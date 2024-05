Champions League: Wo kann man die Finalshirts des BVB (Borussia Dortmund) mit "Yellow Wonder Wall" kaufen und wie viel kosten sie? Preis, Online-Shop, Lieferung

Der BVB machte am Dienstag den Einzug ins Finale der Champions League perfekt. Die Stars feierten das mit speziellen Finalshirts.

Der Jubel war riesig am Dienstagabend in Paris: Borussia Dortmund gewann auch das Halbfinalrückspiel bei Paris Saint-Germain mit 1:0 und steht nun im Finale der Champions League, das am 1. Juni im Wembley-Stadion zu London stattfindet.

Direkt nach Schlusspfiff feierten Marco Reus, Mats Hummels und Co. natürlich eine große Party auf dem Rasen und trugen dabei auch ganz besondere Shirts, die der BVB eigens für den CL-Finaleinzug herausgebracht hat.

Auf den gelben T-Shirts steht unter dem Dortmunder Vereinslogo in schwarzer Schrift "Yellow Wonder Wall" geschrieben. Darunter wurde zudem das offizielle Emblem der Champions League verewigt.

Wo Ihr die Finalshirts des BVB kaufen könnt, wie teuer sie sind und was die Beschriftung zu bedeuten hat, erfahrt Ihr nun.