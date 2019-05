FC Liverpool: Mohamed Salah fällt in der Champions League gegen den FC Barcelona aus

Nach Roberto Firmino muss der FC Liverpool im Champions-League-Rückspiel gegen den FC Barcelona auch auf Mohamed Salah verzichten.

Der muss im Rückspiel des Halbfinales der gegen den auf Angreifer Mohamed Salah verzichten. Dies bestätigte Trainer Jürgen Klopp am Montagmittag.

"Salah kann morgen nicht spielen. Ihm geht es zwar schon viel besser, aber für morgen reicht es nicht", verriet Ex-BVB-Coach Klopp im Gespräch mit Movistar.

Salah verletzte sich gegen Newcastle am Kopf

Demnach kommt die Begegnung an der Anfield Road noch zu früh für den Ägypter, der sich am Samstag in der Premier-League-Partie bei Newcastle United eine Kopfverletzung zugezogen hatte.

Das Hinspiel im Camp Nou verloren die Reds mit 0:3. An der Merseyside fehlen dem Vorjahresfinalisten mit Naby Keita und Roberto Firmino zwei weitere Stützen.