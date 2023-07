UCL-Auslosung 2023/24: Wann ist die Ziehung der Gruppenphase?

Die Saison 2023/24 steht in den Startlöchern, auch in der Champions League geht es bald wieder los. Wann wird die Gruppenphase ausgelost?

Die neue Saison 2023/24 steht in den Startlöchern, auch in der UEFA Champions League geht es bald wieder los. Wer wird in dieser Spielzeit der Nachfolger von Manchester City, wenn das Finale im Wembley-Stadion in London ansteht?

Bis dahin ist es natürlich noch ein langer Weg, denn zunächst gilt es für alle Teams die Gruppenphase zu überstehen, ehe es so richtig spannend wird. Doch wann erfahren die qualifizierten Vereine eigentlich ihre Gegner?

Wann wird die Gruppenphase der UEFA Champions League 2023/24 ausgelost? In diesem Artikel versorgt Euch GOAL mit allen wichtigen Infos zum UCL draw.

UEFA Champions League 2023/24: Alle Infos

Wettbewerb UEFA Champions League Teilnehmer 2023/24 32 Titelverteidiger Manchester City Rekordsieger Real Madrid (14)

UCL 2023/24: Wann wird die Gruppenphase ausgelost?

Ehe die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions League 2023/24 stattfinden kann, müssen zunächst einmal alle Mannschaften qualifiziert sein. Während 26 Mannschaften direkt für das Turnier qualifiziert sind, müssen sich sechs weitere Teams erst noch ein Ticket für die Gruppenphase erspielen.

Insgesamt gibt es drei Qualifikationsrunden, bis noch zwölf Klubs für die Playoffs übrig bleiben. Dort werden in sechs Duellen mit Hin- und Rückspiel die restlichen sechs Teilnehmer für die Gruppenphase 2023/24 ermittelt. Die Spiele finden in diesem Jahr am 22./23. und 29./30 August statt. Dann stehen alle 32 Teilnehmer fest.

Getty Images

Nur einen Tag nach dem letzten Playoff-Spiel findet dann auch schon die Auslosung für die UCL-Gruppenphase 2023/24 statt: nämlich am Donnerstag, den 31. August 2023 um 18 Uhr MEZ. Diese steigt nach drei Jahren Pause nun erstmals wieder im Grimaldi Forum in Monaco.