Champions League 2023/24: Welche Klubs sind schon für die neue Saison in der CL qualifiziert?

Bis zum Start der neuen Champions-League-Saison dauert es noch etwas. Aber ein Großteil der Teilnehmer steht schon fest.

Die neue Saison (2023/24) in der Champions League beginnt so richtig am 19. September 2023, wenn die ersten Spiele der Gruppenphase über die Bühne gehen.

Zuvor können sich noch einige Teams für die Königsklasse qualifizieren - die meisten der insgesamt 32 Teilnehmer stehen aber schon jetzt fest.

GOAL gibt Euch in diesem Artikel einen aktuellen Überblick darüber, welche Vereine in der Champions League 2023/24 dabei sind.

Champions League 2023/24: Welche Klubs sind schon qualifiziert?

Die Saison 2023/24 ist die vorerst letzte, bevor die Reform der Champions League in Kraft tritt. Damit sind dieses Jahr auch letztmals 32 Teams in der CL am Start.

Von diesen 32 Teilnehmern stehen 26 bereits fest. Die vier deutschen Vertreter sind Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin.

Eine Besonderheit sind diesmal die fünf spanischen Vereine, die an der Champions League teilnehmen dürfen. Zu den Top-4 der abgelaufenen Saison aus LaLiga kommt der FC Sevilla, der als Europa-League-Sieger das Ticket zur Königsklasse löste.

Champions League 2023/24: Die 26 bisher qualifizierten Vereine für die neue CL-Saison

Land CL-Teilnehmer Spanien FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Real Sociedad, FC Sevilla Deutschland FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Union Berlin England Manchester City, FC Arsenal, Manchester United, Newcastle United Italien SSC Neapel, Lazio Rom, Inter Mailand, AC Mailand Frankreich Paris Saint-Germain, RC Lens Portugal Benfica Lissabon, FC Porto Niederlande Feyenoord Rotterdam Österreich RB Salzburg Schottland Celtic Glasgow Serbien Roter Stern Belgrad Ukraine Shakhtar Donezk

Champions League 2023/24: Die wichtigsten Termine der neuen Saison

Die entscheidenden Playoffs, in denen die verbliebenen CL-Teilnehmer ermittelt werden, sind für Ende August angesetzt.

Drei Wochen später geht es dann am 19./20. September mit der Gruppenphase los, der 6. Spieltag steigt am 12. und 13. Dezember.

Die Auslosung der Gruppenphase steht am 31. August an.

Die K.o.-Phase startet mit den ersten Achtelfinals am 13. Februar 2024, das Finale wird am 1. Juni 2024 im Londoner Wembley-Stadion stattfinden.