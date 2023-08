Champions League Qualifikation: Wann ist die Auslosung der Playoffs? Teams, Lostöpfe, Übertragung

Die Champions-League-Saison 2023/24 wirft ihre Schatten voraus. Hier gibt es alle Infos zur Auslosung der Playoffs.

26 Mannschaften sind schon sicher qualifiziert, sechs Plätze für die Champions League 2023/24 sind noch zu vergeben. Wer diese bekommt, wird sich Ende August entscheiden, wenn die Playoffs über die Bühne gehen.

Die Auslosung der Playoffs findet dabei bereits vor der 3. Qualifikationsrunde statt, deren Rückspiele Mitte August gespielt werden. GOAL hat in diesem Artikel alle Informationen zur Auslosung der Playoffs.

Champions League, Playoffs: Wann ist die Auslosung?

Die sechs Playoff-Partien zur Champions League 2023/24 werden am Montag, den 7. August, ausgelost. Die Ziehung beginnt um 12 Uhr und findet wie immer in Nyon in der Schweiz statt.

Champions-League-Playoffs: Welche Teams sind dabei und wie sehen die Lostöpfe aus?

Da die 3. Qualifikationsrunde erst noch ansteht, stehen erst zwei Playoff-Teilnehmer fest. Dabei handelt es sich um die beiden für diese Runde gesetzten Teams, den Schweizer Meister Young Boys Bern und den belgischen Champion Royal Antwerpen.

Die zehn restlichen Playoff-Teilnehmer stehen am 15. August fest, wenn die Rückspiele der 3. Quali-Runde anstehen.

Gespielt werden die Playoffs dann am 22./23. August (Hinspiele) und am 29./30. August (Rückspiele). Am 31. August geht die Auslosung der Gruppenphase über die Bühne.

Champions League, Playoffs 2023/24: Das sind die Töpfe bei der Auslosung

Die Qualifikation zur Champions League ist in zwei Wege aufgeteilt: Der Meisterweg, in dem die Titelträger der Länder spielen, die keinen direkten CL-Startplatz haben.

Und im Ligaweg sind Klubs vertreten, die in ihrer Liga vergangene Saison nicht Meister wurden, aber dennoch dank ihrer Platzierung an der CL-Quali teilnehmen dürfen.

In den beiden Wegen sind jeweils einige Teams gesetzt, die dann auf einen ungesetzten Verein treffen.

Meisterweg

Gesetzt Ungesetzt Sieger AEK Athen vs. Dinamo Zagreb Sieger Slovan Bratislava vs. Maccabi Haifa Sieger FC Kopenhagen vs. Sparta Prag Sieger KI Klaksvik vs. Molde FK Young Boys Bern Royal Antwerpen Sieger Galatasaray vs. Olimpija Ljubljana Sieger Rakow Czestochowa vs. Aris Limassol

Ligaweg

Gesetzt Ungesetzt Sieger Glasgow Rangers vs. Servette FC Sieger PSV Eindhoven vs. Sturm Graz Sieger SC Braga vs. Backa Topola Sieger Panathinaikos vs. Olympique Marseille

Champions-League-Quali: Wird die Auslosung der Playoffs im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Ob es am Montag (7. August) eine Übertragung der Auslosung geben wird, ist noch nicht offiziell kommuniziert.

Gut möglich ist, dass die UEFA die Ziehung über ihre Webseite im LIVE-STREAM zeigt. Sollte das der Fall sein, informieren wir Euch an dieser Stelle noch darüber.

Champions League 2023/24: Diese Teams sind qualifiziert