Champions League: Auslosung zum Viertelfinale - FC Bayern trifft auf PSG, BVB vor Mammut-Aufgabe

Nach dem Achtelfinale stand in der Champions League die Auslosung zum Viertel- und Halbfinale an - und diese hat richtige Kracher-Duelle ergeben.

Titelverteidiger Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League in einer Neuauflage des Endspiels der Vorsaison auf Paris St. Germain, Borussia Dortmund bekommt es mit Manchester City zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon/Schweiz. Im Halbfinale ist ein deutsches Duell möglich.

Die Runde der letzten Acht wird am 6./7. und 13./14. April gespielt, das Endspiel findet am 29. Mai in Istanbul statt. Der BVB steht erstmals seit 2017 im Viertelfinale.

Die Begegnungen im Viertelfinale der Champions League im Überblick Manchester City Borussia Dortmund FC Porto FC Chelsea FC Bayern München PSG Real Madrid FC Liverpool

Champions League: Die Termine für das Viertelfinale:

6./7. April: Viertelfinale, Hinspiele

13./14. April: Viertelfinale, Rückspiele

12.37 Uhr: In Nyon werden gleich fleißig die nächsten Kugeln gezogen, dann werden die Viertel- und Halbfinals der Europa League gelost.

12.35 Uhr: Der andere Weg ins Finale findet ebenso mit deutscher Beteiligung statt, hier sind es zwei Trainer, die unsere Aufmerksamkeit haben: Jürgen Klopp muss mit Liverpool gegen Real Madrid ran, auch hier gibt es ja noch eine Final-Rechnung zu begleichen. Im Halbfinale könnten dann Tuchel und Chelsea warten, die mit dem FC Porto das namentlich kleinste Los gezogen haben.

12.32 Uhr: Von Losglück können die beiden deutschen Klubs wohl nicht sprechen, Borussia Dortmund bekommt die wohl anspruchsvollste Aufgabe gestellt und muss Pep Guardiolas Manchester City knacken, Hansi Flick und die Bayern München müssen sich darauf vorbereiten, die Revanche von Paris St.-Germain für das Finale aus dem Vorjahr zu verhindern. Gelingt das, treffen die beiden Bundesliga-Teams im Halbfinale direkt aufeinander, da kann man sich wenigstens hinrissige Reisen nach Budapest oder sonst wohin sparen.

12.25 Uhr: Endgültig terminiert sollen die Spiele am heutigen Nachmittag.

12.22 Uhr: Das war es auch schon wieder. Die Ziehung ging schnell über die Bühne - und sie hat uns ein paar echte Kracher-Duelle im Viertelfinale beschert.

12.20 Uhr: Auch das Heimrecht im Finale wurde bereits festgelegt. Das Team aus dem ersten Halbfinale darf am 29. Mai in Istanbul das nominelle Heimrecht genießen.

12.19 Uhr: Damit lautet das zweite Halbfinale: FC Porto oder FC Chelsea gegen Real Madrid oder den FC Liverpool.

12.18 Uhr: Jetzt sind die Halbfinale-Spiele dran: Der Gewinner von Bayern gegen PSG spielt auf den Gewinner der Partie ManCity vs. BVB. Es könnte also zu einem rein deutschen Halbfinale kommen.

12.17 Uhr: Real Madrid misst sich im Viertelfinale mit dem FC Liverpool.

12.15 Uhr: Der FC Bayern München muss gegen PSG ran. Neuauflage des vergangenen Finals.

12.15 Uhr: Chelsea trifft auf den FC Porto.

12.13 Uhr: Jetzt geht es los. Als erstes wird Manchester City gezogen. Das Team von Pep Guardiola triff auf Borussia Dortmund.

12.12 Uhr: Jetzt werden nochmal alle Teams, die im Lostopf sind, aufgelistet. Folgende Teams sind noch dabei:

DEUTSCHLAND: Bayern München, Borussia Dortmund

SPANIEN: Real Madrid

ENGLAND: Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea

FRANKREICH: PSG

PORTUGAL: FC Porto

12.08 Uhr: Jetzt betritt Hamit Altintop die Bühne, der heute von der UEFA als Losfee auserkoren wurde. Welches Los wird er für seinen Ex-Klub Bayern München ziehen?

12.05 Uhr: Übrigens: Heute werden auch direkt die möglichen Halbfinals ausgelost. Es ist also die letzte Ziehung der aktuellen CL-Saison.

12.05 Uhr: Übrigens: Heute werden auch direkt die möglichen Halbfinals ausgelost. Es ist also die letzte Ziehung der aktuellen CL-Saison.

12.05 Uhr: Jetzt wird Giorgio Marchetti auf der Bühne begrüßt, der traditionell die Ziehung leiten wird. Nun bekommt der Moderator prominente Unterstützung, der stellvertretende UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti betritt die große Bühne und lobt noch einmal alle, die so großartige Arbeit geleistet haben in den vergangenen Wochen. Und die Losfee ist heute ein ganz bekannter Mann aus der Bundesliga (unter anderem): Hamit Altintop, mit den Bayern 2010 im Finale gegen Inter Mailand knapp am Henkelpott vorbeigeschrammt.

12.03 Uhr: Wie gewohnt wird zu Beginn erst einmal viel über die letzte Runde gesprochen, das haben wir natürlich unlängst erledigt. Moderator Pedro Pinto zählt noch ein paar Fakten dazu auf, Manchester City zum Beispiel ist 706 Minuten ohne Gegentor in der Köngisklasse, das ist natürlich sehr beeindruckend. Die Citizens ohnehin wahrscheinlich DAS Los, das niemand ziehen will. Der Portugiese fasst nochmal das Achtelfinale zusammen - und die UEFA liefert die passenden Bilder dazu.

12.00 Uhr: Los geht's in Nyon. Die Champions-League-Hymne ertönt und Pedro Pinto, der die Ziehung moderieren wird, begrüßt alle Zuschauer.

11.46 Uhr: Zu den Citizens und den Reds gesellt sich noch der Chelsea FC (3:0/Atletico Madrid) und komplettiert so das Premier-League-Trio auch im Viertelfinale, nur Manchester United blieb von den ursprünglich vier Teams auf der Strecke, das bekanntlich schon in der Gruppenphase mit Leipzig und Paris. England ist mit drei Vertretern dennoch die stärkste Liga, gefolgt von der Bundesliga, aus deutscher Sicht noch erwähnenswert: Flick, Terzic, Tuchel, Klopp - im Viertelfinale sprechen die Trainer wieder großteils deutsch! Hinzu kommen Vorjahres-Finalist Paris Saint-Germain (5:2/Barcelona), Rekordsieger Real Madrid (4:1/Atalanta Bergamo) und wie bereits erwähnt Porto. Viele große Namen also!

11.37 Uhr: Kein Messi, kein Ronaldo und nur eine Überraschung - wer ist denn also überhaupt noch im Turnier? Aus deutscher Sicht natürlich sehr erfreulich, dass immerhin 50 Prozent der ursprünglichen Vertreter auch die nächste Runde zieren, dabei haben Bayern München (6:2 gegen Lazio Rom) und Borussia Dortmund (5:4/FC Sevilla) von ihren starken Auswärtsauftritten in den Hinspielen profitiert und ihre Pflichtaufgaben erledigt. Dass RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach den englischen Schwergewichten Manchester City und Liverpool FC (jeweils 0:4) kein Bein stellen konnten, ist zumindest keine Blamage.

11.21 Uhr: Das Ausscheiden von Cristiano Ronaldo mit seinen Turinern leitete Historisches ein, denn einen Tag später war auch für Lionel Messi und den FC Barcelona Schluss, im Achtelfinale war in Paris Endstation, weil die Katalanen erst im Hinspiel den Dienst verweigerten (1:4) und im Rückspiel dann äußerst schluderig mit ihren Chancen umgingen (inklusive verschossenem Elfmeter von Messi himself). Sonst wäre tatsächlich eine Wiederholung des Wunders von 2017 denkbar gewesen, als Barca im Rückspiel durch einen 6:1-Erfolg als erstes Team überhaupt einen Vier-Tore-Rückstand drehte. Es ist das erste Mal seit 2005 (!!), dass weder Messi noch Ronaldo (damals mit Manchester United) das Viertelfinale erreichen.

11.12 Uhr: Alle Gruppenzweiten bis auf Porto ausgeschieden, das heißt im Umkehrschluss, dass sich im Achtelfinale nahezu alle Favoriten durchgesetzt haben, nur Juventus Turin fand seinen Meister in einem vermeindlichen Underdog. Nach viel Drama schieden CR7 und Co. gegen Porto aus, weil die Portugiesen trotz Unterzahl nach der Verlängerung mehr Auswärtstore hatten als der Serie-A-Meister.

11.07 Uhr: Hier gibt es nicht mehr viel zu erklären, keinerlei existierende Einschränkungen mehr. Heißt: Es werden nun auch Teams aus den selben Verbänden aufeinanderlosgelassen, Bayern könnte also auf Dortmund treffen. Ebenso ist ein Wiedersehen mit einem Gruppengegner nun wieder erlaubt, das wäre aber nur noch bei Manchester City und dem FC Porto möglich, alle anderen Gruppenzweiten sind bereits ausgeschieden. Der "Erstgeloste" hat im Hinspiel bekanntlich Heimrecht. Im Anschluss werden auch gleich noch die Begegnungen für das Halbfinale ausgelost und geklärt, wer im Finale am 29. Mai in Istanbul als Heimteam geführt wird.

LIVE-TICKER: Die CL-Auslosung für das Viertelfinale steht in den Startlöchern

11.00 Uhr: Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Wie geht es nach der heutigen Auslosung weiter? Die UEFA hat für die aktuelle Saison der Champions League bislang alle Rahmentermine festgelegt. Das Finale in Istanbul wird dabei in dieser Saison Ende Mai steigen.

März: 19. März: Auslosung Viertel- und Halbfinale, Nyon

April: 6./7. April: Viertelfinale, Hinspiele, 13./14. April: Viertelfinale, Rückspiele, 27. / 28. April: Halbfinale, Hinspiel

Mai: 4./5. Mai: Halbfinale, Rückspiel, 29. Mai: Finale

Champions League, Auslosung zum Viertelfinale im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Ziehung - Vier deutsche Trainer im Viertelfinale: "Hoffen, dass es so weitergeht"

Thomas Tuchel brauchte einen kleinen Denkanstoß, um alle drei deutschen Trainer aufzuzählen, die es neben ihm ins Champions-League-Viertelfinale geschafft hatten. "Hansi ist es, klar", sagte der Teammanager des FC Chelsea bei Sky mit Bezug auf Bayern-Trainer Hansi Flick. Bei aller Freude hatte Tuchel kurz Edin Terzic (Borussia Dortmund) und Jürgen Klopp (FC Liverpool) vergessen. Es ist eine historische Marke.

Denn noch keine Nation hat bis dato vier Trainer unter die besten Acht Europas entsandt. "Wir waren ja letztes Jahr schon drei deutsche Trainer im Halbfinale", merkte Tuchel nach dem 2:0 (1:0)-Sieg seiner Blues gegen Atletico Madrid im Achtelfinal-Rückspiel an. Damals waren es außer ihm in Diensten von Paris St. Germain noch Flick und RB Leipzigs Julian Nagelsmann. Dass die Erfolgsserie deutscher Coaches nun ihre Fortsetzung findet, freute Tuchel ungemein.

Er hoffte sogar, "dass das noch ein bisschen weitergeht". Bei der Auslosung der Viertel-und Halbfinals am Freitag (12.00 Uhr/Sky und DAZN) könnten die deutschen Erfolgstrainer gar gegeneinander gelost werden. Warum Fußballlehrer aus der Bundesrepublik aktuell international für Aufsehen sorgen, konnte Tuchel derweil auch nicht zufriedenstellend erklären: "Ich kenne das Geheimnis jetzt auch nicht, aber es ist schön, dass es so ist und noch schöner, dass ich ein Teil davon bin."

Dortmunds Coach Terzic nannte den Erfolg der deutschen Trainer "eine schöne Geschichte für den deutschen Fußball". Allerdings wäre es "noch cooler, wenn alle Halbfinalisten von Deutschen trainiert würden", sagte er: "Aber da brauchen wir natürlich auch Losglück." (Quelle: SID)

Champions League, Auslosung zum Viertelfinale im LIVE-TICKER

10.41 Uhr: Die Frage aller Fragen: Auf wen treffen der FC Bayern München oder der BVB? Natürlich kann man es vorher nie genau sagen, aber hier kommen die möglichen Gegner der beiden deutschen Klubs.

Mögliche Gegner des FC Bayern bei der Auslosung zum Viertelfinale der Champions League:

Borusssia Dortmund, FC Liverpool, Real Madrid, FC Chelsea, Manchester City, PSG, FC Porto

Mögliche Gegner des BVB bei der Auslosung zum Viertelfinale der Champions League:

Borusssia Dortmund, FC Liverpool, Real Madrid, FC Chelsea, Manchester City, PSG, FC Porto

10.30 Uhr: Die Spannung steigt, in circa zwei Stunden geht es los und in der UEFA-Zentrale in Nyon ist offenbar schon alles vorbereitet.

LIVE-TICKER: Die Daten zur CL-Auslosung für das Viertelfinale auf einen Blick

Event Auslosung zum Viertelfinale der Champions League 2020/21 Datum Freitag, 19. März 2021, 12 Uhr Ort UEFA-Zentrale, Nyon

LIVE-TICKER: Regeln und Co. - so läuft die Auslosung zum Viertelfinale der Champions League ab

Bei der Auslosung zum Viertelfinale wird es nur noch einen Lostopf geben. Hinsichtlich der möglichen Paarungen gibt es ab der Runde der letzten Acht keine Beschränkungen mehr.

Auslosung für das Viertelfinale der Champions League - so geht's:

Es wird abwechselnd aus dem einzigen Topf ein Los gezogen. So werden die Paarungen ermittelt.

Das zuerst gezogene Team erhält das Heimrecht im Hinspiel.

LIVE-TICKER zur Champions-League-Auslosung: Das ist der Lostopf für das Viertelfinale

Da nur noch acht Teams im Rennen um den Henkelpott sind, wird es bei der Auslosung zum Viertelfinale - im Gegensatz zu den vorherigen Runden - keine speziellen Lostöpfe geben. Denn: Es gibt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Begegnungen mehr - auch die beiden verbliebenen deutschen Vertreter, der FC Bayern München und Borussia Dortmund, können theoretisch im Viertelfinale aufeinandertreffen.

Topf LAND FC Bayern München Deutschland Borussia Dortmund Deutschland FC Liverpool England FC Chelsea England Manchester City England PSG Frankreich FC Porto Portugal Real Madrid Spanien

Vor der Auslosung heute: Der Fahrplan bis zum Finale der Champions League

Wer beerbt den amtierenden Champion FC Bayern München - oder setzt sich der deutsche Rekordmeister erneut die Krone auf? Diese Frage wird natürlich erst nach einer langen Saison in der Champions League beantwortet. Das Finale findet am 29. Mai 2021 statt. Bis dahin gibt es aber zahlreiche Runden, die absolviert werden müssen, deren Termine alle bereits feststehen.

Hier der Überblick über die von der UEFA bereits terminierten Runden.

Champions League: So läuft das Viertelfinale

6./7. April: Viertelfinale, Hinspiele

13./14. April: Viertelfinale, Rückspiele

Die Halbfinal-Termine der Champions League 2020/21:

27./28. April: Halbfinale, Hinspiele

4./5. Mai: Halbfinale, Rückspiele

Das Finale in der Champions League:

Samstag, 29. Mai: Finale – Atatürk Olympiastadion, Istanbul

LIVE-TICKER: Diese Teams sind bei der Auslosung für das Viertelfinale der Champions League dabei

Champions League: Die Auslosung live im TV und LIVE-STREAM

Auslosung zur Champions League: Willkommen zum LIVE-TICKER

Guten Tag! Ein herzliches Willkommen zum LIVE-TICKER von Goal zur Auslosung des Viertelfinals in der Champions League der Saison 2020/21.

Um 12 Uhr schaut die europäische Fußball-Welt gespannt ins schweizerische Nyon, wo die Auslosung steigen wird. Hier bekommt Ihr alle Informationen im Vorfeld sowie ab Start der Ziehung alle Informationen direkt und übersichtlich live in unserem Ticker serviert.

Hier verpasst Ihr also nichts. Los geht's, viel Spaß!