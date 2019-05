Champions League, Halbfinale: So läuft Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM - Liverpool gegen Barcelona

Die Rückspiele im Halbfinale der UEFA Champions League stehen an. Goal verrät, wie Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist.

Vier Mannschaften kämpfen um die Krone in Europas wichtigstem Klubwettbewerb. Dabei stehen bereits die Rückspiele des Halbfinales auf dem Programmkalender des 7. und 8. Mai 2019.

Zwei Vertreter kommen dabei aus der Premier League, beide zogen in den Hinspielen aber jeweils den Kürzeren. muss ein 0:1 gegen auf fremdem Geläuf wettmachen, der hofft nach dem 0:3 in Barcelona auf den Support der eigenen Fans an der Anfield Road.

Mit Tottenham und Ajax sind zwei Überraschungsteams in der Runde der letzten vier. Die Niederländer schalteten Titelverteidiger und mit CR7 aus, die Spurs rangen derweil Pep Guardiolas spektakulär nieder.

Die deutschen Mannschaften enttäuschten auch in dieser CL-Saison und mussten allesamt bereits im Achtelfinale die Segel streichen. Kurios: Für alle drei Vertreter der war gegen einen Premier-League-Klub Endstation.

, Halbfinale: So läuft Fußball heute live in TV und LIVE-STREAM: Goal sagt Euch, wo die Spiele heute gezeigt / übertragen werden und was Ihr braucht, um diese zu sehen.

Champions League, Halbfinale: So läuft Fußball heute live in TV und LIVE-STREAM am Dienstag, 7. Mai

Logischerweise sind bei nur vier verbleibenden Teams und zwei Spieltagen auch nur zwei Mannschaften an einem Abend im Einsatz. Das Halbfinale der Champions League nimmt am 7. Mai mit seinem ersten Rückspiel wieder Fahrt auf.

Dabei hat der FC Liverpool eine schwere Last zu tragen: Im eigenen Stadion muss das Team von Jürgen Klopp stark ersatzgeschwächt ein 0:3 gegen den und Superstar Lionel Messi umbiegen. Den Reds fehlen mit Mohamed Salah und Roberto Firmino zwei Ihrer Stars, sodass sich der Ex-BVB-Coach etwas einfallen lassen muss.

Hier seht Ihr, wo das CL-Spiel am Dienstag, den 7. Mai, live in TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Begegnung Anstoßzeit TV-Sender / LIVE-STREAM FC Liverpool - FC Barcelona 21.00 Uhr Sky / DAZN / Sky Go / Sky Ticket

Champions League, Halbfinale: So läuft Fußball heute live in TV und LIVE-STREAM am Mittwoch, 8. Mai

Auch am MIttwoch findet nur ein Spiel statt, dafür aber ein spannendes: Ajax Amsterdam hat Tottenham Hotspur zu Gast und will das 1:0-Polster aus dem Hinspiel in London über die Ziellinie bringen.

Mauricio Pochettino und seine Spurs wollen dies natürlich verhindern und mithilfe von Rückkehrer Heung-Min Son die Wende doch noch einleiten.

Hier erfahrt Ihr, wo das CL-Spiel am Mittwoch, den 8. Mai, live in TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Begegnung Anstoßzeit TV-Sender / LIVE-STREAM Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur 21.00 Uhr Sky / DAZN / Sky Go / Sky Ticket

Champions League, Halbfinale: So läuft Fußball heute live in TV und LIVE-STREAM bei Sky und DAZN

Wie jeder Fan der Champions League mitbekommen hat, ist der Wettbewerb nach Änderungen in den Übertragungsrechten auf genau zwei Kanälen zu sehen. Das Streamingportal DAZN und der Pay-TV-Sender Sky zeigen die Partien der Königsklasse live und in Absprache.

Während Sky schon seit mehreren Jahren mit im Boot sitzt, ist DAZN seit der sich dem Ende neigenden Saison mit dabei.

Dabei zeigt der Ismaninger Streamingkanal DAZN einen Großteil der Partien live und exklusiv. Bis zum Viertelfinale wurde mittels eines mehrstufigen Auswahlprozesses entschieden, ob DAZN oder Sky die Spiele der Champions League live und in voller Länge übertragen. In der Gruppenphase war dies eine sehr komplizierte Angelegenheit.

Nun, da die Champions League auch im TV und im LIVE-STREAM auf die Zielgerade einbiegt, gilt folgende Regel:

Gemeinsam mit Sky teilt sich der Online-Streamingdienst DAZN das CL-Halbfinale und das Finale im Wanda Metropolitano. Auch die Highlights laufen auf beiden Kanälen.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihr es Euch aussuchen könnt, wo Ihr die Begegnungen am Dienstag oder Mittwoch live in TV und LIVE-STREAM verfolgt.

Champions League, Halbfinale: So läuft Fußball heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt das Halbfinale der Champions League heute via LIVE-STREAM anschauen und das soll möglichst einfach und umkompliziert gehen? Wir haben da etwas für Euch!

DAZN ist seit dieser Spielzeit ein essenzieller Bestandteil der Champions-League-Übertragung. Zwar benötigt Ihr dort (wie auch bei Sky) ein Abonnement, mit dem Gratismonat müsst Ihr jedoch zunächst nichts dafür zahlen.

Champions League, Halbfinale: So läuft Fußball heute im LIVE-STREAM bei DAZN: Das solltet Ihr wissen

Ihr bekommt 30 Tage, um den Service gratis zu testen!

Danach zahlt Ihr monatlich einen Betrag in Höhe von 9,99 Euro!

Kündigen kann man, wann immer man will!

Alle verbleibenden Spiele der Champions League live

Alle verbleibenden Spiele der live

, Premier League, , live

Highlights der Bundesliga und der

Die Vorteile einer Registrierung bei DAZN seht Ihr alleine schon an der aufgeführten Liste, doch Ihr könnt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mit dem Gratismonat seht Ihr gleich zwei CL-Halbfinals in dieser Woche in voller Länge. Zudem könnt Ihr im Titelkampf der europäischen Ligen gratis mit dabei sein, vor allem die Premier League live im Stream ist wegen dem Titelkampf zwischen Liverpool und ManCity weiter spannend.

Das war's aber noch nicht: Mit Handball, Basketball, Tennis, Darts, der NFL, Rugby und vielen weiteren Sportarten bietet der Ismaninger Sender eine ganze Bandbreite an beliebten Sportarten an.

Champions League, Halbfinale auf DAZN: Wie kann bezahlt werden?

Das geht mittlerweile recht einfach: Neben der gängigen Bezahlmethode PayPal sind bei DAZN auch andere Methoden möglich. Im Google-Play-Store oder dem Apple-Store gibt es die DAZN-App natürlich ohne Kosten zum Herunterladen. Und: Auch Playstation-4 -Besitzer oder Inhaber eines Amazon Fire TV Sticks können sich freuen. Solange Ihr die DAZN-App habt, eine Internetverbindung besteht und Ihr Lust auf die Champions League habt, läuft die UCL auch live im Stream auf Eurem Endgerät.

Champions League: Halbfinale heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Natürlich wollen wir auch anmerken, dass für Euch auch die Möglichkeit besteht, die UEFA Champions League heute live im Stream bei Sky Go oder Sky Ticket zu sehen.

Sky Go macht dann Sinn, wenn Ihr ein Abonnement beim Unterföhringer TV-Sender Sky besitzt. Dafür einfach via Kennnummer und PIN einloggen und u.a. Barcelona vs. Liverpool live genießen.

Sky Ticket offeriert Euch ein Alternativangebot, an das Ihr bei einmaliger Registrierung nicht lange gebunden seid. Ihr meldet Euch für einen Monat an, genießt in diesem Zeitraum Sport im LIVE-STREAM und kündigt dann wieder.

Champions League, Halbfinale: So läuft Fußball heute live im TV bei Sky

Sky ist in der Saison 2018/19 zwar nicht alleiniger Rechteinhaber in Bezug auf die UEFA Champions League, hat als einziger deutscher Kanal aber das Recht, die Begegnungen live im TV auszustrahlen.

Neben der LIVE-Übertragung dort ist auch das Streaming ein Teil des Pakets von Sky. Welche Pakete Ihr für die UEFA Champions League abschließen müsst, erfahrt Ihr auf der Homepage von Sky !

Champions League, Halbfinale: So haben sich die Teams qualifiziert