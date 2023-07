Die Champions-League-Saison wirft ihre Schatten voraus. Welche deutschen Teams spielen 2023/24 in der CL?

Manchester City um Trainer Pep Guardiola hat es nach langer Anlaufzeit geschafft und in der Saison 2022/23 erstmals die Champions League gewonnen. Im Finale schlug der Favorit Inter Mailand mit 1:0 und strebt in der kommenden Saison die Titelverteidigung an. Aber welche deutschen Teams sind mit am Start und wann geht's los?

In der vergangenen Spielzeit war die Bundesliga mit fünf Teams in der Champions League vertreten. Neben dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen schaffte es auch Eintracht Frankfurt als Europa-League-Sieger 2021/22 in die Königsklasse.

So richtig erfolgreich waren die Bundesliga-Vereine allerdings nicht. Bayer 04 musste bereits in der Gruppenphase die Segel streichen, die anderen Klubs erreichten immerhin das Achtelfinale. Dort war allerdings für RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund Endstation. Einzig der FC Bayern zog in die Runde der letzten Acht ein, musste sich dort aber dem späteren Sieger ManCity geschlagen geben.

Welche deutschen Teams sind in der Saison 2023/24 in der Champions League dabei? GOAL klärt auf.

Champions League: Welche deutschen Mannschaften spielen 2023/24 in der CL? Infos zum Wettbewerb

Wettbewerb: Champions League, Saison 2023/24 Teilnehmende Teams: 32 Start der Gruppenphase: 19./20. September 2023 Datum und Ort des Finals: 1. Juni 2024 im Wembley Stadium (London) Titelverteidiger: Manchester City (England)

Champions League: Welche deutschen Mannschaften spielen 2023/24 in der CL?

Insgesamt vier Teams aus der Bundesliga sind in der anstehenden CL-Spielzeit dabei. Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind drei Dauergäste vertreten, hinzu kommt Debütant Union Berlin.

Während sich der FCB als Meister im ersten Lostopf befindet, liegen die Kugeln vom BVB und von RBL im zweiten Topf. Als CL-Neuling muss Union mit dem vierten Topf vorliebnehmen, den Berlinern droht damit eine echt Hammergruppe. Möglich wäre beispielsweise eine Staffel mit Manchester City, Real Madrid und Vorjahres-Halbfinalist AC Mailand.

Champions League: Welche deutschen Mannschaften spielen 2023/24 in der CL? Wann ist die Auslosung und wann starten die Gruppenspiele?

Bevor die Auslosung am 31. August 2023 stattfindet, stehen noch drei Qualifikationsrunden sowie die Playoffs an. Der erste Spieltag der Gruppenphase steigt schließlich am 19. und 20. September. Die Tabelle zeigt alle Termine vom Start der Gruppenphase bis zum großen Finale.

Start der Gruppenphase 19./20. September 2023 6. Spieltag der Gruppenphase 12./13. Dezember 2023 Achtelfinale, Hinspiele 13./14./20./21. Februar 2024 Achtelfinale, Rückspiele 5./6./12./13. März 2024 Viertelfinale, Hinspiele 9./10. April 2024 Viertelfinale, Rückspiele 16./17. April 2023 Halbfinale, Hinspiele 30. April/1. Mai 2024 Halbfinale, Rückspiele 7./8. Mai 2024 Finale 1. Juni 2024

Champions League: Welche deutschen Mannschaften spielen 2023/24 in der CL? Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Letztmals konnte eine deutsche Mannschaft in der Saison 2019/20 die CL gewinnen, damals setzte sich der FC Bayern München im Finale mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain durch. Wie weit die Bundesliga-Klubs dieses Jahr kommen, könnt ihr zu einem Großteil live auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst überträgt 121 der 137 Spiele ab der Gruppenphase im Pay-TV auf den linearen Kanälen DAZN 1 und DAZN 2 bzw. im LIVE-STREAM über die Plattform.

Um alle Wettbewerbe live sehen zu können, benötigt Ihr das "Unlimited Paket". Dieses kostet seit dem 4. Juli 44,99 Euro im flexibel kündbaren Monatsabo, im Jahresabo ist es noch für umgerechnet 29,99 Euro pro Monat zu haben. Wichtige Infos zu den verschiedenen Modellen findet Ihr hier. LIVE-TICKER zu allen Spielen der Champions League findet Ihr wie gewohnt bei GOAL.

Champions League: Welche deutschen Mannschaften spielen 2023/24 in der CL? Fixe Teilnehmer

Die nachfolgende Übersicht zeigt, welche Teams bereits für die Gruppenphase qualifiziert sind (Stand: 7. Juli 2023).