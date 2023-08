Champions League 2023/24: FC Bayern gegen Manchester United und Galatasaray, Hammerlose für BVB - alle Gruppen im Überblick

Am 19. September geht die Champions League wieder los. Die acht Gruppen der Königsklasse stehen nun bereits fest.

WAS IST PASSIERT? Am Donnerstagabend wurden in Monaco die acht Gruppen der Champions League für die Saison 2023/24 ausgelost.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Ziehung ergab für den deutschen Meister FC Bayern München eine Gruppe mit Manchester United, dem FC Kopenhagen und Galatasaray. Borussia Dortmund hat derweil die wohl schwierigste Gruppe erwischt und trifft auf Paris Saint-Germain, die AC Mailand sowie Newcastle United. Debütant Union Berlin bekommt es indes mit Real Madrid, der SSC Neapel und Sporting Braga zu tun.

Der vierte deutsche CL-Vertreter, RB Leipzig, spielt in der Gruppenphase gegen Titelverteidiger Manchester City, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern.

Champions League 2023/24: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A FC Bayern

Manchester United

FC Kopenhagen

Galatasaray Gruppe B FC Sevilla

FC Arsenal

PSV Eindhoven

RC Lens Gruppe C SSC Neapel

Real Madrid

Sporting Braga

Union Berlin Gruppe D Benfica

Inter Mailand

FC Salzburg

Real Sociedad Gruppe E Feyenoord

Atlético Madrid

Lazio Rom

Celtic Glasgow Gruppe F Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

AC Mailand

Newcastle United Gruppe G Manchester City

RB Leipzig

Roter Stern Belgrad

Young Boys Bern Gruppe H FC Barcelona

FC Porto

Shakhtar Donezk

Royal Antwerpen

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Der erste Spieltag der Champions-League-Saison 2023/24 seht am 19. und 20. September an. Die Gruppenphase dauert bis Mitte Dezember, die K.o.-Phase startet dann im Februar 2024 mit den Achtelfinals.

Das CL-Finale findet diese Saison im Wembley-Stadion in London statt. Das Datum für das Endspiel steht auch bereits fest, es steigt am 1. Juni 2024.