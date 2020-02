FC Chelsea vs. FC Bayern München jetzt im LIVE-TICKER: Das Achtelfinale der Champions League - 0:0

An der Londoner Stamford Bridge spielen der FC Chelsea und der FC Bayern München gegeneinander. Goal ist im LIVE-TICKER beim CL-Achtelfinale dabei.

It is Showtime: Der und der stehen sich im Achtelfinale der UEFA gegenüber. Das Hinspiel steigt um 21 Uhr an der Stamford Bridge und Goal ist im LIVE-TICKER mit dabei.

Sofern Ihr wissen wollt, wie die vollen 90 Minuten heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden, dann lest Ihr das am besten in diesem Artikel nach. Wollt Ihr ausschließlich die besten Szenen direkt nach Abpfiff sehen? Dann hier bei DAZN den Gratismonat sichern.

FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER

FC CHELSEA - FC BAYERN 0:0 Tore - Aufstellung FC Chelsea Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Alonso - Barkley, Mount - Giroud Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. Gelbe Karten -

1' Der erste Abschluss des Spiels nach etwa 40 Sekunden: Müller wird am Strafraum angespielt, schießt dann mit der rechten Innenseite. Das aber nicht stark genug. Caballero hält in der Tormitte sicher.

FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Die Bayern stoßen an. Das Spiel läuft.

vor Beginn | Während bei den Engländern heute vor allem die Abwehr im Fokus stehen dürfte (bisher neun Gegentore in dieser CL-Saison), gucken im Angriff der Münchner alle auf Robert Lewandowski. Im Februar 2018 traf er letztmals in einer K.o.-Partie in der "Königsklasse".

vor Beginn | Übrigens: Die Bayern haben alle sechs Vorrundenspiele in dieser CL-Saison gewonnen. Chelsea siegte dreimal, dazu kamen zwei Unentschieden und eine Niederlage.

vor Beginn | Schiedsrichter ist gleich der Franzose Clement Turpin. Der 37-jährige war auch Leiter der Vorrunden-Partie bei , die die Münchner mit 7:2 für sich entscheiden konnten.

vor Beginn | Im über den Zeitraum von einem Monat ausgedehnten CL-Achtelfinale spielen heute noch der und der gegeneinander. Morgen wird die "Königsklassen"-Woche dann mit den beiden Partien - und - abgeschlossen. Auch von diesen Spielen berichten wir natürlich im Liveticker.

vor Beginn | Beide Teams sind in der Champions League bislang dreimal aufeinander getroffen: Im Viertelfinale 2005 kam Chelsea nach einem 4:2 im Hin- und einem 2:3 im Rückspiel weiter. Die Partie aber, die am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist natürlich das "Finale dahoam": Der FCB verlor am 19. Mai 2012 nach später 1:0-Führung durch Müller (83.), dem noch späteren Ausgleich durch Drogba (88.) und einem von Robben verschossenen Foulelfmeter in der Verlängerung (95.) am Ende im eigenen Stadion dramatisch im Elfmeterschießen.

vor Beginn | Das sieht bei den Engländern etwas anders aus: In diesem Jahr wurden nur vier von neun Pflichtspielen gewonnen. Noch liegt Chelsea in der heimischen Premier League auf Platz 4, aber die Verfolger , Tottenham und Sheffield sind nicht weit entfernt. Der Elf von der Stamford Bridge würde also ein Erfolg heute nur recht sein, um neues Selbstvertrauen zu tanken.

vor Beginn | Die Münchner gehen nicht unbedingt heute Abend, aber doch insgesamt als Favorit in dieses Achtelfinale. Nach dem 1:2 in Gladbach am 7. Dezember haben die Bayern zehn Ligaspiele in Folge gewonnen und einmal unenschieden gespielt (0:0 gegen Leipzig). Die -Tabellenführung ist der Lohn für diese Serie. Es sollte, so denken sie in München, doch mit dem Teufel zugehen, wenn man sich in den beiden 90-Minuten-Vergleichen mit den Engländern nicht durchsetzt.

vor Beginn | Leon Goretzka ist zwar wieder fit, sitzt beim FCB aber erst einmal nur auf der Bank. Trainer Hansi Flick nimmt vier andere Wechsel in seinem Team vor, das im 4-2-3-1 spielen wird: Pavard und Boateng in der Abwehr sowie Müller und Coman im offensiven Mittelfeld sind neu dabei. Nach dem knappen 3:2 gegen Paderborn rutschen Odriozola, Lucas Hernandez, Coutinho und Tolisso aus der Startelf. Die drei Langzeitverletzten Javi Martinez, Ivan Perisic und Niklas Süle fehlen weiter.

vor Beginn | Personelle Sorgen hat Blues-Coach Frank Lampard nicht - und auch deshalb macht er es sich einfach: Es gibt keine Veränderungen in der Startelf der Londoner im Vergleich zum Premier-League-Spiel gegen Tottenham (2:1). Aufpassen müssen heute Azpilicueta, Jorginho und (wenn er denn eingewechselt wird) Zouma - diese drei Spieler sind bereits mit je zwei Gelben Karten vorbelastet und würden bei einer weiteren Verwarnung im Rückspiel in drei Wochen fehlen.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Hinspiel des Achtelfinales der Champions League zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern München.

FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Aufstellung der Blues ist da

Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Alonso - Barkley, Mount - Giroud

FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Aufstellung des FC Bayern ist da

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: So lief der Rekordmeister im "Finale dahoam" auf

Hier entlang zur damaligen Startelf des FC Bayern München.

FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die voraussichtliche Aufstellung beider Teams

FC Chelsea: Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Alonso - Barkley, Mount - Giroud. - Trainer: Frank Lampard

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. - Trainer: Hansi Flick

FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Jupp Heynckes blickt auf das Champions-League-Finale 2012 zurück

"Die Mannschaft, Staff, Trainerteam und ich haben wegen des verlorenen Champions-League-Finales eine nie da gewesene Motivation verspürt", sagte Heynckes, der die Niederlage 2012 als den enttäuschendsten Moment seiner Karriere bezeichnete: "Wir waren die klar bessere Mannschaft, aber wir waren noch nicht so weit. Zwei sichere Elfmeterschützen haben sich da weggeduckt, das war alles symptomatisch." Hier gibt's alle Aussagen.

FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - Alphonso Davies: "Mein Papa war immer großer Chelsea-Fan"

Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München hat durchsickern lassen, dass sein Vater und auch er während seiner Kindheit die Spiele des Münchner Champions-League-Gegners FC Chelsea genauestens verfolgt haben.

"Mein Papa war immer großer Chelsea-Fan. Und ich von Didier Drogba", sagte der kanadische Shootingstar des FC Bayern im Gespräch mit dem kicker.

FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht

Seine Stars sangen Hansi Flick ein Ständchen, ansonsten hatte der Trainer von Bayern München vor dem Kracher beim FC Chelsea keinen Kopf für seinen 55. Geburtstag. Flick steht vor der Revanche für das verlorene "Finale dahoam" massiv unter Druck. Die Botschaft auf dem Flug nach London war zwar nicht neu, aber eindeutig. "Das ist die Königsklasse, der wichtigste Titel", hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge schon mehrmals betont: "Dieser Klub lechzt nach der Champions League. Davon hängt alles ab."

Alles! Die Anspannung vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei den Blues, die den Münchnern 2012 im eigenen Stadion eine der schmerzhaftesten Niederlagen der Vereinshistorie zugefügt hatten, ist entsprechend groß beim Rekordmeister. Ein erneutes Scheitern schon zum Start der K.o.-Phase in der Königsklasse wie in der vergangenen Saison gegen den späteren Cup-Sieger dürfte den FC Bayern trotz aller Erfolge in der Bundesliga in seinen Grundfesten erschüttern.

"Klar haben wir international große Ansprüche, im letzten Jahr war die Enttäuschung nach dem Ausscheiden im Achtelfinale groß", sagte Rummenigge am Münchner Flughafen und betonte: "Wir werden versuchen, dass die Reise weitergeht. Unser Ziel ist es, ins Viertelfinale zu kommen."

FC Bayern will in der Champions League eine "gute Rolle spielen"

Auch Hasan Salihamidzic erhöhte zu Beginn der "Wochen der Wahrheit" den Druck auf Flick und die Profis. "Die heiße Phase beginnt jetzt", sagte der Sportdirektor dem kicker, "wir beobachten, an welcher Stelle wir etwas machen müssen".

Damit entscheidet der Ausgang des Duells auch über Transfers und Vertragsverlängerungen. "Unser Anspruch ist, in der Champions League eine gute Rolle zu spielen", betonte Salihamidzic, "und sie wieder zu gewinnen." Das, ergänzte Flick am Montag nach der Ankunft in London gelassen, sei schließlich auch sein "Selbstverständnis".

Deshalb sei es gegen Chelsea "wichtig, dass wir ein Zeichen setzen. Wir sind in der Spur, deshalb bin ich voller Selbstvertrauen", betonte der Bayern-Coach.

Niko Kovac war letztlich am frühen Aus gegen Liverpool gescheitert. Sein Nachfolger muss beweisen, dass er auch Europa kann, um seine Weiterbeschäftigung über den Sommer hinaus zu sichern. "Chelsea ist eine gefährliche Mannschaft"", betonte Kapitän Manuel Neuer.

FC Chelsea muss gegen Bayern auf Kante verzichten

Der Europa-League-Sieger befindet sich unter Teammanager und Klublegende Frank Lampard im Umbruch und muss auf Schlüsselspieler N'Golo Kante verzichten. Dennoch gebe es "auch Spieler", so Thomas Müller, "die uns weh tun können. Aber wir sind selbstbewusst, der Spirit ist da".

Auch 2012 waren die Bayern klarer Favorit - doch dann entriss ihnen Chelsea um Kapitän Lampard und Stürmerstar Didier Drogba auf dramatische Art den Henkelpott. Das Spiel vor acht Jahren spiele aber "überhaupt keine Rolle", unterstrich Flick. Er erinnere sich "lieber an das nächste Finale", sagte auch Salihamidzic.

Doch nicht nur bei jener magischen Wembley-Nacht 2013 setzte der Rekordmeister auf der Insel Ausrufezeichen: ein 5:1 2017 beim , das historische 7:2 bei Tottenham Hotspur im vergangenen Herbst. Kein Wunder, dass Neuer betonte, "dass wir an London gute Erinnerungen haben".

Jerome Boateng und Benjamin Pavard dürften nach ihren Gelbsperren in der Bundesliga beginnen. Auch Leon Goretzka steht nach muskulären Problemen zur Verfügung.

Chelseas Antonio Rüdiger baut vor allem auf Lampard. "In solchen Spielen kann so ein Trainer ein sehr, sehr großer Faktor sein", sagte er dem SID. Neidisch blickt der Nationalspieler dagegen auf Bayern-Tormaschine Robert Lewandowski: "Wir vermissen manchmal den Killerinstinkt, wie ihn zum Beispiel Lewandowski hat. Einfach die Gier nach mehr, diese Gier vor dem Tor."

FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Datenvorschau zum CL-Achtelfinale

Chelsea und Bayern trafen in dieser Champions-League-Saison je fünfmal nach ruhenden Bällen, geteilter Höchstwert. Beide Teams schossen u.a. je 3 Tore nach Ecken.

Bayern steht zum zwölften Mal in Folge im Achtelfinale der Champions League, einen längeren Lauf haben nur Real Madrid (23) und Barcelona (16). Zudem erreichte der FCB in sieben der letzten acht Saisons das Viertelfinale, nur in der Vorsaison nicht, als man am späteren CL-Sieger Liverpool scheiterte (0:0 A, 1:3 H).

Das letzte Champions-League-Duell zwischen Chelsea und Bayern war das Finale 2012, das Chelsea in Münchens Allianz Arena mit 4:3 im Elfmeterschießen gewann (zuvor 1:1 nach 120 Minuten).

In den vier Pflichtspielen zwischen Chelsea und Bayern fielen 17 Tore, im Schnitt 4.25 pro Spiel.

Seit 2003/04 erreichte Chelsea in 14 von 17 Saisons das Achtelfinale der Champions League, öfter schafften das nur Real Madrid, Barcelona und Bayern. Allerdings kamen die Londoner seit 2013/14 nicht mehr über das Achtelfinale hinaus.

Bayern legte 2019/20 die beste Champions-League-Gruppenphase aller Zeiten hin (sechs Siege, Tordifferenz +19). Zuvor hatten sechs andere Teams die Gruppenphase mit der Maximalpunktzahl abgeschlossen, keines von ihnen holte am Saisonende den Titel.

Chelsea gewann nur eines seiner letzten sechs Champions-League-Heimspiele (vier Remis, eine Niederlage), im Dezember 2019 mit 2:1 gegen Lille.

Bayerns Robert Lewandowski steht bei zehn Saisontoren in der Champions League, diese Marke erreichte er zuvor nur 2012/13 mit Dortmund. Allerdings ist Lewandowski in der K.o.-Runde seit 597 Minuten torlos, seine längste Durststrecke.

Chelsea gewann in der Champions League keines seiner letzten acht Spiele in K.o.-Runden (vier Remis, vier Niederlagen) und schied in seinen letzten vier K.o.-Runden immer aus.

Seit dem verlorenen Champions-League-Finale 2012 gegen Chelsea gewann Bayern vier der fünf K.o.-Runden gegen englische Teams, das Aus kam nur in der Vorsaison gegen Liverpool (0:0 A, 1:3 H).

Als Spieler traf Chelsea-Trainer Frank Lampard in vier Champions-League-Spielen gegen Bayern dreimal, gegen kein Team öfter. Im Finale 2012 traf er dazu im Elfmeterschießen gegen die Münchner.

FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Achtelfinale auf einen Blick