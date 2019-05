Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Barcelona im TV und LIVE-STREAM? Sky oder DAZN - alles zur Übertragung der Champions League 2019

Im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales empfängt Liverpool den FC Barcelona. Goal erklärt, wer das Spiel im TV und im LIVE-STREAM überträgt.

Wer zieht ins Finale der Champions League ein? Im Halbfinalrückspiel der Königsklasse empfängt der FC Liverpool den FC Barcelona. Anstoß an der Anfiel Road ist am Dienstagabend um 21 Uhr.

Die Ausgangsposition vor dem entscheidenden Rückspiel ist eindeutig: Der hat das Hinspiel mit 3:0 für sich entschieden. Durch den Treffer von Luis Suarez und einem Doppelpack von Lionel Messi haben sich die Katalanen einen komfortable Vorsprung erspielt. Highlight dieser Partie war sicherlich das sehenswerte Freistoßtor von Messi zum 3:0-Endstand.

Der versäumte es dagegen, trotz zahlreicher Torchancen einen Treffer zu erzielen. Somit stehen die Reds vor heimischem Publikum vor einer schwierigen Herausforderung. Doch aufgeben: Fehlanzeige. Schließlich will die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp das zweite Jahre in Folge ins Finale der einziehen. Dieses steigt am 01. Juni um 21 Uhr im Wanda Metropolitano in Madrid. Wer dem FC Barcelona oder dem FC Liverpool ins Endspiel folgt, entscheidet sich am Mittwochabend zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur.

Der FC Liverpool gegen den FC Barcelona - ein absolutes Highlight der diesjährigen CL-Saison. Goal hat vor dem Rückspiel zusammengefasst, wer das Aufeinandertreffen live im TV und im LIVE-STREAM überträgt. Im Überblicksartikel verraten wir Euch zudem, wie Sky und DAZN die Übertragungsrechte der Königsklasse untereinander aufgeteilt haben.

FC Liverpool vs. FC Barcelona: Das Halbfinale der Champions League im Überblick

Duell FC Liverpool vs. FC Barcelona Datum Dienstag, 07. Mai 2019 || 21 Uhr Ort Anfield Road, Liverpool Zuschauer 54.074 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Barcelona live im TV?

Bereits das Halbfinalhinspiel der Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool lockte Millionen von Fußballfans vor die Bildschirme. Beim Rückspiel an der Anfield Road wird dies mit Sicherheit wieder der Fall sein. Doch läuft Liverpool vs. Barcelona überhaupt im deutschen Free-TV? Nein, leider nicht. Wer zeigt / überträgt dann das Top-Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona live im TV?

Zeigt / überträgt Sky FC Liverpool vs. FC Barcelona live im TV?

Die gute Nachricht vorweg: Ja, Sky zeigt Liverpool vs. Barcelona live im TV. Der Bezahlsender überträgt die Partie von der Anfield Road live und in voller Länge.

Bereits beide Halbfinalhinspiele dieser Champions-League-Saison zeigte Sky live im TV. Denn die Königsklasse ist auch in diesem Jahr im TV-Programm des Bezahlsenders zuhause. Zusammen mit DAZN hat sich Sky die Rechte an der Übertragung dieser CL-Saison gesichert. Wie sich beide die Übertragungsrechte aufgeteilt haben, hat Euch Goal in einem zusammenfassenden Artikel erklärt.

Das Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona läuft nun ebenfalls bei Sky live im TV. Bereits ab 19 Uhr startet der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München am Dienstag mit seiner Übertragung. Wie gewohnt wird eine prominente Expertenrunde im Studio Platz nehmen und Euch sowohl vor dem Spiel als auch in der Halbzeitpause und nach der Partie mit Analysen versorgen. Kurz vor dem Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, schaltet Sky live aus dem Studio an die Anfield Road zu Liverpool vs. Barcelona.

Um das Champions-League-Halbfinale live bei Sky im TV schauen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abo, welches Ihr zuvor abschließen müsst. Alle Informationen zu Paketen und Preisen findet Ihr auf der Sky-Website.

Zeigt / überträgt das ZDF, die ARD oder RTL FC Liverpool vs. FC Barcelona im Free-TV?

Da müssen wir Euch leider enttäuschen. Weder die ARD und das ZDF noch RTL besitzen die Übertragungsrechte an der diesjährigen Champions-League-Saison. Somit läuft Liverpool vs. Barcelona auch nicht im Free-TV. Das ZDF, welches noch im vergangenen Jahr die Königsklasse regelmäßig frei empfangbar sendete, musste die Rechte für die Übertragung komplett an Sky und DAZN abgeben.

Wollt Ihr Liverpool vs. Barcelona live im TV schauen, dann müsst Ihr Sky einschalten. Es gibt allerdings noch eine Alternative: den LIVE-STREAM. Welchen Ihr am besten für das Spiel benutzt, erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM?

Im TV läuft Liverpool vs. Barcelona nur auf Sky. Doch die Champions-League-Partie wird zudem auch im Internet in verschiedenen LIVE-STREAMS angeboten. Welche das sind, erfahrt Ihr an dieser Stelle.

DAZN zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM

Die aufmerksamen DAZN-Nutzer wissen es eh schon, aber nochmal für alle: DAZN zeigt den FC Liverpool gegen den FC Barcelona in voller Länge im LIVE-STREAM. Neben dem TV-Programm von Sky verpasst Ihr auch mit dem LIVE-STREAM von DAZN keine Sekunde an der Anfield Road.

Wie gewohnt startet der Streamingdienst bereits 15 Minuten vor dem Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, mit der Übertragung. Zusammen mit Experte Per Mertesacker, der später auch das Spiel für Euch co-kommentieren wird, begrüßt Euch Moderator Alex Schlüter live aus Liverpool. Beide versorgen Euch mit allen relevanten Informationen rund um die Partie. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt dann Kommentator Jan Platte zusammen dem Weltmeister von 2014 das Mikrofon.

Ihr seid noch kein DAZN-Nutzer, wollt die Partie zwischen den Reds und Barca dennoch im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem, holt Euch ganz einfach einen Gratismonat und testet DAZN vier Wochen lang völlig kostenlos. Somit könnt Ihr auch Liverpool vs. Barcelona gratis sehen. In der heißen Phase der Champions League verpasst Ihr mit dem Streamingdienst keine Sekunde.

Soweit so gut. Doch DAZN hat noch viel mehr im Programm. Der Streamingdienst zeigt nicht nur beide Halbfinales sowie das Endspiel der Königsklasse im LIVE-STREAM, sondern bringt Euch weiteren Spitzenfußball aus den europäischen Top-Ligen direkt auf Euren Bildschirm. Zudem hat DAZN noch weiteren Live-Sport aus der NBA, NFL, NHL oder verschiedene Box- und Darts-Events im Programm. Die komplette Programmübersicht haben wir Euch noch einem zusammengestellt.

Holt Euch einfach die DAZN-App im App-Store Eurer Wahl und genießt alle Vorteile:

Sky Go zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM

Liverpool vs. Barcelona läuft bei Sky nicht nur im TV. Der Bezahlsender hat mit dem LIVE-STREAM auf Sky Go eine Alternative parat. Auf der Online-Plattform läuft der Stream parallel zum TV-Programm. Auch mit dem LIVE-STREAM auf Sky Go verpasst Ihr keine Sekunde des Halbfinalrückspiels der Champions League.

Doch um Sky Go nutzen zu können, benötigt Ihr ebenfalls ein Sky-Abo. Jeder Sky-Kunde erhält einen kostenlosen Login für die Plattform des Bezahlsenders. Nur so könnt Ihr den LIVE-STREAM auf Sky Go verfolgen. Sky Go gibt es bereits als App für nahezu alle mobilen Geräte - Handy, Tablet, Laptop. Ihr müsst Euch lediglich die Sky-Go-App aus den gängigen Portalen downloaden (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) und den LIVE-STREAM starten.

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM

Bei Sky findet Ihr noch eine weitere Alternative, falls Ihr kein langfristiges Abonnement abschließen wollt. Diese nennt sich Sky Ticket. Mit diesem Zusatzangebot könnt ihr Liverpool vs. Barcelona ebenfalls live und in voller Länge verfolgen. Informationen zu Preisen und Laufzeiten von Sky Ticket gibt es auf der entsprechenden Website.

