Ihr jedoch zunächst ein DAZN-Abo, das für Neukunden einen Monat lang kostenlos zur Verfügung steht. Anschließend zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich, könnt jedoch Geld sparen, indem Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Auf diese Weise könnt Ihr Euch DAZN für einmalig 119,99 Euro - das sind knapp zehn Euro im Monat - sichern.

Napoli gegen Barca live sehen: Habt Ihr Fragen zur Champions League auf DAZN?

SSC Napoli gegen den FC Barcelona: Die Champions League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Für alle, die kein zusätzliches Abonnement abschließen möchten oder am Abend kein mobiles Endgerät zur Verfügung haben, um SSC Napoli gegen den FC Barcelona live zu verfolgen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal die Lösung.

Bereits ab 20 Minuten vor dem Anstoß liefern wir Euch die Vorberichte zum Duell in der Königsklasse. Während der Begegnung versorgen wir Euch mit detaillierten Beschreibungen zu den wichtigsten Szenen, sodass Ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

Über diesen Link kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER auf unserer Webseite. Wenn Ihr den Service auf Eurem Smartphone oder Tablet nutzen möchtet, könnt Ihr Euch außerdem die kostenlose Goal-App für iOS oder Android herunterladen.

Wer zeigt / überträgt SSC Napoli gegen den FC Barcelona heute live? Die Highlights auf DAZN

Ihr könnt die Champions League heute nicht live verfolgen, möchtet aber dennoch die besten Szenen der jeweiligen Begegnungen im Video sehen? Kein Problem! DAZN stellt Euch bereits wenige Minuten nach dem Ende die Highlights der einzelnen Spiele zur Verfügung.

Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, Euch das Duell zwischen der SSC Napoli und dem FC Barcelona über die vollen 90 Minuten im Re-Live zu Gemüte zu führen. Somit könnt Ihr auch im Nachhinein jede Minute des Aufeinandertreffens genießen, selbst wenn Ihr die Hinspiele im Champions-League-Achtelfinale verpasst habt.

Für beide Features benötigt Ihr jedoch ebenfalls ein Abonnement des Streamingdienstes. Alle Informationen zur Registrierung bei DAZN findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt SSC Napoli vs. FC Barcelona im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick