Champions League: Können deutsche Teams im Viertelfinale aufeinandertreffen?

Im Viertelfinale der Champions League sind aller Wahrscheinlichkeit nach zwei deutsche Teams vertreten. Könnten sie direkt aufeinandertreffen?

Im Viertelfinale der Champions League stehen auch in dieser Saison wieder die besten acht Teams Europas - darunter aller Wahrscheinlichkeit nach auch zwei deutsche Mannschaften aus der Bundesliga.

Der FC Bayern München steht gegen Lazio Rom (1:0-Halbzeitführung im Rückspiel nach 4:1 Erfolg im Hinspiel) kurz vor dem Weiterkommen, der BVB (Borussia Dortmund) rang den FC Sevilla in zwei engen Begegnungen nieder. Nun warten auf die beiden Bundesligisten große Namen des Weltfußballs.

Zudem stellt sich die Frage, ob die Bayern und der BVB auch direkt aufeinandertreffen könnten?

Champions League, Auslosung des Viertelfinales: Goal hat sich mit der Frage befasst, ob denn deutsche Teams im Viertelfinale aufeinandertreffen können.

Champions League: Können deutsche Teams im Viertelfinale gegeneinander spielen?

Nur noch acht Teams und davon gleich zwei deutsche Vertreter - da ist die Wahrscheinlichkeit sicher vorhanden, dass der FC Bayern München und der BVB direkt in eine Paarung gelost werden. Doch ist das überhaupt erlaubt?

JA, das ist es. Während es im Achtelfinale der UEFA Champions League noch nicht möglich war, dass zwei Teams der selben Liga gegeneinander spielen, wird das ab dem Viertelfinale des Wettbewerbs möglich.

Das bedeutet, dass es zu einer Neuauflage des Wembley-Finales von 2013 kommen könnte. Ebenso wäre es denkbar, dass zwei der drei englischen Vertreter FC Liverpool, Manchester City und Chelsea (steht gegen Atletico Madrid kurz vor dem Weiterkommen) sich ein rein englisches Duell liefern. Hier werfen wir kurz einen Blick auf die Teams, die noch im Rennen sind.

Mannschaft Land Manchester City England FC Liverpool England FC Chelsea England BVB (Borussia Dortmund) Deutschland FC Bayern München Deutschland PSG (Paris Saint-Germain) Frankreich FC Porto Portugal Real Madrid Spanien

Im Achtelfinale gab es noch mehrere Beschränkungen, beispielsweise auch, dass ein Gruppenerster immer gegen einen Gruppenzweiten spielen muss. Für die Viertelfinal-Auslosung am Freitag (hier gibt es alle Infos) gilt dagegen: Alles ist möglich!

Bild: Getty Images

Champions League mit deutschen Teams: Der Modus im Viertelfinale

Der Modus im Viertelfinale der Champions League ist ganz einfach und auch nichts Neues für jemanden, der die Königsklasse seit Jahren verfolgt. Es werden zwei Spiele ausgetragen, beide Teams haben je einmal Heimrecht.

Am Ende setzt sich das Team, dass im Direktvergleich nach zwei Spielen die Nase vorne hat, durch. Bei Torgleichheit - beispielsweise 4:4 - entscheidet die Anzahl an erzielten Auswärtstoren. Sollte auch hier Gleichheit herrschen, dann wird eine Entscheidung in der Verlängerung angestrebt. Wenn auch hier keine Tore fallen, folgt das Elfmeterschießen.

Der Sieger zieht in das Halbfinale ein. Bei der Auslosung am Freitag wird auch entschieden, welche Viertelfinalsieger in welches der beiden Halbfinals einziehen.

Champions League: Die letzten K.o.-Duelle von Teams aus der gleichen Liga

Saison Duell Runde Ergebnis 2018/19 Tottenham Hotspur - FC Liverpool Finale 0:2 2018/19 Tottenham Hotspur - Manchester City Viertelfinale 4:4 (Spurs nach Auswärtstorregel weitr) 2017/18 FC Liverpool - Manchester City Viertelfinale 5:1 2016/17 Real Madrid - Atletico Madrid Halbfinale 4:2 2015/16 Real Madrid - Atletico Madrid Finale 5:3 n. E. 2015/16 FC Barcelona - Atletico Madrid Viertelfinale 2:3

Champions League: Die Termine der Saison 2020/21