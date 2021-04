Champions League, Halbfinale: Datum, Spiele, Übertragung live im TV und LIVE-STREAM - alle Infos zur Königsklasse

In der Champions League steht das Halbfinale schon wieder vor der Tür, die besten vier Teams treten darin an. Goal liefert alle wissenswerten Infos.

Die UEFA Champions League steuert rapide auf ihre nächste Entscheidung zu, es steht bereits wieder das Halbfinale auf dem Programm. Nach spannenden Viertelfinalpartien wird schon in absehbarer Zeit entschieden, wer denn in das Finale von Istanbul einziehen wird.

Doch wann findet das Halbfinale überhaupt statt, wer spielt gegen wen und was gibt es noch Wissenswertes rund um die Runde der besten vier Teams in der Königsklasse? Goal geht dem Halbfinale auf den Grund und erklärt alles Wichtige in diesem Artikel.

Champions League, Halbfinale: Datum und Termin

Runde der Champions League Datum / Termin Halbfinale, Hinspiele 27. und 28. April 2021 Halbfinale, Rückspiele 4. und 5. Mai 2021 Finale 29. Mai 2021

Der Rahmenspielplan für die Champions League steht schon länger fest, das Finale in Istanbul am 29. Mai haben sich sicher alle Viertelfinalisten in den Terminkalender geschrieben. Am Ende werden aber nur zwei Mannschaften dort die Klingen kreuzen. Die Spiele werden wie üblich um 21 Uhr angepfiffen.

Welche Teams haben noch die Chance dazu?

Champions League, Halbfinale: Diese Teams sind noch am Start

Im Viertelfinale der Champions League stehen bzw. standen acht Teams, die allesamt Rang und Namen im europäischen Fußball haben. Hier findet Ihr eine Übersicht über die Spiele und deren Ergebnis - sofern schon vorhanden.

Die Begegnungen im Viertelfinale der Champions League im Überblick Hinspiel Rückspiel Manchester City Borussia Dortmund 2:1 ausstehend FC Porto FC Chelsea 0:2 ausstehend FC Bayern München PSG 2:3 ausstehend Real Madrid FC Liverpool 3:1 ausstehend

Das Interessante an der ganzen Thematik ist, dass es keine Halbfinalauslosung der Champions League gibt und bereits jetzt feststeht, wer welchen Gegner im Halbfinale der Königsklasse bekommen wird. Dabei könnte es auch zu einem deutschen Duell zwischen dem FC Bayern München und dem BVB kommen.

Champions League, Halbfinale: So sieht der restliche Spielplan aus

Halbfinale 1 : Sieger PSG/FC Bayern München vs. Sieger Manchester City/BVB

: Sieger PSG/FC Bayern München vs. Sieger Manchester City/BVB Halbfinale 2: Sieger Porto/Chelsea vs. Sieger Real Madrid/Liverpool Finale : Heimrecht für Halbfinal-Gewinner 1

Sieger Porto/Chelsea vs. Sieger Real Madrid/Liverpool

Hier könnt Ihr die Auslosung nachlesen. Welches Halbfinale an welchem Tag stattfindet, wird erst noch entschieden.

Champions League, Halbfinale: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Die Frage nach der Übertragung der Champions League im TV und LIVE-STREAM nimmt auch im Halbfinale nicht ab, denn die Rechte sind und bleiben kompliziert. Dabei ist es im Halbfinale eigentlich ganz einfach:

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN und der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky zeigen / übertragen die vollen 90 Minuten aller Halbfinalspiele jeweils ganz auf ihren bewährten Kanälen. Das bedeutet, dass alle Spiele für Euch zu sehen sind - Sky und DAZN übertragen beide. Bis zum Viertelfinale war es so, dass die Spiele entweder in voller Länge bei Sky oder bei DAZN liefen.

Hier findet Ihr eine Übersicht über die Übertragungsmöglichkeiten beider Sender.

Im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League ab dem Halbfinale übertragen

Champions League, das Halbfinale seht Ihr auf DAZN ...

im TV: DAZN 1, DAZN 2 (alle Infos)

im LIVE-STREAM: Auf allen möglichen Endgeräten

Champions League, das Halbfinale seht Ihr mit Sky ...

im TV: Sky Sport 1 (HD)

im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Wenn Ihr noch genauer wissen wollt, wie Ihr DAZN und Sky empfangen könnt, lest am besten unseren Übersichtsartikel durch.