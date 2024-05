Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Real Madrid? Champions League Finale im LIVE STREAM und Free TV

Wembley calling! Der BVB fordert im Champions-League-Finale das große Real Madrid heraus. Wer zeigt / überträgt das Endspiel live?

Am 1. Juni (Samstag) ist es so weit: Das Finale der Champions League steht an (Anpfiff: 21 Uhr)! Borussia Dortmund hat es erstmals seit 2013 wieder ins Endspiel der Königsklasse geschafft und will sich 27 Jahre nach dem bislang einzigen CL-Triumph mal wieder den Henkelpott sichern.

Gegner im Finale ist jedoch kein Geringerer als Real Madrid. Die Königlichen streben ihren sechsten Champions-League-Titel in den letzten zehn Jahren an, an Erfahrung in großen Spielen mangelt es Toni Kroos und Co. bekanntlich keineswegs.

Dennoch hat der BVB natürlich eine Chance - und jeder, der sich das Spiel zwischen Dortmund und Real live anschauen will, der kann das auch frei empfangbar im Free-TV oder kostenlos im LIVE-STREAM tun. Nähere Informationen zur Übertragung des Champions-League-Finals folgen.