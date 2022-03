Die Verteilung der Übertragungsrechte der Champions League sorgt gemeinhin für Verwirrung unter Fans. Welcher Anbieter ein Spiel im deutschen Raum überträgt, ist nicht immer klar. Und das Free-TV scheint auf dem Boden der Bundesrepublik komplett aus dem Rennen zu sein. In Österreich verhält sich die Lage anders, dort werden ausgewählte Champions-League-Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen von ServusTV übertragen. Gilt das auch für Deutschland?

Die Achtelfinale-Rückspiele stehen in der Champions League auf dem Programm. Während manche Teams wie Manchester City (5:0 gegen Sporting Lissabon) oder der FC Chelsea (2:0 gegen den OSC Lille) nach ihren Erfolgen bereits mit einem Bein in der nächsten Runde stehen, müssen andere Mannschaften noch zittern.

Dazu gehört beispielsweise auch der FC Bayern München, der nach einem 1:1 gegen Salzburg noch eine Schippe draufpacken muss, um sich das Ticket für die Runde der letzten Acht zu sichern. Das Hinspiel des österreichischen gegen den deutschen Meister wurde in der Alpenrepublik auf dem Free-TV-Sender ServusTV übertragen, der auch in Deutschland empfangbar ist. Zeichnet der Sender auch für die Übertragung der zweiten Partie verantwortlich und wenn ja, ist das Spiel dann auch in Deutschland verfügbar?

Champions League live auf ServusTV: Welche Übertragungsrechte hält der österreichische TV-Sender?

Anders als in Deutschland, wo in der laufenden Saison lediglich das Champions-League-Finale von einem deutschen Free-TV-Sender (ZDF) übertragen wird, sind in Österreich mehr Übertragungen durch einen frei empfangbaren TV-Sender gegeben.

Seit der Spielzeit 2021/22 hält ServusTV Übertragungsrechte an UEFA-Wettbewerben und zeigt insgesamt 33 Matches aus der Königsklasse, der Europa League und der Europa Conference League live. In der Champions League betrifft dies jeweils eine Partie am Mittwochabend, so lief beispielsweise das 1:1 des FC Bayern in Salzburg auf ServusTV.

Champions League live auf ServusTV: Die Achtelfinal-Rückspiele im Überblick

Dienstag, 8. März 2022 FC Bayern München vs. FC Salzburg Dienstag, 8. März 2022 FC Liverpool vs. Inter Mailand Mittwoch, 9. März 2022 Manchester City vs. Sporting Lissabon Mittwoch, 9. März 2022 Real Madrid vs. Paris Saint-Germain Dienstag, 15. März 2022 Manchester United vs. Atletico Madrid Dienstag, 15. März 2022 Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon Mittwoch, 16. März 2022 OSC Lille vs. FC Chelsea Mittwoch, 16. März 2022 Juventus Turin vs. FC Villarreal

Champions League live auf ServusTV: Welche Achtelfinal-Rückspiele laufen beim Sender im Free-TV?

Neben dem Hinspiel des FCB gegen den österreichischen Vertreter wurde auch das Gastspiel von Manchester United bei Atletico Madrid (1:1) von ServusTV gezeigt.

In den kommenden zwei Wochen werden jedoch zwei andere Duelle übertragen. Zum einen das Kräftemessen zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain, zum anderen das Auswärtsspiel von Villarreal bei Juventus Turin.

Champions League live auf ServusTV: Zeigt der TV-Sender die Spiele auch in Deutschland?

Eines vorneweg: ServusTV ist auch auf deutschen Fernsehgeräten empfangbar und kann dort abgerufen werden. Die Rechteverteilung macht deutschen Fans, die auf eine Live-Übertragung der Champions League im frei empfangbaren Fernsehen gehofft haben, jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Denn die Live-Übertragungen von ServusTV beschränken sich lediglich auf Österreich, in Deutschland werden zu Zeiten der Champions-League-Spiele alternative Sendungen ausgestrahlt. Somit ist es nur möglich, das Spiel via LIVE-STREAM über die Online-Programme von ServusTV zu sehen, wenn Ihr Euch vorher mittels VPN-Zugang in einen österreichischen Server einloggt.

Champions League live auf ServusTV: Die Champions League in Deutschland im LIVE-STREAM auf DAZN und Amazon Prime Video sehen

Wem diese Möglichkeit verwehrt bleibt, muss auf den Streamingdienst DAZN bzw. Amazon Prime Video zurückgreifen, um die Jagd nach dem Henkelpott in Deutschland live zu verfolgen. Der Videodienst des Versandriesen Amazon ist dabei für eines der Spiele am Dienstag verantwortlich, die restlichen Spiele laufen auf DAZN - beide Anbieter sind jedoch kostenpflichtig.

Bei der DAZN-Registrierung werden Euch verschiedene Abonnement-Möglichkeiten geboten. Ihr habt die Wahl zwischen dem Jahresabo für 274,99 Euro bzw. einer Zahlung in monatlichen Raten in Höhe von 24,99 Euro oder dem flexibel kündbaren Monatsabo für 29,99 Euro. Danach könnt Ihr den LIVE-STREAM auf einem beliebigen Endgerät abrufen, einzig eine stabile Internetverbindung ist erforderlich.

Champions League live auf ServusTV: In Deutschland überträgt DAZN im LIVE-STREAM – Weitere Infos zum Streamingdienst

