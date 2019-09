Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM - DAZN oder Sky? So wird die Königsklasse übertragen

Die Champions League startet in die neue Saison. Goal gibt Euch einen Überblick, wo Ihr die Spiele live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Die neue Saison der Champions League steht vor der Tür. Der erste Spieltag findet am Dienstag und Mittwoch (17. und 18. September) statt. Und Ihr könnt sowohl live im TV als auch im für Neu-Kunden kostenlosen LIVE-STREAM auf DAZN dabei sein.

Die Bundesliga ist mit insgesamt vier deutschen Mannschaften in der Champions-League-Gruppenphase vertreten: FC Bayern München, BVB (Borussia Dortmund), RB Leipzig und Bayer Leverkusen.

Während die Bayern in einer Gruppe mit Tottenham Hotspur, Roter Stern Belgrad und Olympiakos Piräus ranmüssen, hat der BVB einer Hammer-Gruppe erwischt. Die Schwarz-Gelben treffen auf den FC Barcelona, Inter Mailand und Außenseiter Slavia Prag.

Auch steht vor einem schweren Programm: Die Werkself wurde in eine Gruppe mit Atletico Madrid, Juventus Turin und Lokomotive Moskau gelost. hat dagegen die ausgeglichenste Gruppe vor der Brust. Die Gegner der Roten Bullen: Benfica, Zenit St. Petersburg und Olympique Lyon.

Die UEFA läuft am Dienstag und am Mittwoch live bei DAZN und Sky. Goal liefert Euch einen Überblick über den 1. Gruppenspieltag. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnungen live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen sind.

Champions League - Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Partien am 1. Spieltag

Champions League live im TV und LIVE-STREAM: Dienstag, 17. September 2019 (1. Champions-League-Spieltag)

Champions League live im TV und LIVE-STREAM: Mittwoch, 18. September 2019 (1. Champions-League-Spieltag)

Die Champions League live auf DAZN und Sky: Alle Informationen

Auf einen Blick: Die Champions-League-Spiele auf DAZN und Sky

Der Streamingdienst DAZN zeigt 110 von 138 Spielen der Gruppenphase der Champions League live und exklusiv in voller Länge im Einzelspiel.

live und exklusiv in voller Länge im Einzelspiel. Zwölf Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es in der Champions-League-Gruppenphase dabei live und exklusiv in voller Länge nur bei DAZN

gibt es in der Champions-League-Gruppenphase dabei live und exklusiv in voller Länge Pro Spieltag werden 14 von 16 Partien der Champions-League-Gruppenphase in und Österreich in voller Länge nur bei DAZN gezeigt

gezeigt Gemeinsam mit Sky teilt sich der Online-Streamingdienst das Champions-League-Halbfinale und das große Endspiel. Auch die Highlights aller CL-Begegnungen laufen auf beiden Kanälen.

Sky zeigt zudem pro Spieltag (Dienstag und Mittwoch) täglich ein Spiel exklusiv in voller Länge

Der Bezahlsender Sky überträgt eine Konferenz mit allen Spielen, die zur gleichen Uhrzeit angepfiffen werden

Am ersten Champions-League-Spieltag zeigt Sky BVB ( ) vs. (Dienstag) und vs. (Mittwoch) live und exklusiv im Einzelspiel live im TV sowie im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket.

Champions League live bei DAZN: Fußball heute live sehen - und zwar kostenlos mit dem DAZN-Gratismonat!

Habt Ihr bereits ein DAZN-Abonnement? Dann wisst Ihr, wie es funktioniert: LIVE-STREAM an, Champions League genießen! Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, haben wir das perfekte Angebot für Euch: Der Streamingdienst zeigt die Champions League kostenlos im LIVE-STREAM. Was müsst Ihr dafür tun? Sichert Euch einfach nur einen kostenlosen Probemonat und genießt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis.

Bereits im zweiten Jahr in Folge bringt Euch DAZN einen Großteil der Champions-League-Spiele im LIVE-STREAM auf Eure Bildschirme. Doch damit nicht genug: Der Streamingdienst zeigt Spitzenfußball pur. Die Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und seit diesem Sommer auch die Bundesliga live bei DAZN! Insgesamt zeigt der Streamingdienst jährlich über 8.000 Livesport-Übertragungen im LIVE-STREAM. Der Gratismonat bei DAZN? Lohnt sich definitiv!

BVB (Borussia Dortmund), RB Leipzig und Co.: Die Partien der deutschen Teams am ersten Champions-League-Spieltag

Die Champions League startet in die neue Saison. Welche deutschen Mannschaften starten erfolgreich in die Gruppenphase und belohnen sich mit den ersten Punkten? Wir geben Euch einen kleinen Überblick über die ersten Spiele der Bundesligisten.

BVB (Borussia Dortmund):

Das schwerste Spiel gleich am 1. Spieltag: Borussia Dortmund bekommt es direkt zum Auftakt in die neue Saison der Champions League mit Schwergewicht FC Barcelona zu tun. Kann sich der BVB in einer der schwersten Gruppen dieser Königsklasse durchsetzen? Im vergangenen Jahr überstand die Borussia aus Dortmund die Gruppenphase, schied dann aber bereits im Achtelfinale gegen aus.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona am Dienstag (17.09.2019) um 21 Uhr live im Einzelspiel bei Sky!

RB Leipzig:

Das erste Spiel in der Champions-League-Gruppenphase führt RB Leipzig nach . Dort treffen die Roten Bullen in Lissabon auf . Es soll der Auftakt einer erfolgreichen Saison in der Königsklasse werden. In einer ausgeglichenen, aber machbaren Gruppe will die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann unbedingt weiterkommen. Neben dem Weiterkommen in der Champions League traut Lothar Matthäus den Leipzigern sogar die Deutsche Meisterschaft zu.

Benfica vs. RB Leipzig am Dienstag (17.09.2019) um 21 Uhr live und exklusiv in voller Länge im Einzelspiel bei DAZN!

FC Bayern München:

Mit Philippe Coutinho, Ivan Perisic, Lucas Hernandez und Co. wollen die Bayern in der Champions League wieder angreifen. Ein Ausscheiden im Achtelfinale wie im letzten Jahr gegen den soll dem FC Bayern München dieses Mal nicht wieder passieren. Doch zuvor muss der deutsche Rekordmeister die Gruppenphase überstehen - mit einem Sieg im ersten Spiel? Alles andere wäre eine Überraschung. Vor heimischem Publikum trifft der FC Bayern auf Außenseiter Roter Stern Belgrad.

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad am Mittwoch (18.09.2019) um 21 Uhr live im Einzelspiel bei Sky!

Bayer Leverkusen:

Will sich Bayer Leverkusen in einer schwierigen Gruppe die Chance auf das Weiterkommen wahren, muss die Werkself gegen Lok Moskau direkt dreifach punkten. Ansonsten wird es gegen die beiden Top-Favoriten und schwierig, ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen.

Bayer Leverkusen vs. am Mittwoch (18.09.2019) um 21 Uhr live und exklusiv in voller Länge im Einzelspiel bei DAZN!