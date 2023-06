In diesem Jahr wird im Atatürk-Stadion um den Sieg in der Champions League gespielt. Steht der Finalort 2024 bereits fest?

Viele Städte wollen ein Finale der Champions League ausrichten. In diesem Jahr steigt das Endspiel zwischen Manchester City und Inter Mailand am 10. Juni im Atatürk-Stadion in Istanbul.

Die Champions League 2023/24 beginnt bereits am 13. Juni mit den ersten Qualifikationsspielen. Die Gruppenphase mit den vier deutschen Vertretern Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin geht ab 31. August über die Bühne.

Ob bereits feststeht, wo das Finale 2024 sein wird, verraten wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Steht schon fest, wo das Champions-League-Finale nächstes Jahr (2024) sein wird?

Ja, es steht bereits fest, wo im nächsten Jahr um den großen Henkelpott gespielt wird. Austragungsort des CL-Finales 2024 ist eines der bekanntesten Stadien der Welt - dasLondoner Wembley Stadium.

Dort sollte eigentlich das Finale in diesem Jahr stattfinden - zur Feier des 100. Geburtstags der Eröffnung des ersten Wembley Stadiums. Da es wegen der COVID-19-Pandemie aber zu Verschiebungen der Austragungsorte kam, erhielt Istanbul anstatt wie geplant im Jahr 2020 und dann im Jahr 2021 das diesjährige Finale zugesprochen. Deshalb vergab die UEFA das Finale 2024 mit einjähriger Verspätung nach London. Auch das Datum des Finales steht schon fest: 1. Juni 2024.

Die wichtigsten Daten zum Wembley Stadium:

Standort: London (England)

Besitzer: Englands Verband FA

Eröffnung: 2007

Kapazität: 90.000 Zuschauer, bei Spielen der UEFA-Wettbewerbe 86.000 bis 87.000

Baukosten: rund 1,5 Milliarden Euro (inflationsbereinigt)

Champions League: Die bisherigen Finalspiele im Wembley Stadium

Das Wembley Stadium war in der Vergangenheit bereits zweimal Austragungsort eines Champions-League-Finales: 2011 und 2013.

2011 setzte sich der FC Barcelona im Finale mit 3:1 gegen Manchester United durch, zwei Jahre später der FC Bayern München in einem rein deutschen Finale mit 2:1 gegen Borussia Dortmund.

Champions League: Die Austragungsorte der letzten zehn Endspiele